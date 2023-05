Alcaraz - Struff 6:4, 0:3 Plötzlich kommt auch der Aufschlag des Deutschen! Gleich drei Mal in Folge kann er über den ersten Service gehen und zieht auf 40:0 davon. Eine Vorhand cross gerät noch zu lang, danach macht Struff den Deckel aber drauf, weil Alcaraz eine Vorhand longline ins Netz setzt.

Alcaraz - Struff 6:4, 0:2 Es ist Struffs sechste (!) Breakchance in diesem Match und er nutzt sie! Alcaraz muss über den Zweiten, wodurch Struff den Ballwechsel dominieren kann - wieder geht er vor und verwandelt den Breakball zum 2:0 per Vorhand-Volley.

Alcaraz - Struff 6:4, 0:1 Alcaraz serviert mittlerweile immer öfter auf den Mann und setzt die folgenden Schläge gut in die Ecken. Struff stellt sich aber gut darauf ein und bleibt in den Rallyes, Alcaraz macht wieder Fehler und damit bekommt der 33-Jährige zwei Breakbälle!

Alcaraz - Struff 6:4, 0:1 Struff eröffnet den zweiten Satz in diesem Endspiel und liegt relativ zügig 15:30 hinten. Bei den anschließenden Ballwechseln sucht der Deutsche sein Glück wieder am Netz und wird für seinen Mut belohnt. Den Spielball verwandelt er über Kopf ganz souverän.

Zwischenfazit Struff leistete sich im ersten Service Game viele Fehler und musste direkt ein Break gegen sich wegstecken. Aber auch Alcaraz wackelte, hatte stellenweise große Probleme auf der Vorhand und gab dem Deutschen damit Möglichkeiten. Beim Stand von 5:4 hatte Alcaraz den Satz auf dem eigenen Schläger und Struff bekam gleich drei Breakbälle, doch Spaniens Nummer eins behielt die Nerven und drehte sein Aufschlagspiel zum Satzgewinn. Bei Struff muss sich insbesondere der erste Aufschlag verbessern, denn bisher steht die Quote bei nur 39%.

Alcaraz - Struff 6:4 Struffs nächster Return mit der Rückhand landet im Netz und damit hat Alcaraz den ersten Satzball! Diesen lässt sich der Lokalmatador nicht mehr nehmen und bringt sein Aufschlagspiel nach 0:40-Rückstand doch noch durch!

Alcaraz - Struff 5:4 Der Spanier stellt seine mentale Stärke unter Beweis und serviert zwei Mal in Folge gut, verkürzt damit auf 30:40. Dann lockt er seinen Gegner mit einem Stopp nach vorne und überspielt Struff anschließend mit einem Lob, der direkt auf der Grundlinie landet - Einstand!

Alcaraz - Struff 5:4 Alcaraz hat große Probleme auf der Vorhand und leistet sich zwei Fehler, Struff muss hier wenig machen. Danach geht eine Rückhand hinter der Grundlinie ins Aus und schon führt der Deutsche hier mit 40:0, es gibt wieder drei Breakbälle in Folge!

Alcaraz - Struff 5:4 Der 33-Jährige bleibt wach und erzwingt einen Fehler auf der Rückhand seines Gegners. Damit verkürzt Struff auf 4:5, Alcaraz hat den Satz nun auf dem eigenen Schläger!

Alcaraz - Struff 5:3 Klasse Lob von Struff! Einen tollen Ballwechsel schließt der Deutsche mit einem Kunstschlag ab, da applaudiert selbst Alcaraz auf der anderen Seite des Courts. Es gibt zwei Spielbälle für den Warsteiner!

Alcaraz - Struff 5:3 Struff versucht weiterhin viel und geht zwei Mal in Folge ans Netz: Beim ersten Versuch geht der Volley noch ins Seitenaus, der anschließende Punkt geht dann an den Deutschen. Durch sein erstes Ass an diesem Abend erhöht Struff auf 30:15.

Alcaraz - Struff 5:3 Bei beiden Spielern will der erste Aufschlag noch nicht so richtig kommen, auch Alcaraz leistet sich einen Doppelfehler. Anders als noch bei Struff hindert den Spanier dieser verschenkte Punkt nicht am Spielgewinn: Zu 30 bringt der Youngster sein Service Game durch, serviert beim letzten Punkt gut in den Körper und der Return kommt nicht mehr kontrolliert zurück.

Alcaraz - Struff 4:3 Alcaraz bekommt den nächsten Breakball, weil der Warsteiner eine Rückhand unbedrängt ins Netz haut. Erneut leistet sich Struff einen Doppelfehler und gibt seinen Service damit auf die bitterste Art und Weise ab.

Alcaraz - Struff 3:3 Die Nummer zwei der Welt scheint sich gefangen zu haben und erspielt sich mit einer schnellen Vorhand cross einen Breakball. Struff muss das Break über den zweiten Aufschlag abwehren und treibt seinen Gegner mit einer guten Rückhand cross weit nach außen. Einstand!

Alcaraz - Struff 3:3 Durch den dritten Doppelfehler von Struff kommt Alcaraz wieder heran und spielt anschließend einen tollen Return mit der Vorhand. Die Kugel rauscht longline am vorgerückten Struff vorbei - 40 beide.

Alcaraz - Struff 3:3 Alcaraz macht leichte Fehler und regt sich darüber lautstark auf, Struff macht hier einen super Job! Beim Stand von 30:0 setzt der Deutsche einen Rückhand Volley allerdings leichtfertig ins Seitenaus. Im folgenden Ballwechsel macht er es besser und verwandelt einen Volley mit der Vorhand zum 40:15.

Alcaraz - Struff 3:3 Die Vorhand von Alcaraz bleibt seine größte Baustelle in diesem Endspiel und dadurch steht es nach knackigen Ballwechseln 40:40. Per Ass erspielt sich der Spanier einen Spielball und verwandelt diesen im ersten Anlauf, weil Struff eine Vorhand in die Maschen drischt.

Alcaraz - Struff 2:3 Das nächste Service Game von Alcaraz startet mit zwei schnellen Punkten, doch dann schlägt Struff zu: Gegen die Laufrichtung des Gegners setzt er eine Vorhand cross ins Feld zum 15:30 aus seiner Sicht.

Alcaraz - Struff 2:3 Beim Spielball hilft die Netzkante dem Deutschen und Alcaraz' Vorhand cross wird so weit nach außen verlängert, dass die Filzkugel im Seitenaus auftickt. Damit geht Struff das erste Mal in diesem Match in Führung!

Alcaraz - Struff 2:2 Alcaraz ist etwas genervt vom Spiel seines Gegners - Struff geht wieder entschlossen nach vorne und der Lob des Spaniers landet im Seitenaus. Zügig steht es 40:15!

Alcaraz - Struff 2:2 Da ist das Break für den Deutschen! Er attackiert den zweiten Aufschlag des Spaniers und spielt die Rückhand longline ins Eck - damit gleicht er zum 2:2 aus!

Alcaraz - Struff 2:1 Auch Alcaraz leistet sich einen ersten Doppelfehler und liegt damit direkt mal hinten. Struff ist beim Returnspiel sofort da und erspielt sich ein 40:0, damit bekommt er gleich drei Breakbälle in Folge!

Alcaraz - Struff 2:1 Die Vorhand von Alcaraz ist noch nicht richtig im Spiel: Der Schlag gerät cross etwas zu lang und damit bringt Struff sein zweites Aufschlagspiel zu 15 recht sicher durch.

Alcaraz - Struff 2:0 Beim Stand von 40:0 entscheidet sich Struff für Serve and Volley, setzt den Volley mit der Vorhand allerdings in die Feldbegrenzung. Zwei Spielbälle bleiben dem Warsteiner noch.

Alcaraz - Struff 2:0 Struff geht wieder entschlossen ans Netz und lässt sich vom nächsten Lob seines Gegners nicht überspielen. Mit einem Schlag über Kopf erhöht der Deutsche auf 30:0.

Alcaraz - Struff 2:0 Am Ende bringt Alcaraz sein Service Game doch noch durch, weil Struffs Return mit der Rückhand cross ins Seitenaus geht. Damit zieht der Spanier auf 2:0 davon.

Alcaraz - Struff 1:0 Spaniens Nummer eins hat Probleme und kann einen weiteren Spielball nicht nutzen. Wieder geht es über Einstand, Struff lässt nicht locker!

Alcaraz - Struff 1:0 Alcaraz muss zwar über den Zweiten, doch Struff setzt den Return trotzdem ins Netz. Bitter für den Warsteiner!

Alcaraz - Struff 1:0 Der Deutsche wehrt den Spielball mit einem sehenswerten Return ab und geht auch beim nächsten Aufschlag von Alcaraz voll drauf - Breakball für Struff!

Alcaraz - Struff 1:0 Struff hält in den Ballwechseln gut mit und kommt in diesem ersten Returnspiel gut ins Match. Alcaraz muss über 40 beide gehen, spielt dann aber einen zauberhaften Rückhand-Stopp, der direkt hinter der Linie aufkommt.

Alcaraz - Struff 1:0 Beide Spieler fühlen sich am Netz wohl und das wird bereits in der Anfangsphase deutlich: Struff erläuft einen Stopp des Spaniers und lässt ihn gefühlvoll rüber ticken, doch auch Alcaraz ist gut unterwegs und spielt anschließend den Ball ins freie Feld.

Alcaraz - Struff 1:0 Die bisher längste Rallye des Spiels geht an den Deutschen, weil Struff seinen Gegner gut bewegt und auch aus der Defensive heraus gut kontert. Die Vorhand longline von Alcaraz tickt hinter der Grundlinie auf, damit steht es 15:15.

Alcaraz - Struff 1:0 Man merkt Struff die Nervosität an, denn wieder bricht ihm der Aufschlag zwei Mal in Folge weg und es gibt damit den zweiten Doppelfehler. Alcaraz nutzt den ersten Breakball und überspielt Struff mit einem Lob, der Deutsche versucht den Ball per Rückhand-Volley zurück ins Feld zu bringen, doch der Schlag ist zu lang.

Alcaraz - Struff 0:0 Der Warsteiner zeigt Nerven und muss direkt mal einen Doppelfehler einstecken. Danach geht er wie so oft in diesem Turnier ans Netz und macht damit seinen ersten Punkt - 15:30 aus Sicht des Deutschen.

Struff eröffnet das Finale Weil Struff direkt über den zweiten Aufschlag muss, entwickelt sich die erste Rallye des Match. Der Deutsche setzt seine Rückhand ins Netz und damit geht der erste Punkt des Abends an Alcaraz.

Alcaraz entscheidet sich für Rückschlag Der Spanier gewinnt den elektronischen Münzwurf und entscheidet sich für Rückschlag. Nach dem Warm-up wird also Struff dieses Masters Finale eröffnen!

Die Spieler laufen ein Die Caja Mágica in Madrid ist natürlich bestens gefüllt und unter Applaus werden beide Protagonisten begrüßt. Beim Spanier Carlos Alcaraz brandet natürlich lauter Jubel auf, doch auch Struff wird warm empfangen vom spanischen Publikum. Die Reise des Lucky Loosers wird von den spanischen Tennisfans natürlich mit viel Respekt belohnt.

Head to Head Zwei Mal trafen die beiden Finalteilnehmer bisher aufeinander: Bei den French Open 2021 gewann Struff beim 6:4, 7:6 und 6:2 noch deutlich, während es etwas mehr als ein Jahr später in Wimbledon intensiver wurde. Alcaraz musste bei seinem Sieg über die gesamte Distanz von fünf Sätzen gehen und setzte sich nach etwas mehr als vier Stunden mit 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4 durch.

Für Struff ist es das zweite Endspiel seiner Karriere Werfen wir einen Blick auf Struffs Ranking: Der 33-Jährige aus Warstein stand im Januar noch auf Rang 167 und ist aktuell die Nummer 65 - nach diesem Turnier wird er mindestens die Nummer 28 der Welt sein und damit seine beste Platzierung im Ranking überhaupt einnehmen. Bei den Finalteilnahmen hat der Spanier deutlich die Nase vorn, denn Struff spielte bisher 2021 nur ein Finale in München. Trotzdem geht der Deutsche auf Angriff und will sein Bestes geben, um seinen ersten Titel zu gewinnen.

Der Spanier fühlt sich in Spanien wohl Vor diesem Duell steht der junge Spanier bei einer überragenden Bilanz von 25-2, davon 10-0 bei europäischen Sandplatzturnieren im Jahr 2023. Wenn man das vergangene Jahr noch mit einrechnet, ist Alcaraz auf spanischem Boden sogar seit 20 Matches ungeschlagen. Für den 20-Jährigen ist es heute bereits das 13. Endspiel, bei zehn Turnier durfte er am Ende die Trophäe in den Himmel recken.

Alcaraz hat die Titelverteidigung fest im Blick Carlos Alcaraz ist trotz seines jungen Alters bereits vor dem Beginn dieses Turniers als Favorit gehandelt worden und wurde dieser Rolle in den letzten Tagen gerecht. Bei seinem Auftaktmatch gegen den Finnen Emil Ruusuvuori erwischte der Spanier noch einen holprigen Start und gab den ersten Satz ab - danach schaltete Alcaraz einen Gang höher, drehte das Match und gab im weiteren Turnierverlauf keinen weiteren Satz mehr ab. Und das obwohl er mit Dimitrov, Zverev, Khachanov und Coric auf durchaus namhafte Gegner traf. Alleine das 6:1, 6:2 gegen Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev kann als Machtdemonstration des Lokalmatadors gewertet werden.

Struff könnte Geschichte schreiben Die Reise von Jan-Lennard Struff in Madrid liest sich wie ein Märchen: In der letzten Runde der Qualifikation scheiterte der Deutsche noch an Aslan Karatsev, doch Struff bekam als Lucky Looser eine zweite Chance und nutzte diese wie kein Zweiter! Über die Gegner Sonego, Shelton, Lajovic und Cachin führte der Weg des Warsteiners ins Viertelfinale gegen den Mitfavoriten Tsitsipas. In einem hochklassigen Duell konnte Struff sich noch mal steigern und warf den Griechen mit einem Dreisatzsieg aus dem Turnier (7:6, 5:7, 6:3). Im Halbfinale gab es dann das Wiedersehen mit Karatsev und wieder behielt der Deutsche die Überhand - trotz Satzrückstand kämpfte er sich zurück und steht durch seinen Sieg (4:6, 6:3, 6:4) als erster Lucky Looser überhaupt in einem Finale der zweithöchsten Kategorie!