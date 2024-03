De Minaur - Struff 7:6, 4:3 Kämpferisch ist das hier eine absolute Topleistung von Jan-Lennard Struff! Der 33-Jährige wehrt auch die nächsten drei Spielbälle teils fulminant ab und beißt sich weiter rein in dieses Match.

De Minaur - Struff 7:6, 4:3 Alex de Minaur macht zunächst nicht den Eindruck als würde er hier noch etwas anbrennen lassen. Ganz souverän und fokussiert spielt der Australier seinen Stiefel runter und holt sich das 40:15. dann aber meldet Struff sich nochmal, wird wieder aggressiver und erzwingt den Einstand. Gibt es doch nochmal eine Breakchance für den Deutschen?

De Minaur - Struff 7:6, 4:3 In der Verlängerung packt Struff noch zwei weitere Asse aus und verkürzt so auf 3:4. Damit fehlt dem Warsteiner weiter nur ein Break, um hier wieder reinzukommen.

De Minaur - Struff 7:6, 4:2 Stark! Struff hat sich noch nicht aufgegeben und schlägt nochmal zurück! Per Ass verkürzt der Deutsche auf 30:40 und kontert den aufrückenden De Minaur dann mit einem cleveren Rückhandpassierball zum Einstand aus.

De Minaur - Struff 7:6, 4:2 Jetzt könnte es gang schnell gehen. De Minaur wird immer lockerer und spielt Struff teilweise an die Wand. Der Deutsche wirkt zunehmend genervt, notiert Fehler um Fehler und hat gleich drei Breakbälle gegen sich.

De Minaur - Struff 7:6, 4:2 Struff kämpft und verkürzt noch auf 40:30, doch dann besiegelt das siebte Ass von De Minaur das 4:2.

De Minaur - Struff 7:6, 3:2 Mit dem Break im Rücken spielt Alex de Minaur es jetzt ganz stark und selbstbewusst runter. Der Weltranglistenzehnte hält Struff immer in Bewegung, nutzt den ganzen Platz und spielt ein 40:15 heraus. Das wird ganz schwer für den Deutschen, hier nochmal zurückzukommen.

De Minaur - Struff 7:6, 3:2 Das tut schon weh! Eben hatte Struff noch selbst die Breakchance vor Augen, jetzt schenkt er De Minaur selbst das Break mehr oder weniger! Ein Doppelfehler und zwei leichte Vorhandpatzer sind am Ende zu viel und der Australier muss nur Danke sagen.

De Minaur - Struff 7:6, 2:2 Immer wieder das gleiche Bild: Struff vergibt eine gute Möglichkeit, im Returnspiel mal richtig Druck zu machen, und dann dreht De Minaur auf und biegt das Spiel in Windeseile um.

De Minaur - Struff 7:6, 1:2 Struff geht auf die zweiten Aufschläge De Minaurs jetzt konsequent drauf und wird mit einem 15:30 belohnt. Anschließend hat der Warsteiner gar die Chance auf zwei Breakbälle, verreißt aber die Vorhand entscheidend.

De Minaur - Struff 7:6, 1:2 Struff eröffnet mit dem nächsten Ass, verliert dann aber kurz den Faden und sieht sich nach einem missglückten Schmetterball einem 15:30 gegenüber. Der Deutsche bleibt aber ganz cool, packt einfach noch ein Ass drauf und darf dann über das 2:1 jubeln als De Minaurs Passierversuch hinter der Grundlinie landet.

De Minaur - Struff 7:6, 1:1 Auch Alex de Minaur startet ganz souverän in diesen zweiten Satz und gibt beim Service sogar gar keinen Punkt ab. Struff war zweimal in der Rally, konnte dem Druck des Australiers aber nicht standhalten.

De Minaur - Struff 7:6, 0:1 Lan-Lennard Struff eröffnet den zweiten Durchgang mit einem Service Game im Eiltempo. Dank mehrere starker erster Aufschläge kommt er blitzschnell zu 15 durch.

Satzfazit Nach etwas mehr als einer Stunde geht der erste Durchgang also im Tiebreak an Alex De Minaur. Jan-Lennard Struff hat ordentlich dagegengehalten und darf sich ärgern, dass er in den wichtigen Situationen zu viele leichte Fehler gemacht hat. Im Tiebreak war die Nummer zehn der Welt dann einfach stabiler.

De Minaur - Struff 7:6 (7:3) Gleich der erste ist es! Struff bleibt aggressiv und rückt vor, kann den ersten Volley aber nicht gut genug setzen. De Minaur ist rechtzeitig da, schiebt die Kugel longline am Deutschen vorbei und schnappt sich so den ersten Satz!

De Minaur - Struff 6:6 (6:3) Per Doppelfehler gewährt Struff De Minaur dann das nächste Minibreak und diesmal gibt der Australier es nicht zurück! Mit seinem insgesamt fünften Ass sorgt der Australier für das 6:3 und hat damit drei Satzbälle.

De Minaur - Struff 6:6 (3:3) Ein krachender Returnwinner bringt Struff anschließend wieder in die Spur, ehe dann beide Spieler erstmals ihren Aufschlag halten und es beim Stande von 3:3 zum Seitenwechsel geht.

De Minaur - Struff 6:6 (2:1) Struff startet mit einem Minibreak perfekt in den Tiebreak, gibt den Vorteil aber gleich wider ab, weil sein Rückhandpassierball knapp neben der Linie landet. Anschließend patzt der 33-JÄhrige auch noch bei einem leichten Volley.

De Minaur - Struff 6:6 Struff beißt sich durch und erzwingt den Tiebreak! Der Deutsche patzt nochmals bei einer ganz leichten Vorhand in Netznähe, lässt aber einige gute erste Aufschläge folgen, die schon ausreichen, um hier auf 6:6 zu stellen.

De Minaur - Struff 6:5 Zum zweiten Mal serviert Jan-Lennard Struff nun gegen den Satzverlust. Bleibt der Warsteiner auch diesmal cool? Der Start geht mit einem leichten Vorhandfehler aus dem Halbfeld schon mal in die Hose.

De Minaur - Struff 6:5 Ähnlich wie beim Stande von 3:3 gewinnt Struff auch diesmal den ersten Punkt und hat dann eine gute Chance zum 0:30, jagt dann aber eine offene Vorhand ins Netz. So kann De Minaur das Game anschließend mithilfe eines weiteren Asses noch umdrehen und erneut vorlegen.

De Minaur - Struff 5:5 Per Ass stellt Struff auf 5:5. Damit bleibt hier weiter alles in der Reihe und wir steuern auf einen Tiebreak zu.

De Minaur - Struff 5:4 Zum wiederholten Male trifft Struff im Halbfeld eine falsche Entscheidung und spielt seinem Gegner den Angriffsball genau in den Schläger. Diesmal hat der Deutsche Glück, dass De Minaurs folgender Lob knapp hinter der Linie landet. Statt 15:30 somit 30:15.

De Minaur - Struff 5:4 Nachdem die ersten vier Spiele allesamt lang und umkämpft waren, geht es nun im Eiltempo hin und her. Alex de Minaur eilt zu drei Spielbällen und nutzt den zweiten mit einer feinen Kombination aus einem Sliceaufschlag nach außen und einer Vorhand longline in den offenen Court.

De Minaur - Struff 4:4 Nachdem er zuvor noch gar kein Ass geschlagen hatte, bessert Jan-Lennard Struff diese Statistik nun auf und geht mit zwei unerreichbaren Aufschlägen schnell mit 30:0 in Führung. An die nächsten beiden Aufschläge kommt De Minaur dann zwar heran, kriegt die Bälle aber nicht ins Feld. Zu null geht es für Struff zum 4:4.

De Minaur - Struff 4:3 Struff ist jetzt gut im Match. Der Deutsche übernimmt immer wieder die Initiative, sichert sich den ersten Punkt und hat die große Chance zum 0:30, wird aber am Netz nach einem halbgaren Angriffsball von de Minaur ausgekontert. So läuft es dann plötzlich in die andere Richtung und eine Minute später besiegelt der Australier das Game mit seinem dritten Ass.

De Minaur - Struff 3:3 Struff überrascht seinen Kontrahenten mal mit Serve & Volley und holt sich so den Vorteil. Diesmal lässt der 33-Jährige einen starken ersten Aufschlag folgen, der ihm das 3:3 einbringt.

De Minaur - Struff 3:2 Jan-Lennard Struff muss hingegen wieder hart arbeiten in seinem Aufschlagspiel. Bei 30:30 liefern die beiden sich eine packende Rally über 20 Schläge, die der Deutsche letztlich mit einer cleveren Crossvorhand für sich entscheidet. Den Spielball kann Struff aber erneut nicht verwandeln und muss auch diesmal in die Verlängerung.

De Minaur - Struff 3:2 Das erste schnelle und souveräne Aufschlagspiel kommt von Alex de Minaur! Der Weltranglistenzehnte feuert einige starke erste Aufschläge ins Feld und kommt problemlos ohne Punktverlust durch.

De Minaur - Struff 2:2 Nun kommt auch Alex de Minaur zu seinem ersten Breakball. Den wehrt Struff aber ganz cool ab und bringt sein Spiel genau wie der Australier zuvor anschließend zügig durch. Damit ist weiter alles in der Reihe und wir haben nach vier Spielen bereits 22 Minuten auf der Uhr.

De Minaur - Struff 2:1 Von der Grundlinie macht Struff weiter zu viele leichte Fehler und sieht sich erneut einem 15:30 gegenüber. Der Warsteiner ist sichtlich unzufrieden mit seinem Spiel und schaut immer wieder verärgert hoch in seine Box.

De Minaur - Struff 2:1 Anschließend bringt De Minaur sein Service dann dank zweier guter Aufschläge doch noch durch und stellt auf 2:1.

De Minaur - Struff 1:1 Auch De Minaur hat jetzt Probleme und muss in die Verlängerung. Der Australier hat dann gar den ersten Breakball der Partie gegen sich und hat mächtig Glück, dass Struff sich da zu einem langsamen Ball nicht richtig hinbewegt und die Filzkugel ins Netz donnert.

De Minaur - Struff 1:1 Das ist nochmal gut gegangen! Struff vergibt einen weiteren Spielball, kann sein erstes Service Game dann aber im dritten Versuch endlich zumachen. Der Warsteiner sucht auffällig oft den Weg ans Netz und will die Punkte dort selbst entscheiden. Ein gefühlvoller Volleystopp mit der Vorhand sorgt am Ende für das 1:1.

De Minaur - Struff 1:0 Struff wirkt in dieser Anfangsphase noch ein bisschen wacklig und produziert einige vermeidbare Fehler. Der Deutsche agiert aber auch mutig, stellt am Netz auf 30:30 und holt sich dann den Spielball, den De Minaur allerdings mit einem starken Konter abwehrt. Es geht über Einstand!

De Minaur - Struff 1:0 Jan-Lennard Struff gibt in seinem ersten Aufschlagspiel auch den ersten Punkt ab, landet dann aber einen Servicewinner und gleicht zum 15:15 aus.

De Minaur - Struff 1:0 Auch der vierte Punkt in Serie geht an die Nummer neun der Setzliste. Ganz souverän tütet Alex de Minaur das erste Game ein.

De Minaur - Struff 0:0 Auf geht's! Struff kommt gut rein und gewinnt den ersten Punkt, aber dann übernimmt De Minaur immer mehr die Kontrolle. Vor allem mit der Vorhand macht der Australier enormen Druck und schnappt sich schnell zwei Spielbälle.

Gleich geht's los! Mittlerweile sind die beiden Protagonisten auf dem Grandstand der Anlage in Miami angekommen und haben mit dem Aufwärmen begonnen. Jan-Lennard Struff hatte beim Münzwurf das Glück auf seiner Seite und hat sich für Rückschlag entschieden. Alex de Minaur darf das Match gleich eröffnen.

Ausgeglichene Bilanz Viermal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt, beide haben zwei Siege für sich verbuchen können. De Minaur gewann die ersten beiden Duelle, Struff die letzten beiden. Bei den Masters-Events in Cincinnati 2020 und Monte Carlo 2023 gewann der Deutsche jeweils glatt in zwei Sätzen.

De Minaur voll in Fahrt Alex de Minaur hingegen hat in dieser Saison schon ordentlich abgeliefert. Der Australier stand bereits in zwei 500er-Endspielen. In Rotterdam zog er gegen Sinner den Kürzeren, zuletzt durfte er in Acapulco nach einem Erfolg über Casper Ruud aber seinen insgesamt achten Titel auf der ATP-Tour feiern. Hier in Miami hatte de Minaur zum Auftakt mit dem Südkoreaner Kwon Soon-woo keine Mühe und setzte sich mit 6:3 und 6:2 durch.

Bricht Struff den Bann? Bisher ist 2024 noch nicht das Jahr des Jan-Lennard Struff. Sieben Turniere hat der Warsteiner bisher gespielt und dabei nie mehr als ein Match gewonnen. Zuletzt scheiterte er in Indian Wells nach einem starken Auftritt gegen Borna Ćorić anschließend klar an Jannik Sinner. In Miami hat der 33-Jährige mit einem souveränen Zweisatzsieg im deutschen Duell gegen Daniel Altmaier losgelegt und will nun endlich auch mal die zweite Hürde überspringen.