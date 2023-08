Pferdesport Deutsche Springreiter schauen bei Springsteen-Sieg nur zu Stand: 13.08.2023 18:06 Uhr

Die deutschen Springreiter haben bei der zwölften Station der Global Champions Tour schwach abgeschnitten.

Keines der sechs Paare erreichte im Großen Preis das Stechen. Für das beste Ergebnis sorgte Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen, der nach einem Abwurf mit Elysium auf Rang 16 kam.

In der mit 350.000 Euro dotierten Prüfung ritt die US-Amerikanerin Jessica Springsteen zum Sieg. Die 31 Jahre alte Tochter des Rockmusikers Bruce Springsteen blieb mit Don Juan auch im Stechen ohne Fehler und war schneller als der Belgier Olivier Philippaerts mit Miro und der Niederländer Harrie Smolders mit Monaco.

In der Gesamtwertung führt der Niederländer Maikel van der Vleuten vor seinem Landsmann Smolders. Dritter ist Christian Kukuk aus Riesenbeck, der in London nach acht Strafpunkten mit Mumbai nur auf Platz 25 kam. Vor dem Final-Turnier im November in Prag hat die Global Champions Tour noch drei Stationen.