Olympia, Ehrenamt, E-Sport Was die Parteien in Sachen Sportpolitik planen Stand: 20.12.2024 14:20 Uhr

Vor der Bundestagswahl schaut die Sportschau in die Wahlprogramme. Was planen die Parteien bei Themen wie Olympia, Sportförderung oder Ehrenamt?

Der Wahlkampf vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 hat begonnen. Der Sport spielt dabei wie gewohnt nur eine Nebenrolle, aber ein Blick in die Wahlprogramme lohnt sich. Die CDU/CSU hat ihres schon veröffentlicht, von den anderen größeren Parteien gibt es Entwürfe. Lediglich das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) hat noch keine Details vorzulegen, will sein Wahlprogramm im Januar vorstellen.

In den vorläufigen Wahlprogrammen von AFD und Linkspartei spielt die Sportpolitik keine Rolle, deshalb lassen sich aktuell nur CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP vergleichen.

Olympia-Bewerbung:

Alle vier Parteien unterstützen die Bestrebungen, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen. Konkreter wird es allerdings nicht, auch nicht bei der Jahreszahl. Aktuell bemüht sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) um die Sommerspiele 2040 mit den Alternativen 2036 und 2044.

Sportpolitische Strukturen:

Die CDU/CSU will die Sportpolitik im Bundeskanzleramt ansiedeln und einen Staatsminister für Sport und Ehrenamt ernennen. Das deckt sich mit den Wünschen des DOSB und ist aktuell ein Alleinstellungsmerkmal der Union. Bisher ist der Sport im Bundesministerium des Innern und für Heimat angesiedelt.

Die SPD will den Sport als Staatsziel im Grundgesetz verankern.

Sportstätten:

Die Sport-Infrastruktur ist in Deutschland weiterhin marode, explizit gehen aber nur SPD und Grüne auf das Thema ein - und das recht allgemein. Die SPD will "Ländern, Kommunen und Vereinen bei der Sanierung von Sportstätten helfen". Die Grünen planen den "Ausbau des Bundesprogramms zur Sanierung von Sportstätten und Schwimmbädern".

Ehrenamt:

Das Ehrenamt ist zumindest auf dem Papier Everybody's Darling, alle kündigen Unterstützung an. Konkrete Vorschläge: Die CDU/CSU will die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale "spürbar" erhöhen und das Ehrenamt steuerlich entlasten - Letzteres schreiben auch die Grünen. Weniger Bürokratie und rechtliche Hürden für Vereine - das fordern CDU/CSU und die FDP.

Die Grünen wollen zusammen mit Ländern und Kommunen eine bundesweite Engagementkarte einführen, mit der Ehrenamtler beispielsweise Schwimmbäder und den öffentlichen Personennahverkehr günstiger nutzen können.

Sportfördergesetz / Spitzensportförderung:

Lediglich die SPD erwähnt das jüngst gescheiterte Sportfördergesetz explizit, sie wolle es weiterentwickeln und die "Reform des Spitzensports" konsequent fortsetzen. Der Entwurf des Gesetzes war im SPD-geführten Bundesinnenministerium entstanden.

Die CDU/CSU will bei der dualen Karriere von Spitzensportlern künftig nicht nur Bundeswehr, Polizei und Zoll untersützen, sondern auch Kommunen und Unternehmen. Sie wolle außerdem sicherstellen, dass "für die kommende Wahlperiode die Sportmilliarde zur Verfügung steht". Was genau sie damit meint, bleibt auch auf Nachfrage bei der CDU-Pressestelle offen.

Die Grünen wollen mit einer "nationalen Spitzensportstrategie" die Mittelvergabe transparenter gestalten, die FDP will den Spitzensport mit "effizienten Strukturen" fördern.

Zentrum für Safe Sport:

Lediglich die SPD erwähnt die von der Ampelkoalition geplante unabhängigen Organisation, die allerdings weiter auf sich warten lässt. "Wir stehen an der Seite des Zentrums für Safe Sport zur Bekämpfung physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt".

Anti-Korruptions-Agentur:

Die Ampelkoalition hatte sich eine unabhängige Integritätsagentur für den Sport vorgenommen. In den Wahlprogrammen findet sich nur noch bei den Grünen ein solcher Plan - mit Blick ins Ausland. "Wir wollen so zeigen, dass Menschenrechte und Nachhaltigkeitsziele fester Bestandteil der Sportpolitik sein müssen. Wir wollen mit einer Agentur wirksam gegen Korruption in internationalen Sportverbänden vorgehen und mehr Transparenz schaffen."

E-Sport:

Die CDU/CSU will die E-Sport-Landschaft fördern und E-Sport als gemeinnützig anerkennen - Letzteres will auch die FDP. Die Grünen möchten allgemein, dass der E-Sport stärkere Beachtung findet und anerkannt wird.

Bundesjugendspiele: