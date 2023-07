Basketball DBB will Schröder-Kritik an Mitspieler intern klären Stand: 17.07.2023 16:08 Uhr

In einem Podcast kritisiert Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder seinen Mitspieler Maximilian Kleber. Auch der Verband beschäftigt sich mit dem Thema.

Nach der deutlichen Kritik von NBA-Star Dennis Schröder (29) an seinem Nationalmannschaftskollegen Maximilian Kleber (31) wird der Deutsche Basketball-Bund (DBB) sich mit dem Thema beschäftigen.

Das bestätigte ein Sprecher. DBB-Kapitän Schröder hatte im Podcast "Got Nexxt" die Nominierung Klebers für die Vorbereitung auf die kommende WM (25. August bis 10. September) in Asien kritisiert, weil dieser für die EM im Vorjahr abgesagt hatte. "Maxi war letztes Jahr nicht da", monierte Schröder. "Wenn Du Dich halt nicht committet (verpflichtet) hast - das war eigentlich die Message für uns alle - dann bist Du nächstes Jahr auch nicht dabei." Bei der EM hatte das Nationalteam Bronze geholt.

Kritik an EM-Absagegrund

Dem in der NBA für die Toronto Raptors spielenden Schröder missfällt, mit welcher Begründung der damals mit Knieproblemen belastete Kleber von den Dallas Mavericks DBB-Chefcoach Gordon Herbert abgesagt haben soll. "Wenn er sagt, ich unterschreibe meinen Vertrag diesen Sommer und ich will mit dem Team sein, damit ich noch mehr Geld rausziehen kann, dann verstehe ich das", führte Schröder aus. "Aber wenn du zu Gordon Herbert sagst: 'Ey hör mal zu: Ich bin Maxi und ich will im Sommer Ballhandling trainieren und an meinem Game arbeiten - Maxi, sorry, aber du hast kein Game'".

Der gebürtige Würzburger Kleber müsse als 31-Jähriger nicht mehr an seinem Spiel arbeiten, es gehe nur noch darum, die Stärken bestmöglich zu erkennen und auszuspielen. "Für mich ist es so: Also Maxi, an deinem Game arbeiten, dafür kannst du nicht Natio spielen? Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich halt nicht gefühlt. Ich bin immer ein gerader, straighter Typ", sagte Schröder über den noch bis 2026 in Dallas unter Vertrag stehenden Kleber.

WM als nächste Aufgabe

Bei der WM trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde in Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland. Für ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris müsste die DBB-Auswahl eines der beiden besten europäischen Teams werden.