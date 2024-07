Satzfazit Jan-Lennard Struff zeigt sich im zweiten Satz verbessert und hält bis zum 3:3 voll dagegen. Dann aber verliert der Warsteiner auf einmal völlig den Rhythmus und leistet sich einen Patzer nach dem anderen, während Medvedev weiterhin im gesamten Match ganze fünf Unforced Errors verbucht hat. Der Russe führt nach nicht mal einer Stunde mit 2:0 Sätzen und Struff steht hier vor einer absoluten Herkulesaufgabe. Erstmal geht's aber zur Toilettenpause.

Struff - Medvedev 1:6, 3:6 Dann geht es sogar ganz schnell und Jan-Lennard Struff gibt sein Service sogar noch ein zweites Mal in diesem Satz ab! Bis zum 3:3 war hier alles in Ordnung, danach hat der Deutsche komplett die Sicherheit verloren und dem sehr stabilen Medvedev den Satz mehr oder weniger geschenkt.

Struff - Medvedev 1:6, 3:5 Daniil Medvedev spielt das hier weiter unheimlich seriös und fast fehlerfrei runter. Der 28-Jährige hat auf alles eine Antwort und überrascht Struff auch immer wieder mit starken Schlägen aus der Not. Der starke Aufschlag tut sein übriges und per Ass geht es zu Null zum nächsten Spielgewinn.

Struff - Medvedev 1:6, 3:4 Dann ist es passiert! Den ersten Breakball wehrt Struff ab, aber dann wird er von Medvedev zweimal in Folge zu einem schweren ersten Volley gezwungen und beide Versuche landen im Netz! Damit sichert sich der Russe das Break und ist auch im zweiten Durchgang auf Kurs.

Struff - Medvedev 1:6, 3:3 Struff hadert! Der Warsteiner kommt gut rein und führt mit 30:15 ehe zwei vermeidbare Fehler in Serie Medvedev reinholen und ihm die nächste Breakchance bescheren. Struff shchmpft mit sich und wirft einen kritischen Blick hoch in seine Box.

Struff - Medvedev 1:6, 3:3 Da war mehr drin! Bei 30:30 vergibt Struff am Netz eine gute Volleychance, weil er die Kugel in die Maschen setzt. Medvedev lässt sich nicht lange bitten spielt den Deutschen anschließend am Netz cool aus und gleicht wieder aus.

Struff - Medvedev 1:6, 3:2 Jetzt ist Struff auch im Returnspiel mal drin! Nach 15:0 haut Medvedev zunächst überraschend die Vorhand ab, dann unterläuft auch dem Russen ein erster Doppelfehler. 15:30!

Struff - Medvedev 1:6, 3:2 Endlich legt Jan-Lennard Struff mal ein Aufschlagspiel nach seinem Geschmack hin. Der erste Aufschlag bringt freie Punkte und wenn nicht, macht der Warsteiner die Punkte am Netz sicher zu. Zu 15 eilt Struff zur erneuten Führung.

Struff - Medvedev 1:6, 2:2 Struff wird jetzt mutiger, sucht mit seinen Schläge die Linien und kriegt Medvedev zumindest ins Laufen. Hinten raus serviert der Russe im vierten Spiel aber zu stark und stellt mit Servicewinner und Ass Nummer sechs auf 2:2.

Struff - Medvedev 1:6, 2:1 Stark! Nach zwei souverän abgewehrten Breakbällen schnappt Struff sich den Spielball und macht das Spiel mit einem wichtigen Servicewinner zu.

Struff - Medvedev 1:6, 1:1 Mit guten Aufschlägen arbeitet Struff sich zurück und stellt auf 30:30. Dann liest Medvedev das Service des Deutschen aber erneut gut, spielt dem aufrückenden Struff den Return vor die Füße und erzwingt den Fehler beim Halbvolley. Breakball!

Struff - Medvedev 1:6, 1:1 Daniil Medvedev spielt hier weiter eine blitzsaubere Partie. Ganze zwei Unforced Errors hat der Russe sich bisher geleistet, Struff hingegen bereits 13. Dadurch gerät der Deutsche bei eigenem Service schon wieder mit 0:30 in Rückstand und die nächste Breakchance droht.

Struff - Medvedev 1:6, 1:1 Mit zwei starken Returns kämpft Struff sich nochmal heran, doch dann haut ihm erneut die Rückhand ab und Medvedev gleicht aus zum 1:1.

Struff - Medvedev 1:6, 1:0 Geht auch beim Return irgendwann mal was für Jan-Lennard Struff? Erstmal nicht. Im ersten Ballwechsel kommt der Deutsche noch in die Rally und verzieht am Ende eine aggressive Vorhand. Die nächsten beiden Puntke sackt Medvedev dann zügig ein und stellt auf 40:0.

Struff - Medvedev 1:6, 1:0 Struff scheint sich weiterhin nicht so richtig wohlzufühlen und lässt den ersten Spielball aus. Mit einem starken Winner auf der Rückhand longline holt sich der 34-Jährige dann aber die nächste Möglichkeit und macht den Deckel diesmal am Netz sicher drauf.

Struff - Medvedev 1:6, 0:0 Der erste Aufschlag kommt weiter zu selten bei Struff, der schon durch den Return unter Druck gerät und den nächsten Fehler produziert. Den fälligen Breakball wehrt der Deutsche dann aber mit einem glatten Ass durch die Mitte souverän ab.

Struff - Medvedev 1:6, 0:0 Wirklich besser wird zunächst aber nicht beim Deutschen. Struff leistet sich schon wieder einen Doppelfehler und wird dann von Medvedev mit einem perfekten Vorhandlob zum 30:30 ausgekontert.

Satzfazit Nach nur 21 Minuten geht der erste Satz mit 6:1 an Daniil Medvevdev! Der Russe war durchweg tonangebend, hat kaum Fehler gemacht und seine Chancen konsequent genutzt, während Jan-Lennard Struff zu wenig erste Aufschläge ins Feld brachte und viele vermeidbare Fehler produzierte. Da muss im zweiten Durchgang fast alles besser werden beim Warsteiner, wenn hier noch was gehen soll.

Struff - Medvedev 1:6 Der Medvedev-Express braust unaufhaltsam ins Ziel! Medvedev diktiert bei eigenem Service weiter das Geschehen, eilt zum 40:15 und beendet das Game mit seinem fünften Ass.

Struff - Medvedev 1:5 Es geht doch! Struff bleibt am Netz stabil, verkürzt den Winkel und drückt seinen Rückhandvolley sicher weg. In der folgenden Rally patzt dann auch Medvedev mal ohne Not auf der Vorhand und das erste Spiel für den Deutschen ist verbucht.

Struff - Medvedev 0:5 Kann Struff zumindest den Whitewash verhindern und sich noch ein gutes Gefühl für den zweiten Satz holen? Glatt läuft es auch diesmal nicht für den Warsteiner, der seinen Rückhandslice deutlich zu tief ansetzt und schon wieder über 30:30 muss.

Struff - Medvedev 0:5 Im Eiltempo geht es hier auf den zweiten Satz zu! Daniil Medvedev schlägt unheimlich solide auf, macht kaum Fehler und stürmt zu drei Spielbällen. Wenig später besiegelt ein Servicewinner des 28-Jährigen das fünfte Spiel in Serie für Medvedev.

Struff - Medvedev 0:4 Bitter! Der nächste Doppelfehler Struffs beschert Medvedev die nächste Breakmöglichkeit und schon wieder packt der Russe gleich zu! Medvedev verteidigt sich erst gut, rückt dann vor und entscheidet ein packendes Duell am Netz mit einer Blitzreaktion für sich. 0:4!

Struff - Medvedev 0:3 Jan-Lennard Struff findet dann langsam auch seinen Rhythmus und startet mit zwei Assen ins zweite Aufschlagspiel. Dann lässt der Deutsche aber einen Unforced Error folgen, ehe die Netzkante Medvedev zum 30:30 verhilft.

Struff - Medvedev 0:3 Gegen Alexandre Muller agierte Daniil Medvedev zuletzt anderthalb Sätze lang sehr abwartend und verunsichert. Heute ist der 28-Jährige von Beginn an sehr fokussiert und unheimlich aggressiv unterwegs. Struff hat erneut keine Chance im Returnspiel und liegt nun schon 0:3 zurück.

Struff - Medvedev 0:2 Als Struff einen einfachen Volley zu genau spielen will und die Kugel neben die Linie setzt, ist der erste Breakball dann doch amtlich. Und Medvedev packt sofort zu! Der Russe startet mit einem starken Return und dominiert den Punkt dann durchweg. Struff bringt zwar noch einen Smash stark zurück, schiebt den Ball dann aber nach einem Stopp Medvedevs seitlich ins Aus.

Struff - Medvedev 0:1 Nach 0:30 serviert der Deutsche deutlich besser, dominiert die Ballwechsel und sichert sich drei Zähler in Folge. Den Spielball kann Struff aber nicht nutzen, da ihm bereits der zweite Doppelfehler in diesem Game unterläuft. Einstand!

Struff - Medvedev 0:1 Während Medvedev recht forsch und aggressiv beginnt, hat Struff noch Probleme und kann überhaupt noch keinen Druck entfachen. Der erste Doppelfehler brockt dem Warsteiner das 0:30 ein. Gibt es ganz früh die erste Breakchance in diesem Match?

Struff - Medvedev 0:1 Der Weltranglistenfünfte legt hier einen absoluten Blitzstart hin und macht mit dem zweiten Ass den ersten Spielball klar. Struff verbucht noch seinen ersten Zähler, kann dann aber der Rückhand des Russen nur noch hinterherschauen und geht mit 0:1 in Rückstand.

Struff - Medvedev 0:0 Auf geht's! Daniil Medvedev eröffnet die Partie und startet gleich mal mit einem glatten Ass.

Gleich geht’s los! Soeben haben die beiden Protagonisten den Platz betreten und mit dem Warm-up begonnen. In wenigen Minuten kann es dann also losgehen mit diesem Drittrundenduell zwischen Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev.

Direkter Vergleich Sechsmal haben die beiden bereits die Schläger gekreuzt und nur einmal konnte Jan-Lennard Struff dabei als Sieger vom Platz gehen. 2021 gewann der Deutsche in Halle, also ebenfalls auf Rasen, in zwei Sätzen. Medvevdev revanchierte sich allerdings anschließend in Wimbledon gleich und gewann auch alle vier Duelle auf anderen Belägen.

Medvedev scheint schlagbar Daniil Medvedev ist in diesem Jahr für seine Verhältnisse noch nicht so richtig Fahrt gekommen. Der ehemalige Weltranglistenerste legte zwar mit der Finalteilnahme bei den Australian Open stark los, erreichte anschließend aber nur noch ein Endspiel beim Masters in Indian Wells und wartet noch auf seinen ersten Titel in 2024. Als ausgewiesener Hartplatzspezialist hat Medvedev auf Sand und Rasen bisher selten überzeugt und beim Vorbereitungsturnier in Halle auch nur ein einziges Match gewonnen. In die dritte Runde hat Medvedev sich hier nach einem lockeren Auftaktsieg gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit einem hart erkämpften Viersatzerfolg gegen den Franzosen Alexandre Muller gespielt.

Struff in absoluter Topform Im zarten Tennisalter von 34 Jahren spielt Jan-Lennard Struff aktuell die beste Saison seiner gesamten Karriere. Im April gewann der Warsteiner in München seinen ersten ATP-Titel und seither zeigt sich die aktuelle Nummer 41 der Welt in bestechender Form. Gegen die beiden aktuell besten Spieler der Welt Carlos Alcaraz und Jannik Sinner unterlag Struff im Vorfeld von Wimbledon jeweils erst denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes. Auch hier in London ging es mit Viersatzerfolgen gegen den starken Ungarn Fábián Marozsán und den gesetzten Chinesen Zhizhen Zhang beeindruckend los für den Deutschen.