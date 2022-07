Fan-Beleidigungen in Spielberg Formel-1-Fahrer zeigen klare Kante Stand: 11.07.2022 03:00 Uhr

Sebastian Vettel hat nach den Berichten über rassistische, homophobe und sexistische Beleidigungen am Rande des Formel-1-Rennens in Spielberg deutliche Konsequenzen gefordert.

" Wer auch immer diese Leute sind, sie sollten sich schämen und auf Lebenszeit von Rennveranstaltungen ausgeschlossen werden ", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister: " Ich denke, es sollte null Toleranz geben. "

Es sei in Ordnung, sich zu amüsieren und zu viel zu trinken. " Aber das rechtfertigt oder entschuldigt kein falsches Verhalten ", betonte Vettel. Die Einschätzung teilten praktisch alle Formel-1-Fahrer. Max Verstappen schlug in der Diskussion um das Fanverhalten sogar eine Alkoholgrenze als möglichen Lösungsansatz vor. " Du machst manchmal dumme Sachen, wenn du Alkohol trinkst. Ich will damit nichts entschuldigen. Aber man könnte das regulieren. Es gibt eine bestimmte Menge an Alkohol. "

Formel 1 reagiert umgehend

Am Grand-Prix-Wochenende von Spielberg hatten Berichte vor allem von weiblichen Fans aufschrecken lassen. Darin ging es um Übergriffe, sexistische Kommentare, rassistische oder homophobe Beleidigungen.

Die Formel 1 reagierte umgehend mit einem Statement. Es sei Zeit zum Handeln, forderte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Slogan der Formel 1 " Wir fahren als eins " sei ja gut und schön. " Aber es waren nur Worte. " Es habe nichts geholfen. Es gelte, dem Treiben auch Einhalt zu gebieten, sagte der siebenmalige Weltmeister.