Formel 1 - Sotschi als Verschnaufpause im Titelkampf?

Kollision nach dem Start in Imola, Berührung nach dem Start in Spanien, Crash in der ersten Runde von Silverstone und zuletzt das Aus beider Fahrer in Monza: Das WM -Duell zwischen Lewis Hamilton im Mercedes und Max Verstappen im Red Bull ist ein Kampf auf Biegen und Brechen und einer der spannendsten Titelkämpfe in der Formel 1 der vergangenen Jahre. Vor dem Großen Preis von Russland in Sotschi liegt Verstappen fünf Punkte vorne in der Fahrerwertung. Bei noch acht ausstehenden Rennen in diesem Jahr ist jeder Zähler wichtig. Das 15. Rennen der Saison am Sonntag (26.09.2021) läutet langsam die entscheidende Phase im Duell der Titelanwärter ein.

Doch das Russland-Rennen könnte im enorm aufgeheizten und vergifteten Titelkampf eine Art Verschnaufpause werden. Vieles spricht dabei für Hamilton. Das zeigt schon die Statistik. Jedenfalls stand in den bisherigen sieben Rennen am Schwarzen Meer am Ende immer ein Silberpfeil-Pilot ganz oben auf dem Treppchen. Der Brite ist mit vier Erfolgen zugleich Rekordsieger auf dem Mercedes-Wohlfühlkurs.