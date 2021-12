Ein Kampf mit allen Mitteln

Nun also steht das für dieses Jahr letzte Kapitel einer Rivalität an, die im Sport aktuell ihresgleichen such. Es ist der Zweikampf zweier Akteure, die ihren Sport derart dominieren, dass sie all die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Zwei Akteure, die auf dem allerhöchsten sportlichen Niveau miteinander kämpfen. Zwei Akteure, die mental und physisch an ihre Grenzen gehen. Zwei Akteure, die - eben weil es kaum einen Unterschied gibt - die Grenzen des Erlaubten auch gerne mal überschreiten.

Überholmanöver, taktische Spielchen

Dabei geht es nicht nur um die großen offensichtlichen Spielchen, wie das Verlangsamen zuletzt, sondern auch darum, wie viel Platz bei einem Überholmanöver gelassen wird oder wie man es schafft, durch langsames Heranfahren an die Startplätze die Reifen des Gegners mehr zu beanspruchen.

Verstappen und Hamilton kämpfen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Teams dahinter fachen dieses Feuer oftmals noch an - mit brisanten Aussagen und gegenseitigen Vorwürfen. Und die FIA will so wenig wie möglich, in die WM-Entscheidung eingreifen. Das gelingt ihr mal besser (Brasilien) und mal schlechter (Saudi-Arabien).