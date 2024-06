Struff mit seinem ersten ATP-Titel in dieser Saison

Struff hat in diesem Jahr sein erstes ATP-Turnier gewonnen. Der Warsteiner setzte sich in München gegen den Top-10-Spieler Rune durch und konnte vor heimischem Publikum seinen ersten Titel feiern. Auch danach überzeugte der 34-Jährige auf den weiteren Sandplätzen. So schied er in Madrid gegen Carlos Alcaraz im Achtelfinale aus. Auch in Rom war in der zweiten Runde für den Deutschen gegen den Top-10-Spieler Tsitsipas Schluss. In Paris zeigte er nun wieder das er als Sandplatz Spezialist auch in Roland Garros zu den Geheimfavoriten zählt. Dabei setzte sich die Nummer 41 der Welt in der ersten Runde gegen den Argentinier Burruchaga mit 6:3, 6:2 und 6:1 durch. In Runde zwei ließ er dann dem Kasachen Bublik in 81 Minuten keine Chance und zog nach 6:2, 6:2 und 6:3 in die dritte Runde ein. Schon zweimal stand der deutsche Tennisspieler bei den French Open in der dritten Runde und gewann diese Matches jeweils. 2019 und 2021 stand er jeweils im Achtelfinale. Bei keinem anderen Grand Slam Turnier ist der 1,93m große Tennisspieler erfolgreich. Kann er auch in diesem Jahr das Achtelfinale erreichen?