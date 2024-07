Es hat aufgehört zu regnen, die Planen werden soeben von den Ballkindern entfernt. Niemeier und Golubic dürften also in Kürze auf den Court 4, einen der kleinsten Plätze der Anlage, kommen.

Golubic kommt nach Comeback besser in Form

Von Ende Januar bis Anfang Mai bestritt Viktorija Golubic aufgrund von Verletzungsproblemen an Knie und Fuß kein Match auf der WTA-Tour und arbeitet sich seitdem zurück. So fiel die ehemalige Weltranglisten-35. im Ranking auf Rang 67 zurück. Auch die Schweizerin fühlt sich auf Rasen wohl, erreichte ein Jahr vor Niemeier, 2021, das Viertelfinale in Wimbledon und ist schon zum siebten Mal in ihrer Karriere dabei. Auch die 31-Jährige bereitete sich mit einigen Vorbereitungsturnieren auf den Rasenklassiker vor und hat dabei eine Bilanz von 5:4, wobei vier Siege aus der Qualifikation zu den Turnieren in Birmingham und Eastbourne stammen. Lediglich in Birmingham konnte sie auch ein Match im Hauptfeld gewinnen.