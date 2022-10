Früherer Bundesliga-Trainer Christoph Daum macht Krebs-Diagnose öffentlich Stand: 21.10.2022 12:36 Uhr

Der langjährige Bundesliga-Trainer Christoph Daum ist an Krebs erkrankt. "Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe", schrieb Daum bei Instagram.

Der 68-Jährige befindet sich laut eigener Aussage in Köln "in den besten Händen", die begonnene Behandlung schlage zudem "sehr gut" an. Welche Art von Krebs genau festgestellt wurde, machte Daum nicht öffentlich.

"Ihr kennt mich: Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen", schrieb Daum. Er bat darum, "zu respektieren, dass ich jetzt Privatsphäre brauche, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden". Daum, der frühere Coach von Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, des VfB Stuttgart und des 1. FC Köln, schickte zudem einen Rat an seine Follower: "Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!"