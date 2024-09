Reichert und Mevius bei U23-WM 3x3- Basketballerinnen: Von Paris in die Mongolei Stand: 14.09.2024 23:34 Uhr

Seit dem 10. September spielen die beiden Olympiasiegerinnen Marie Reichert und Elisa Mevius im 3x3-Basketball bei der U23-Weltmeisterschaft in Ulaanbaatar. Nach drei Siegen in vier Gruppenspielen steht das U23-Team jetzt im Viertelfinale.

Von Joel Denker

Neue Teamkolleginnen für Reichert und Mevius

An der Seite der Überraschungs-Olympiasiegerinnen von Paris spielen bei der U23-Weltmeisterschaft Laura Zolper und Victoria Poros. Für Elisa Mevius ist es seit den Olympischen Spielen bereits das zweite internationale Turnier. Während Marie Reichert nach den Sommerspielen pausierte, war Mevius bei den Europameisterschaften (22.8.- 25.8. in Wien) im Einsatz. Gemeinsam mit Victoria Poros scheiterte sie im Viertelfinale an den Niederländerinnen.

Gruppenphase mit kleinem Schönheitsfehler

In der Gruppenphase traf das deutsche Team in Gruppe C auf Gegnerinnen aus Polen, Israel, Kenia und auf die Gastgeberinnen. Mit deutlichen Siegen konnte sich das junge Team über Israel, Kenia und über die Mongolei durchsetzen. In einem umkämpften Spiel gegen Polen hatten die Deutschen allerdings das Nachsehen. Mit 20:21 mussten sich Mevius und Co. geschlagen geben. Im Viertelfinale warten am Sonntagmorgen (6 Uhr MESZ) die Ungarinnen, die in Gruppe A überraschend an der Spitze stehen. Die deutschen Basketballerinnen waren hinter China und den USA auf Platz drei der Setzliste ins Turnier gestartet.

Auch die U23-Männer stehen im Viertelfinale

Ebenfalls an Nummer drei gesetzt, dominierten die deutschen U23-Herren in der Gruppenphase. Denzel Agyeman, Sidi Beikame, Fabian Giessmann und Leon Fertig sind ein eingespieltes Team. Bis auf Fertig haben alle Spieler auch an der Europameisterschaft teilgenommen, verpassten in Wien jedoch den Einzug in die K.-o.-Runde.

Agyeman und Beikame standen bereits 2023 im DBB-Kader für die Weltmeisterschaft und verfügen über die meiste Erfahrung im Nationalmannschaftstrikot. Als Gruppensieger der Gruppe C trifft das Team von 3x3-Disziplintrainer Robert Birkenhagen am Sonntagmorgen (08:40 Uhr MESZ) auf Frankreich, den ersten der Setzliste.

K.o.-Runden am 15. September



U23-Frauen: Ungarn – Deutschland (06:00 Uhr MESZ)

U23-Männer: Deutschland – Frankreich (08:40 Uhr MESZ)

Die Halbfinals der Frauen beginnen um 09:40 Uhr, die der Männer um 10:05 Uhr.

Um die Titel wird um 12:20 Uhr und 12:45 Uhr gespielt.

Zu sehen sind die Spiele live auf dem YouTube-Kanal "FIBA3x3"