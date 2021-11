"Der Fehler des Vorjahres, als die weitgehende Schließung von Spiel- und Sportstätten und die Kontaktbeschränkungen die rund 27 Millionen Mitglieder von Sportvereinen und alle anderen Menschen in Deutschland zur Bewegungslosigkeit verurteilten, darf sich nicht wiederholen" , sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

3G draußen, 2G drinnen

In der Stellungnahme zur Verbändeanhörung des Hauptausschusses im Bundestag und in einem Schreiben an die am 18. November tagende Bund-Länder-Runde fordert der DOSB laut einer Mitteilung eine "Outdoor-Sport-Garantie für alle" : Das Infektionsrisiko im Außenbereich sei anerkannt geringer. Mehr als eine 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) dürfe deshalb für den Sport unter freiem Himmel nicht gelten. Für Sport im Innenbereich sei 2G (geimpft oder genesen) sinnvoll.

Sachsens Handballer pausieren schon

Der Handball-Verband Sachsen (HVS) hat den Spielbetrieb indes auf Verbandsebene in allen Altersklassen am Dienstag (16.11.2021) erneut unterbrochen. Das teilte der HVS auf seiner Homepage mit. "Der Meisterschafts- und Pokalmeisterschaftsspielbetrieb der Saison 2021/22 wird im Bereich des Handball-Verbandes Sachsen, auf Verbandsebene in allen Altersklassen ab dem 19.11.2021 auf unbestimmte Zeit unterbrochen" , hieß es in der Mitteilung. Das erweiterte Präsidium kam zuvor in einem Online-Meeting zu diesem einstimmigen Ergebnis.

"Wir sind uns der Tragweite dieser Entscheidung bewusst, allerdings ist die Verhältnismäßigkeit, in Zeiten wo über 150 Schulen oder Schulklassen in Quarantäne geschickt werden, weiterhin aber Mannschaften durch Sachsen fahren, nicht mehr gegeben. Zudem ist per 15.11.2021 die Überlastungsstufe (mehr als 1.300 belegte Krankenhausbetten) erreicht" , hieß es in der Begründung.

DOSB: Kinder und Jugendliche sollen "privilegiert werden"