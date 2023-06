Europaspiele Deutsches Tischtennis-Duo im Endspiel um Olympia-Quali Stand: 25.06.2023 15:44 Uhr

Den deutschen Tischtennis-Profis Dang Qiu und Nina Mittelham fehlt nur noch ein Sieg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Bei den Europaspielen in Krakau erreichten beide am Sonntag (25.06.2023) das Endspiel des Mixed-Wettbewerbs.

Der Einzel-Europameister von Borussia Düsseldorf und die EM-Zweite vom TTC Berlin Eastside besiegten das spanische Duo Alvaro Robles/Maria Xiao im Halbfinale in 3:1 Sätzen. Beim Tischtennis gibt es in Krakau zwar noch einen Herren-Einzel-, einen Damen-Einzel- und einen Teamwettbewerb. Nur im Mixed dienen die Europaspiele aber auch als Olympia-Qualifikation.