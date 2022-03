Es reicht laut Veit nicht, nur negative Corona-Tests zur Grundlage für die schnelle Rückkehr in den Sport zu nehmen: "Das halte ich für brandgefährlich. Wir wissen von diesem Virus einfach noch zu wenig, deshalb können wir nicht pauschal sagen, Omikron ist harmlos. Es führt zum Glück bei geimpften Personen dazu, dass kaum noch jemand auf die Intensivstation muss, aber es kann weiterhin zu Veränderungen an den Endothelien, an den Blutgefäßen oder zu Multiorganerkrankungen kommen. Leider kann auch Omikron all diese Schäden anrichten, auch wenn sie weniger wahrscheinlich als bei Delta sind. Es ist letztlich immer noch ein Corona-Virus."

Besorgnis erregende Beispiele in Nürnberg

Den eng getakteten Spielplan der DEL nennt Veit ein "heikles Thema ", den Druck auf die Mannschaftsärzte ein "heißes Eisen ". Und er sagt: "Wenn die Nürnberg Ice Tigers wie Ende Januar geschehen in Augsburg mit nur elf Feldspielern plus zwei Torhütern antreten müssen, ist das aus medizinischer Sicht höchst fahrlässig. Als Arzt halte ich solche Regularien für schlichtweg falsch." Als Nürnbergs Stürmer Marko Friedrich damals direkt aus der Quarantäne ohne Training in den Wettkampf zurückkehrte, erzählte er den Nürnberger Nachrichten, er dachte, " mein Herz explodiert" .

Veit macht seine Ergebnisse jetzt bewusst in der Sportärztezeitung öffentlich. In der am Mittwoch (09.03.2022) erscheinenden Ausgabe 01/22 publiziert zu diesem Thema auch Prof. Jürgen Scharhag, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, der die Abteilung für Sportmedizin, Leistungsphysiologie und Prävention an der Universität Wien leitet und Arzt der deutschen U21-Nationalmannschaft ist.

Scharhag schreibt in einem Beitrag: "Selbst bei einem asymptomatischen bis milden Verlauf sollten möglichst nachträgliche Auswirkungen der Infektionen nicht unterschätzt werden." Auch bei jungen, gesunden Sportlern, die einen asymptomatischen oder milden Verlauf durchgemacht haben, könnten kardiale Komplikationen auftreten, heißt es weiter.

Alphonso Davies fehlt mit einer Herzmuskelentzündung noch immer