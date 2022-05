Asiatisches Brettspiel Go: Kunstwerke auf dem Brett

Weltweit mehr als 100 Millionen Go-Spieler

In ostasiatischen Ländern wie China, Japan und Korea ist Go sehr populär. Kinder lernen das Spiel bereits mit drei Jahren. Profis sind Stars und können bei großen Turnieren sechsstellige Beträge gewinnen.

In Europa gibt es nur wenige Profispieler, in Deutschland gab es nur einen: Hans Pietsch aus Bremen. Er wurde 2003 in Guatemala bei einem bewaffneten Raubüberfall ermordet. Pietsch befand sich auf einer Promotion-Tour, um Go bekannter zu machen.

Manja Marz arbeitet in seinem Sinne weiter. Die 40-Jährige leitete Verbände und Vereine, geht an Kindergärten und Schulen, um mit den Kindern Go zu spielen. 2018 hat Marz die Jena International Go School ( JIGS ) gegründet. "Zwar gibt es einige Online-Schulen, aber wir sind die einzige Go-Schule, wo man wirklich hinfahren und von früh bis abends mit einem Lehrer von Angesicht zu Angesicht Go lernen kann."