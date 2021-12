DOSB: Mayers nächster Ämter-Salto

Neuer Überraschungs-Coup des ehemaligen parlamentarischen-Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer: Der CSU -Politiker wurde am Dienstag (14.12.21) von der Unions-Fraktion zu deren Sprecher im Sportausschuss des Deutschen Bundestages gewählt. Große Verwunderung, aber auch Verärgerung löste diese Wahl vor allem im Sport aus, hatte sich Mayer doch auf der DOSB -Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar gerade erst zum Vizepräsidenten des Sport-Dachverbandes wählen lassen.

Kandidatur als DOSB -Präsident zurückgezogen

Ins Amt kam er allerdings da schon nur unter Vorbehalt. Denn als ehemaliges Regierungsmitglied muss der 48-Jährige aus Altötting nach dem Bundesministergesetz eigentlich eine Karenzzeit von 18 Monaten einhalten. Wer diese umgehen möchte, braucht von der Bundesregierung eine Freigabe. Diese hat Mayer beantragt. Nun muss ein von der Regierung berufenes Gremium den Antrag prüfen und eine Empfehlung abgeben. Eine Überprüfung dauert im Normalfall etwa sechs Wochen.

Jetzt aber macht Mayer einen weiteren Ämter-Salto. Denn in den letzten Wochen überholte sich der smarte Bayer mehrfach selbst: Kaum gestartet, spurtete er los, um dann kurz vor der Ziellinie abrupt abzubremsen. Trotz gegenteiliger Beteuerungen bewarb er sich überraschend für das Präsidentenamt des DOSB. Am 14. November stellte er sich mit einer Rede à la Staatssekretär den Delegierten vor, die ihn zum Kandidaten wählen sollten. Um dann dem Wahlvolk mitzuteilen, dass er nun doch lieber nicht Präsident werden wollte. Seine Begründung: Er wolle nicht durch einen Wahlkampf (den es mangels Beteiligter gar nicht gab) die Gräben im deutschen Sport noch weiter vertiefen. Und dem Sport an anderer Stelle dienen.