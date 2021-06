Alaba heiß auf EM-Start: "hat einen hohen Stellenwert"

"Es hat einen hohen Stellenwert für mich, aber auch für das ganze Land. Deshalb wollen wir alles in die Waagschale werfen", sagte Alaba am Freitag in einer Online-Medienrunde im Trainingscamp in Seefeld.

Bei der letzten Europameisterschaft in Frankreich 2016 schieden die Österreicher trotz großer Ambitionen bereits in der Vorrunde aus. Die Erwartungshaltung damals war riesig, aktuell sind die Erwartungen in der Heimat deutlich geringer. "Es ist sicher angenehmer, wenn der Druck nicht so groß und die Erwartungen nicht so hoch sind", sagte Alaba, der zur neuen Saison zu Real Madrid wechselt. Der 28-Jährige traut seinem Team aber durchaus einiges zu. "Wir haben einen Kader mit riesigem Potenzial. Das müssen wir jetzt auf den Platz bringen."

dpa | Stand: 11.06.2021, 18:04