Am Donnerstag (02.12.2021) haben die Spitzen von Bund und Ländern vereinbart, dass Sportveranstaltungen im Innenbereich eine Auslastung von 30 bis 50 Prozent haben dürfen. Maximal dürfen 5.000 Fans in eine Halle. Außerdem soll es eine Maskenpflicht am Sitzplatz geben und die 2G-Regelung - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene - gelten. Das trifft die Hallensportarten mehr als den Fußball.

Hallensport abhängig von Ticket-Einnahmen

Denn im Handball, Eishockey oder Basketball sind viele Klubs deutlich abhängiger von Zuschauer-Einnahmen als beim Volkssport auf dem Rasen. "Die Gefahr ist real, es scheint alles wieder von vorne zu beginnen" , sagte Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), schon vor den Beratungen der Politik zur Zuschauer-Situation. Die Beschlüsse von Bund und Ländern werde seine Befürchtungen bestätigt haben.

Auch eine 2G-Plus-Regel wäre laut Bohmann ein "erhebliches Problem" . Genau diese ist aber weiterhin möglich: Denn laut Beschluss kann zusätzlich zur Regelung, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen, ein zusätzlicher Test angeordnet werden.

Am schlimmsten Szenario sei man jedoch vorerst vorbeigekommen - das wären bundesweite und sogenannte Geisterspiele gewesen. "Das sei nicht verhandelbar" , hatte Stefan Holz, der Basketball-Bundesliga (BBL), bereits deutlich gemacht.

Viele Klubs wohl ohne Zuschauer

Ganz ohne Sorge dürften die Hallensportarten der Zukunft aber nicht entgegen blicken. Denn in Ländern mit "hohem Infektionsgeschehen" sollen Sportveranstaltungen fortan ohne Zuschauer ausgetragen werden. Was genau unter einem hohen Infektionsgeschehen zu verstehen ist, ist allerdings nicht defintert worden.

In Sachsen wird bereits wieder Profisport ohne Zuschauer gespielt - auch im Freien. Das betrifft aber auch den Handball-Bundesligisten DhfK Leipzig.

Auch Baden-Württemberg und Bayern hatten unabhängig von den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen sogenannte Geisterspiele im Profisport angekündigt. Schon am Wochenende könnten also mit den Straubing Tigers, dem EHC München, EHC Ingolstadt oder den Handballern vom TVB Stuttgart und den Rhein-Neckar Löwen deutlich mehr Klubs ohne Fans auskommen müssen.

Stand: 02.12.2021, 17:24