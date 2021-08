2G-Modell: Hamburger Vereine begrüßen Regelung und setzen sie um

HSV Hamburg will erst die Details klären

Auch beim HSV Hamburg bewertet man das Modell grundsätzlich positiv, will zuvor aber noch Detailfragen klären. Der Handball-Bundesligist lässt ebenfalls eine höhere Zuschauer-Auslastung per Sondergenehmigung durch die Behörden prüfen. "Es ist für uns von großer wirtschaftlicher Bedeutung, möglichst viele Fans in die Halle lassen zu können, sodass wir uns jetzt intensiv damit beschäftigen", sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke. Für das DHB-Pokalspiel gegen den HC Elbflorenz Dresden am kommenden Sonntag in der Sporthalle Wandsbek und am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Frisch Auf Göppingen am 8. September setzen die HSV-Handballer allerdings noch auf die aktuell gültigen 3G-Regeln der Stadt.

Bundesweiter Druck steigt

Den Vorreitern aus Hamburg könnten und wollen in den kommenden Wochen zahlreiche Vereine folgen. Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung beim finanziell arg gebeutelten Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, hält ein weiteres Jahr nur vor halbem Publikum gar für "nicht machbar. Das schaffen wir nicht", sagte Filbry der "Bild". Handball-Rekordmeister THW Kiel hat bereits beim Land Schleswig-Holstein einen Antrag gestellt, in der neuen Spielzeit nur noch vollständig geimpfte und genesene Zuschauer zu Heimspielen in die Halle zu lassen. Der bundesweite Druck von Clubs aus allen Sportarten steigt - und die Politik wird darauf zeitnah Antworten liefern müssen.

NDR | Stand: 25.08.2021, 17:26