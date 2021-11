Bokel sprach sich für Weikert aus - und kandidiert nun doch

Verwunderlich ist die Kandidatur von Claudia Bokel. Die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes gehörte zu den 14 Unterstützerinnen und Unterstützern, die sich für Thomas Weikert als Präsidentschaftskandidaten aussprachen und besiegelte diese auch mit ihrer Unterschrift auf dem Empfehlungsbrief an die Findungskommission.

Es heißt, Bokel sei gebeten worden, den weiblichen Part in dieser Kandidatenkür zu übernehmen, da es an Bewerberinnen mangelte. Von wem diese Bitte an sie herangetragen wurde, darüber wird im deutschen Sportdeut eifrig spekuliert. Die ehemalige Fechterin trat in der Vergangenheit sportpolitisch ab und an als streitbares Mitglied der Athlet:innenkommission des Internationalen Olympischen Komitees in Erscheinung.

Mayer, der Überraschungskandidat

Für eine Überraschung sorgt der CSU-Politiker Stephan Mayer. In den letzten Wochen verneinte er auf Nachfrage entschieden, dass er Ambitionen habe auf die Nachfolge seines Parteifreundes Alfons Hörmann, mit dem er im Bundesinnenminiserium manche Spitzensportschlacht erfolgreich geschlagen hat. Doch seine stete Präsenz in den letzten Wochen bei diversen großen und kleinen Sportveranstaltungen quer durch die Republik ließ schon ahnen, dass es Mayer doch ins Spitzenamt beim DOSB drängen könnte.

Wie der Mann aus dem Wallfahrtsort Altötting sein Bundestagsmandat und die Präsidentschaft vereinbaren will, muss der er Findungskommission überzeugend dargelegt haben. Nicht überall kommte es gut an, wenn man die sportpolitische Seiten von jetzt auf gleich wechselt. Auch solche Bedenken konnte Mayer aber offenbar ausräumen.

Was wird aus Kletts Kandidatur?

Obwohl nun eigentlich schon eine Vorentscheidung gefallen ist, will man am "Befragungs-Termin" in Düsseldorf festhalten. Bis dahin kann noch einmal Bewegung in die Sache kommen. Ob Stephan Klett aus Nordrhein-Westfalen, der Präsident des größten Landessportes, tatsächlich so einfach auf seine Kandidatur verzichten wird oder am 4/5. Dezember in Weimar doch antreten wird, bleibt abzuwarten. "Strategisch ist das ein großer Fehler, ihn einfach so auszusortiern" , sagen einige Verbandsvertreter hinter vorgehaltener Hand.

Definitiv aus dem Rennen ist Michael Mronz. Der Sport-Eventmanager präsentierte sich in der vergangenen Woche zwar ebenfalls der Findungskommission, zog seine Kandidatur danach aber zurück. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass bis zur Wahl in Weimar noch weitere Kandidaten in den Ring steigen.