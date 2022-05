Beratungsstelle "Anlauf gegen Gewalt" für Betroffene eröffnet

Betroffene nicht ernst genommen

Hätten sich Betroffene an den organisierten Sport gewandt, hätten sie dort oft keine Hilfe bekommen, so Rulofs. Hinweise seien nicht ernst genommen oder bagatellisiert worden: "Im schlimmsten Fall ist ihnen sogar noch vorgeworfen worden, jemanden zu beschuldigen. Und das macht es natürlich für Betroffene dann entsprechend schwierig, ein Vertrauen in die Verbands- und Vereinsstrukturen aufzubauen."

Daher sei es wichtig, dass die neue Beratungsstelle "Anlauf gegen Gewalt" unabhängig von den Sportstrukturen agieren könne, gleichzeitig aber Menschen dort arbeiteten, die genau diese Strukturen kennen, erläutert Rulofs, die auch dem wissenschaftlichen Beirat der Anlaufstelle angehört.

Kontaktaufnahme anonym möglich

Kontakt zu "Anlauf gegen Gewalt" kann auf mehreren Wegen aufgenommen werden – auch anonym: Eine Telefonnummer führt direkt zu einem Hilfetelefon mit spezialisierten Traumatherapeutinnen. Per E-Mail ist unter anderem Nadine Dobler erreichbar. Sie ist eine von zwei Ansprechpersonen bei "Anlauf gegen Gewalt" und für ihre Tätigkeit dort beim Verein Athleten Deutschland angestellt.