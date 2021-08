Ludwig/Kozuch sagen Beach-EM-Start ab, Thole/Wickler dabei

"Nach dem Höhepunkt und den anstrengenden Matches in Tokio müssen wir erst einmal wieder die Batterien aufladen" , sagte Ludwig einen Tag vor dem Turnierstart in Wien.

"Wir werden natürlich die EM verfolgen und drücken allen Teams die Daumen" , fügte die 35-Jährige an. Kozuch/Ludwig hatten eigentlich gegen das russische Duo Bocharowa/Woronina am Mittwoch (11.08.2021) in das Turnier starten sollen. Bei Olympia in Tokio waren sie im Viertelfinale ausgeschieden. Deutsche Starterinnen sind in Wien Karla Borger/Julia Sude, Victoria Bieneck/Isabel Schneider und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann.

Thole/Wickler: "EM wird kleine Wundertüte"

Nur eine Woche nach ihrem Viertelfinalaus in Tokio wollen Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler bei der EM hingegen angreifen. " Wichtig wird sein, möglichst schnell in den Wettkampfmodus zu kommen, was eine ziemliche Herausforderung sein wird" , sagte Thole: "Das wird nicht so einfach, weil sich die emotionale Anspannung nach unserem Ausscheiden einmal komplett gelöst hat."

Der Hamburger hat die Tokio-Enttäuschung mittlerweile hinter sich gelassen. "Inzwischen überwiegt die Freude: Der fünfte Platz ist gerade angesichts der verletzungsbedingt holprigen Vorbereitung ein tolles Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind" , so Thole, der für Wien keine Prognose abgeben kann: "So kurz nach den Olympischen Spielen wird die EM eine kleine Wundertüte."

Neben Thole/Wickler treten Alexander Walkenhorst/Sven Winter und Nils Ehlers/Lukas Pfretzschner in Wien an.

dpa/sid | Stand: 10.08.2021, 17:04