Gewinnt eine Deutsche den Mythos? Fragen und Antworten zur Ironman-WM auf Hawaii Stand: 04.10.2023 14:44 Uhr

Der Triathlon-Mythos ist zurück. Nachdem die Männer in diesem Jahr ihre WM in Nizza ausgetragen haben, wird die neue Weltmeisterin bei den Frauen in der Nacht des 14. Oktober (Samstag auf Sonntag) auf Hawaii ermittelt. Ein Ort, der schon viele legendäre Geschichten geschrieben hat.

Von Sebastian Rieth

Warum ist der Ironman Hawaii ein Mythos?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist dieser Wettbewerb einfach knallhart. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon sind ohnehin schon gewaltig - die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit mitten im Pazifik machen es aber besonders schwer. Zum anderen sind die Geschichten, die sich um dieses Rennen ranken, legendär.

Ende der 1970er Jahre wurde der Ironman von wagemutigen Ausdauersportlern ins Leben gerufen, seitdem hat es große sportliche Duelle gegeben und persönliche Dramen, es sind Sportlerinnen über die Ziellinie gekrabbelt und Träume in Erfüllung gegangen. Hawaii ist ein Mythos. Die Lavawüsten der Insel, der wilde Pazifik, die Haie, Delfine und Meeresschildkröten, die Abgelegenheit am anderen Ende der Welt tun ihr Übriges dazu.

Gewinnt eine Deutsche die WM?

Bei den Männern, die ihre WM Anfang September in Nizza austrugen, fehlte nicht viel zu einem deutschen Sieg. Patrick Lange blieb nach furioser Aufholjagd nur hinter dem Franzosen Sam Laidlow zurück. Bei den Frauen sind die deutschen Siegchancen vielleicht sogar noch ein bisschen höher.

Anne Haug hat eine ausgezeichnete Saison bislang erlebt und geht als eine der Topfavoritinnen in Kona an den Start. Die 40-Jährige ist eine fabelhafte Läuferin und hat zudem viel Erfahrung: Schon einmal, 2019, siegte Haug auf Hawaii. Wiederholung gut möglich. Aber auch auf Laura Philipp werden die deutschen Augen am Renntag gerichtet sein. Die 36-Jährige war auf Hawaii schon zweimal ganz knapp dran am Podium, erwischt sie einen guten Tag, ist diesmal sogar noch mehr drin. Außerdem am Start: Daniela Bleymehl, Laura Jansen, Leonie Konczalla, Svenja Thoes und Laura Zimmermann, sowie 145 deutsche Amateursportlerinnen, die gemeinsam mit den Profis auf die Strecke gehen.

Wer ist die internationale Konkurrenz?

Sie ist auf jeden Fall megastark. Gleich sieben Athletinnen haben je nach Renndynamik Chancen auf den Sieg, allen voran die Schweizer Altmeisterin Daniela Ryf. Fünf Mal ist sie schon Weltmeisterin geworden und scheint ihren kleinen Karriereknick längst überwunden zu haben. Vor allem auf dem Rad ist die 36-Jährige eine Klasse für sich.

Aber auch die Britin Lucy Charles-Barclay, die ausgezeichnet schwimmt und mit vier zweiten Plätzen ein Silber-Abo in Kona zu haben scheint, wird von Beginn an vorne mitmischen. Nicht zu vergessen: Titelverteidigerin Chelsea Sodaro (USA), die im vergangenen Jahr einen Überraschungscoup landete, in dieser Saison aber noch nicht so ganz in Tritt gekommen ist, sowie ihre Landsfrau Taylor Knibb und Katrina Matthews (Großbritannien).

Wo fällt die Entscheidung?

Das kommt auch ein bisschen auf die äußeren Bedingungen an. Der Pazifik kann zum Beispiel hin und wieder ganz schön biestig sein, dann sind Wellen von bis zu drei Metern keine Seltenheit. Siegträume können hier dann recht früh platzen. Der Radkurs führt danach durch die schwarzen Lavafelder der Insel, er ist anspruchsvoll, weil insgesamt 1.700 Höhenmeter zu bewältigen sind und die Sonne oft knallt. Die Entscheidung fällt aber wahrscheinlich wie so oft auf der Laufstrecke entlang der Küste von Kona auf dem legendären Alii Drive. Hohe Luftfeuchtigkeit, drückende Hitze. Hier kann Anne Haug ihre Laufstärke voll ausspielen.

Ist der Vulkan-Ausbruch ein Faktor?

Die größte Insel Hawaiis, Big Island, ist eine Vulkaninsel. Mit dem Kilauea gibt es dort einen der aktivsten Vulkane der Welt, der auch vor einigen Wochen wieder heftige Lava-Fontänen in die Höhe spuckte und somit auch den für die Atemwege gefährlichen Smog über die Insel schickte. Doch pünktlich zur WM gibt's Entwarnung: Der Kilauea hat sich beruhigt, der Smog spielt keine Rolle.

Wo kann ich die WM live verfolgen?

Die Sportschau überträgt das Rennen komplett live ab 18.15 Uhr (14.10.2023) im Stream. Zur gleichen Zeit steigt auch das hr-fernsehen in die Übertragung ein und setzt diese nach einer zwischenzeitlichen Pause um 21.45 Uhr fort. Die Entscheidung ist dann ab 01.15 Uhr zudem auch im Ersten zu sehen. Kommentiert wird das Rennen von Dirk Froberg, als Experte sitzt Ex-Weltmeister Sebastian Kienle an seiner Seite und als Moderator ist Sebastian Rieth in Kona vor Ort.