Nationalmannschaft Bundestrainer Flick bedauert WM-Aus für Werner Stand: 03.11.2022 16:52 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick bedauert den Ausfall von Stürmer Timo Werner für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

"Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die WM verpasst, die er unbedingt spielen wollte", sagte Flick in einem vom Deutschen Fußball-Bund verbreiteten Statement. Auch für das Team sei "Timos Ausfall ein herber Verlust", betonte Flick: "Wir wünschen ihm jetzt alle, dass er schnell wieder fit wird."

Einen Tag nach dem umjubelten Einzug ins Achtelfinale der Champions League waren die WM-Träume des Angreifers von RB Leipzig kurz zuvor zerplatzt. Der Nationalspieler fällt aufgrund eines Risses des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk für das in drei Wochen in Katar beginnende Turnier aus.

Wie sein Club mitteilte, ist Werner aufgrund der Verletzung bis Ende des Jahres nicht einsatzfähig. Werner war am Mittwoch beim 4:0 in Warschau gegen Schachtjor Donezk in der 14. Minute von Taras Stepanenko gefoult worden und musste wenige Minuten später ausgewechselt werden.