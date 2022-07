Otte - Alcaraz 0:2 Otte wieder am Aufschlag - die Möglichkeit und auch schon die Pflicht, in das Match zu finden. Tatsächlich geht der Kölner nun in Führung, weil Alcaraz ein wenig zu überdrehen scheint und mit einem Crossball zu viel Risiko geht.

Otte - Alcaraz 0:2 Acht Punkte am Stück für Alcaraz. Auch sein eigenes Aufschlagsspiel bringt der Youngster ohne Punktverlust durch.

Otte - Alcaraz 0:1 Alcaraz kontrolliert das Match bislang nach Belieben, kann Otte immer wieder ausgucken. Gerade spielt er ihm die Kugel unangenehm auf die Rückhand, Otte antwortet zu kurz.

Otte - Alcaraz 0:1 Wieder so ein Ding! Alcaraz jagt die Kugel in die Ecken, Otte findet gegen das schnelle Spiel des Spaniers noch überhaupt keine Antwort.

Otte - Alcaraz 0:1 Oh je! Otte gibt das Aufsschlagspiel zu Null ab. Alcaraz schafft es sofort, seine präzise Vorhand auf den Rasen zu bringen und verlädt den Kölner zweimal eiskalt.

Otte - Alcaraz 0:0 Otte hat Aufschlag, lässt sich von Alcaraz aber in längere Ballwechsel verwickeln und gibt gleich die ersten 30 Punkte ab.

Die Spieler betreten das Spielfeld Das Wetter hält, allerdings zieht ein recht starker Wind durch das offene Dach hinein. Beide Akteure treten komplett in Weiß an.

Court 1 ist frei Lange kann es also nicht mehr dauern, bis Otte und Alcaraz ihr Match beginnen. Der Grund ist aus deutscher Sicht allerdings ein trauriger, denn Angelique Kerber schied soeben nach zwei Sätzen gegen die belgische Außenseiterin Elise Mertens aus.

Spätes Karrierehoch Das Selbstvertrauen von Otte kommt nicht von ungefähr. Durch seinen Halbfinaleinzug in Halle erreichte der 28-jährige Kölner ein neues Karrierehoch und drang erstmals in die Top 40 der Weltrangliste ein. In Wimbledon tritt er in Absenz von Alexander Zverev erstmals als gesetzter Spieler an.

Mit Selbstvertrauen gegen das Wunderkind Auch ohne Glücksstein rechnet sich Otte gegen Alcaraz Chancen aus. Der heilige Rasen von Wimbledon kommt ihm dabei entgegen: "Hier kann ich am meisten unterdrücken, dass er zu seinem Spiel, in seine Komfortzone kommt". Außerdem habe er sich Einiges bei Jan-Lennard Struff abgeschaut: "Bei Struffi hat man gesehen, wie es geht. Er ist ordentlich draufgegangen und hat die Ballwechsel kurzgehalten."

Der Glücksstein fehlt Bei der Anreise ist Otte die Tennistasche abhanden gekommen. Darin waren sowohl seine Rasenschuhe als auch ein Glücksbringer seines Vaters enthalten. "Eigentlich bin ich sehr abergläubisch", betonte der Kölner, bislang habe es aber auch sehr gut ohne den Glücksstein geklappt.

Otte mit Schonprogramm Sein Auftaktmatch gegen Landsmann Peter Gojowczyk brachte der gebürtige Kölner in 80 Minuten und drei Sätzen durch. In der zweiten Runde reichten gar 13 Minuten, bis Ryan Harrison angeschlagen aufgab. Die Kraftreserven dürften auf Ottes Seite also deutlich höher sein als beim allseits gefragten Alcaraz.

Schon der zweite deutsche Gegner für Alcaraz In der Auftaktrunde hat der 19-Jährige aus Murcia Jan-Lennard Struff besiegt. Einfach war die Aufgabe für ihn jedoch nicht, über vier Stunden brauchte er für den Sieg über fünf Sätze. 30 Asse zeigten jedoch auch, worauf Otte heute besonders achten muss.