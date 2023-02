Skispringen Althaus' neue Lockerheit: Kann "um Gold mitkämpfen" Stand: 22.02.2023 05:20 Uhr

Skispringerin Katharina Althaus weiß um ihre Rolle als eine der Topfavoritinnen bei der WM, will sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen. "Ich weiß, wenn alles zusammenläuft, kann ich um Gold mitkämpfen", sagte die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich weiß aber auch, dass alles perfekt zusammenpassen muss: die Sprünge, der Wind, die Noten. Deshalb ist es schwierig zu sagen, ich schaue nur auf Gold."

Althaus hat bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica in vier Wettbewerben Medaillenchancen. Im Weltcup präsentierte sie sich in den vergangenen Wochen in sehr starker Verfassung und liegt im Gesamtranking auf Platz zwei hinter der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Dass sie in diesem Winter so erfolgreich ist, macht Althaus auch an einer Einstellungsänderung fest. "Ich glaube, dass die Erfolge auch da sind, weil es mir wieder richtig Spaß macht. Meine Herangehensweise hat sich etwas geändert, wie ich das große Ganze sehe", sagte sie. Althaus erklärte: "Ich versuche, es etwas lockerer anzugehen und mich nicht mehr so zu ärgern, wenn es mal nicht so gut klappt." An diesem Mittwoch startet Althaus in der Qualifikation für das Einzel von der Normalschanze (16.30 Uhr/Eurosport 2).