Europaspiele Europaspiele: Erste Medaillen für deutsches Team Stand: 22.06.2023 20:44 Uhr

Viermal Silber, einmal Bronze - am zweiten Tag der Europaspiele in Krakau hat das deutsche Team die ersten Medaillen geholt. Gleich doppelt jubelten die Kanuten und Kanutinnen im Sprint über 500 Meter: Im Kajak-Zweier der Männer mussten sich Felix Frank und Martin Hiller (beide Potsdam) nur der Ukraine geschlagen geben, im Kajak-Vierer der Frauen war lediglich Polen schneller.

Deutsches Quartett neu formiert

Für die Europaspiele war das Quartett Paulina Paszek (Hannover), Jule Hake (Lünen), Katinka Hofmann (Karlsruhe) und Lena Röhlings (Berlin) neu formiert worden - mit Erfolg. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Schlagfrau Paszek: "Wir sind drei, vielleicht vier Wochen zusammen gefahren. Dass es jetzt schon so gut läuft, gibt uns allen viel Selbstvertrauen." Bronze sicherte sich bei den Männern Serbien, bei den Frauen Dänemark.

Schütze und BMX-Fahrerin holen Bronze

Auch bei den Schützen und im BMX reichte es für das Podium: Doppel-Europameister Robin Walter errang Silber mit der Luftpistole, genau wie Kim Lea Müller im BMX-Freestyle.

Bereits bei den European Championships, die als Konkurrenzveranstaltung der Europaspiele im vergangenen Jahr in München stattfanden, hatte die Oldenburgerin Silber gewonnen. Wie in München musste sich Müller auch in Krakau nur der Tschechin Iveta Miculycova geschlagen geben - und beendete den Freestyle-Wettbewerb wie im Vorjahr vor der drittplatzierten Französin Laury Perez.

Beachhandballerinnen auf dem Podium

Über Bronze freuten sich derweil die deutschen Beachhandballerinnen um Fahnenträgerin Isabel Kattner. Die Weltmeisterinnen, die erst Ende Mai ihren EM-Titel erfolgreich verteidigt hatten, bezwangen im kleinen Finale Norwegen mit 2:0. Zuvor waren Kattner und Co. an Dänemark (0:2) gescheitert, das am Abend in der nicht-olympischen Sportart gegen Spanien um Gold kämpft.