Großer Preis der USA Was jetzt noch wichtig ist in der Formel 1 Stand: 20.10.2022 10:22 Uhr

Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister. Dennoch geht es auch beim Großen Preis der USA um viel: Einen weiteren Titel, einen Rekord und die Zukunft von Mick Schumacher.

Der Niederländer Verstappen hat den erneuten Titelgewinn schon beim Großen Preis von Japan klargemacht. Im texanischen Austin kann er sich nun wieder zum Weltmeister krönen. Diesmal mit dem Team. Red Bull steht vor dem Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Zuletzt hatte Mercedes den Titel gewonnen – seit 2014 acht Mal in Serie. Was das Prestige angeht, ist die Fahrerwertung weitaus bedeutender, doch für den Konstrukteurs-Titel gibt es Geld. Die Rangfolge dient dem Verteilerschlüssel der TV-Gelder. Mit 165 Punkten Vorsprung auf Ferrari reist Red Bull mit einer souveränen Führung an, bleiben nach dem Rennen noch 147 Zähler mehr als die Scuderia übrig, ist die nächste Titelparty perfekt.

Schumacher-Rekord wackelt

Und es geht auch noch um einen Rekord. 2004 gewann Michael Schumacher im Ferrari in seinem letzten Weltmeister-Jahr 13 Rennen in einer Saison. 2013 gelang das Sebastian Vettel im Red Bull, ebenfalls in seinem letzten Titeljahr. Max Verstappen, der alte und seit Japan vor anderthalb Wochen auch neue Champion, gewann bisher zwölf Saisonrennen. Siegt er in Austin, zieht er mit Schumacher und Vettel gleich - und hat danach noch drei Möglichkeiten, sie zu überholen.

Budgetstreit schwelt weiter

Doch der Konflikt mit dem Weltverband FIA schwelt auch in Austin. Viel mehr als ein weiterer Sieg beschäftigen Verstappen und seinen Red-Bull-Rennstall wohl die zu erwartenden Sanktionen. Red Bull hat 2021, dem Jahr von Verstappens erstem Titelgewinn, den Kostendeckel "geringfügig" überschritten. Der Rennstall zeigte sich "überrascht und enttäuscht" von der FIA-Einschätzung, die Konkurrenz fordert dagegen harte Sanktionen. Mutmaßlich wird es auf eine Geldstrafe hinauslaufen. Möglich ist aber auch, dass den Fahrern Verstappen und Sergio Perez sowie dem Team für das Jahr des Verstoßes WM-Punkte abgezogen werden. Bei nur acht Zählern Vorsprung auf Lewis Hamilton (Mercedes) am Saisonende könnte das weitreichende Folgen haben.

Mick Schumacher kämpft um neuen Vertrag

Mick Schumacher ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. Der Deutsche kämpft weiter um einen neuen Vertrag bei Haas und seine Zukunft in der Formel 1. Haas-Teamchef Günther Steiner umgarnt jetzt auch Daniel Ricciardo, zuvor hatte er schon zu Nico Hülkenberg Kontakt aufgenommen. Hintergrund ist Schumachers bisher bescheidene Punkteausbeute, sieben Mal in Serie blieb er zuletzt ohne Zähler.

Vom Teambesitzer kommt die Ansage, Schumacher entscheide allein über einen neuen Vertrag, aber halt mit Ergebnissen. Und die soll er am besten schon beim Heimrennen einfahren. Dabei hat der Wagen im Saisonverlauf nachgelassen, Schumacher sich nach Fehlern und teuren Unfällen dagegen gesteigert. Im Saisonendspurt benötigt Schumacher dennoch vor allem WM-Punkte, auch um bei einer Trennung für den Williams-Rennstall attraktiv zu bleiben. Der sucht noch nach einem Nachfolger für Nicolas Latifi, hat im US-Piloten Logan Sargeant aber auch schon einen anderen Anwärter. Alle anderen Cockpits für 2023 sind vergeben.

Hamilton noch ohne Sieg

Einer, der in Austin ebenfalls unter Druck steht, ist Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister ist gleichzeitig Rekordsieger in Austin, fünf Mal triumphierte der Brite in Texas. Ein sechster Sieg ist angesichts der Dominanz von Red Bull und Verstappen nicht zu erwarten. Im teaminternen Duell mit Mercedes-Youngster George Russell muss Hamilton allerdings zwingend zurückschlagen.

Fünf Mal verpasste Hamilton zuletzt das Podium, der Rückstand in der Fahrerwertung auf seinen britischen Landsmann Russell wuchs auf 27 Punkte. An der Leistung seines Boliden dürfte es nicht scheitern. Mercedes bringt in Austin das letzte Upgrade-Paket des Jahres an die Strecke. Noch nie seit seinem Einstieg in die Motorsport-Königsklasse 2007 beendete Hamilton eine Saison ohne auch nur einen einzigen Sieg.