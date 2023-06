Jannik Sinner - Daniel Altmaier 7:6 (7:0), 0:1 Wichtig für den Deutschen ist nun, diesen schwachen Tiebreak schnell abschütteln zu können. Und das gelingt hervorragend mit einem Aufschlagspiel, das er dank eigener guter Aufschläge und Fehler von Sinner zu Null gewinnt und keine zwei Minuten dauert.

Satzfazit Daniel Altmaier hat Jannik Sinner im ersten Satz lange stark die Stirn geboten, im Tiebreak war der Deutsche dann aber zu fehlerhaft und gab diesen ohne Punktgewinn ab. Eine Anlaufzeit hat das Match nicht benötigt, schon zu Beginn war das Niveau enorm hoch. Nach fünf Spielen hatten beide Spieler zusammen zwölf Winner geschlagen und nur vier unforced errors gemacht - eine starke Bilanz. In der Mitte des Satzes konnte Altmaier ein Break nicht bestätigen, mit Ausnahme dieser beiden Spiele haben beide ihre Service Games - meist problemlos - gewonnen. Zum Ende des Satzes wurde Sinner der aktivere und aggressivere Spieler und konnte diesen Eindruck im Tiebreak eindrucksvoll bestätigen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 7:6 (7:0) Nun ist auch eine Vorhand fehlerhaft. Sinner gewinnt diesen Tiebreak also mit 7:0 - bitter aus deutscher Sicht!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:6 (6:0) Altmaier kommt in diesem Tiebreak mit seiner Rückhand oft nicht klar, schlägt sie schon wieder zu lang und ins Aus. 6:0 für seinen Kontrahenten zum Seitenwechsel, das war es wohl mit dem ersten Satz...

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:6 (5:0) Das wird also ein ganz schwerer Weg zurück in diesem Tiebreak. Und weil Sinner seine beiden Services durchbringt beinahe unmöglich. Sinner serviert stark, jagt ein Ass zum 5:0 durch die Mitte.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:6 (3:0) Und wieder macht Altmaier einen Rückhandfehler, schießt sie cross nun zu seitlich ins Aus. Mini-Break also, Sinner führt bereits mit 3:0!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:6 (2:0) Sinner startet mit einem Servicewinner in diesen Tiebreak, Altmaier gibt hingegen seinen ersten Aufschlagpunkt mit einer schwachen Rückhand ins Netz ab.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:6 Verwandelt, es geht in den Tiebreak! Altmaier bleibt konzentriert, Sinner lässt sich zum Fehler bei der Cross-Rückhand hinreißen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:5 Servicewinner für Altmaier, Spielball zum 6:6!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:5 Die nächste Rally dominiert scheinbar wieder Sinner, doch Altmaier hält sich mit einigen Rückhand-Slices im Ballwechsel. Schließlich kommt der Fehler beim Favoriten, Sinner pfeffert eine Vorhand cross ins Seitenaus. Schon wieder eine lang Rally - 21 Schläge.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:5 Stark, dass Altmaier diese beiden Punktverluste mit einem mutigen Vorhandwinner kontert!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:5 Merkt man da dann doch die Abgezocktheit eines Top-Ten-Spielers? Denn Sinner nagelt einen nicht zwingend zu verwandelnden Schmetterball im Aufschlagspiel von Altmaier als Winner auf den Sand. Und Altmaier macht kurz darauf einen Doppelfehler - 0:30!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:5 Mit einem Ass vollendet Sinner dieses Service Game. Der Deutsche hat dieses Spiel etwas leichtfertig hergegeben, hatte ein paar gute Chancen auf dem Schläger.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:5 Szenenapplaus für einen Tweener! Altmaier spielt eigentlich einen starken Vorhand-Lob, Sinner läuft zurück und bringt den Ball mit einem hohen Tweener zurück. Besonders gut ist der eigentlich nicht, doch Altmaier lässt den mehr als machbaren Schmetterball liegen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:5 Nach 16 Schlägen ist Sinner bei einer Vorhand zu spät, schickt sie ins Aus. Die beiden Kontrahenten tragen bis dato viele sehr lange Ballwechsel aus.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:5 Und auch der nächste Punkt ist stark ausgespielt vom Kempener! Mit guten Vorhandschüssen schickt er Sinner hin und her, bis der Italiener den Ball nicht mehr über das Netz bekommt. 5:5!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:4 Der nächste Aufschlag kommt stark, Sinner kommt gerade noch so an den Rückhandreturn. Der fliegt zwar hinter das Netz, kann von dort aus aber vom Deutschen in einen Smashwinner umgemünzt werden.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:4 Nun doch: Nach einem Fehler ohne Druck macht Altmaier auch noch den zweiten Doppelfehler. 30 beide.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:4 Doch Altmaier lässt sich Stand jetzt nicht viel Nervosität anmerken. Mit einem guten ersten Aufschlag macht er den ersten Punkt, dann folgt ein sehr starker Passierschlag des Deutschen mit der Cross-Rückhand - Sinner muss dem Ball am Netz hinterher gucken.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 5:4 Sinner macht im fünften Aufschlagspiel sowohl ein Ass als auch einen Doppelfehler. Nach einer verzogenen Rückhand von Altmaier geht das Spiel dann aber an den Südtiroler, der nun wieder nach Spielen führt - und in der Crunchtime des ersten Satzes Druck auf den nun servierenden Altmaier aufbaut.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 4:4 In den letzten Spielen haben sich dann übrigens doch etwas mehr Fehler auf beiden Seiten eingeschlichen, vor allem bei den beiden Breaks gab es einige unforced errors. Unterm Strich ist das Niveau des Matches dennoch hoch.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 4:4 Den zweiten Breakball kann Altmaier dann nicht mehr abwehren. Und da muss sich der Kempener an die eigene Nase fassen, denn zum ungünstigen Zeitpunkt macht er den ersten Doppelfehler. Break also nicht bestätigt, alles wieder ausgeglichen - 4:4.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:4 Altmaier verkürzt, indem er Sinner am Netz unter Druck setzt - der Italiener schießt eine Rückhand ins Netz.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:4 Sinner erhöht insgesamt den Druck, agiert von der Grundlinie aus nun deutlich aggressiver und bestimmt den nächsten Ballwechsel. So holt er sich zwei Chancen zum sofortigen Re-Break!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:4 Starker Ballwechsel! 22 Schläge fliegt der Ball hin und her, ehe Altmaier einen Rückhand-Slice cross ins Aus jagt.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:4 Mit einem Rückhandlongline-Winner beginnt Altmaier das Aufschlagspiel stark, setzt den gleichen Schlag aber Sekunden später ins Aus. Dennoch kann er die einhändige Rückhand bis dat oft gut einsetzen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:4 Da ist das Break! Altmaier bringt im Ballwechsel nur den Ball zurück, Sinner geht bei einer wuchtigen Vorhand schließlich etwas ins Risiko, will sie mit guter Länge genau an die Grundlinie legen und so Druck aufbauen. Das klappt nicht, der Ball prallt kurz hinter der Grundlinie auf. Der Deutsche hat also nun die Nase vorn!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:3 Ja, Altmaier hat den ersten Breakball! Den verdankt er aber Sinner, der eine Vorhand schwach und deutlich zu weit ins Aus schlägt.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:3 Könnte es nun mal eine Breakchance geben? Altmaier ist in einer schlussendlich 16 Schläge langen Rally am Ende mutiger, schlägt eine starke Longline-Rückhand zur Vorbereitung und verwandelt dann per Rückhandvolleywinner. 30 beide.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:3 Beide haben starke Aufschlagquoten aufzuweisen, einen Breakball geschweige denn ein Spiel im Einstand gab es bislang noch nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es ständig freie Punkte und Asse gibt. Das einzige Ass des Matches hat Sinner im zweiten Aufschlagspiel serviert.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:3 Stark zurechtgelegt! Nach einem guten ersten Service nach außen schickt Altmaier mit dem zweiten Schlag Sinner genau in die andere Ecke und rückt ans Netz vor. Dort legt er den Vorhandvolley gefühlvoll hinter dieses - keine Chance für Sinner, der im nächsten Ballwechsel eine Vorhand verzieht. 3:3 nach Spielen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:2 Nach zwei schnellen Punkten von Altmaier zur 30:0-Führung dominiert Sinner die nächste Rally und verkürzt auf 30:15.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:2 Ein statistischer Nachweis für die bis dato sehr hohe Matchqualität: Während es auf beiden Seiten nur vier unforced errors gab, haben die Protagonisten bereits zwölf Winner geschlagen. In beiden Statistiken gleichen sich Sinner und Altmaier genau aus (2:2 und 6:6).

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 3:2 Sinner schlägt per Vorhand inside in zur 30:15-Führung den nächsten Winner und kann sich in diesem Service Game sonst auf gute Aufschläge verlassen. Den Spielball verwandelt er mit einem Schmetterball, den Altmaiert kurioserweise in der hintersten Ecke des Stadions noch erläuft, aber nicht mehr kontrolliert zurückbekommt.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 2:2 Einer der auf beiden Seiten seltenen unforced errors von Sinner bringt Altmaier den Spielball ein. In dem Ballwechsel kann er Sinner mit harten und gut verteilten Vorhandschlägen von Seite zu Seite schicken, bis der Südtiroler einen Schuss in die eigene Rückhand-Seite nicht mehr erlaufen kann.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 2:1 Sinner sieht bei einem eher schwachen Aufschlag von Altmaier direkt die Möglichkeit und schwingt eine Vorhand stark als Returnwinner durch, 30:15. Das Match ist von beiden Seiten früh auf recht hohem Niveau!

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 2:1 Erneut kann Altmaier seine einhändige Rückhand gewinnbringend einsetzen, schießt den gelben Filzball longline stark an Sinner vorbei. Ein Servicewinner folgt, 30:0.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 2:1 Den einen Spielball nutzt der Südtiroler dann auch aus. Er dominiert die Rally von Beginn an, eine hoher, defensiver Rückhandschlag von Altmaier fällt knapp noch ins Feld und eröffnet den Ballwechsel neu. Das will der Kempener nutzen, probiert es mit einer aggressiven Vorhand inside in, bleibt aber am Netz hängen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 1:1 Altmaier kann mit guter Beinarbeit noch einen Ball erlaufen, Sinner bringt eine Rückhand im Anschluss nicht über das Netz. 30 beide, gibt es gleich die erste Möglichkeit für das Break? Nein, Sinner bleibt cool und knallt das erste Ass auf den Sand.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 1:1 Eine lange Eingewöhnungszeit brauchen beide Akteure hier nicht. Altmaier zieht seine einhändige Rückhand als Gewinnschlag longline durch, Sinner antwortet seinerseits ebenfalls mit einem Winner. Aus der Mitte feuert er eine vor allem stark platzierte Vorhand in die Vorhand-Seite des Deutschen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 1:1 Insgesamt sind das starke Grundlinienschläge, die Altmaier hier gleich zu Beginn spielen kann. Ein Vorhandwinner longline fällt genau ins hintere Eck, erstes Aufschlagspiel zu Null und der 1:1-Ausgleich nach Spielen.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 1:0 Auch Altmaier beginnt sein Service Game stark. Nach noch etwas zaghaftem Aufschlag platziert er eine Rückhand als Winner sehr präzise in die Vorhand-Ecke von Sinner, forciert dann mit einer wuchtigen Vorhand einen Fehler des 21-jährigen Favoriten.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 1:0 Am Netz gibt Sinner noch einen Punkt her, schlägt einen Schmetterball in dieses. Die nächsten zwei Punkte - und damit das Spiel - gehören aber wieder ihm: Erst schießt Altmaier eine Vorhand longline ins Seitenaus, dann geht Sinner erneut ans Netz vor und kann dort einen Rückhandvolley ganz lässig verwerten.

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 0:0 Und Sinner fängt mit zwei guten ersten Aufschlägen an. Den ersten returniert Altmaier fehlerhaft, beim zweiten etwas kurzen Return kann Sinner aus guter Position einen Vorhandwinner inside out schlagen.

Es ist angerichtet In den vergangenen Minuten haben sich die beiden Protagonisten erwärmt, nun kann es losgehen. Jannik Sinner wird zuerst aufschlagen!

Hat die Pause gutgetan? Nachdem Jannik Sinner zu Beginn des Jahres ein sehr erfolgreiches, aber auch kräftezehrendes Programm mit einem Turniersieg (ATP250 in Montpellier), zwei verlorenen Finalteilnahmen (unter anderem beim Masters in Miami) und weiteren starken Vorstellungen abspulte, trat er zuletzt ein wenig zurück, um die Kräfte wieder zu sammeln. In Barcelona wollte er keine Verletzung riskieren, in Madrid setzte er aus. So dauert die Sandplatzsaison von Jannik Sinner noch nicht allzu lange an. Hat die kurze Pause dem Italiener gutgetan und für frischere Kräfte gesorgt?

Starke Sandsaison Daniel Altmaier darf trotz der großen Aufgabe mit breiter Brust antreten. Denn nicht nur die erste Runde in Roland Garros war überzeugend, auch die ganze Sandplatzsaison des Kempeners ist bis dato stark. Zu Beginn musste er zweimal ein Erstrundenaus wegstecken, seitdem läuft es aber gut. Im amerikanischen Sarasota holte er sich mit einem Turniersieg auf Challenger-Ebene das Selbstbewusstsein für die folgenden Masters-Turniere. Mitsamt Qualifikation hat er in Madrid und Rom dann von zehn Matches nur drei verloren.

Court Suzanne Lenglen ist frei Weil sein heutiger Gegenspieler aus der Top Ten der Weltrangliste kommt und so prominenter ist, darf Daniel Altmaier heute mit dem zweitgrößten Stadion von Roland Garros Vorlieb nehmen. Der Court Suzanne Lenglen wurde auch bereits freigemacht, Elena Rybakina hat auf diesem das erste Match des Tages gegen Linda Noskova standesgemäß mit 6:3, 6:3 gewonnen.

Altmaiers Erstrundensieg Doch auch Daniel Altmaier kam in der ersten Runde recht locker und ohne Satzverlust weiter. Gegen den in der Weltrangliste nur fünf Positionen schlechter platzierten Schweizer Marc-Andrea Hüsler (WRL 84.) zeigte sich Altmaier sehr effizient, ein Break pro Satz reichte für einen Dreisatzsieg (6:3, 6:4, 6:3).

Schwerste Aufgabe Von den Deutschen hat Daniel Altmaier also die schwerste Aufgabe erwischt. Das Los meinte es nicht gut mit dem 24-Jährigen und setzte ihm direkt in Runde zwei einen Top-Ten-Spieler vor die Nase. Jannik Sinner, in der neuen Weltrangliste um einen Platz auf Rang neun abgerutscht, meisterte sein Erstrundenmatch wie erwartet ohne Probleme, gegen den Franzosen Alexandre Muller gewann er recht locker und stets ungefährdet in drei Sätzen (6:1, 6:4, 6:1).

Deutsche Entscheidungen Neben Altmaier sind die anderen drei in Runde eins siegreichen Deutschen nämlich allesamt heute im Einsatz. Anna-Lena Friedsam hält bei den Frauen als Einzige die deutsche Fahne hoch und wird sich in den Mittagsstunden mit der Russin Ekaterina Alexandrova duellieren. Bei den Männern sind Yannick Hanfmann (gegen Francisco Cerúndolo, nicht vor 17 Uhr) und Alexander Zverev (gegen Alex Molcan, nicht vor 20:15 Uhr) wohl in den späteren Stunden gefordert.