Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 3:4 Der Kanadier nutzt den Ersten weil Altmaiers Stopp viel zu hoch angesetzt ist. An Shapovalovs Passierball kommt Altmaier irgendwie noch ran, den Überkopfball verwandelt der Kanadier dann aber souverän.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 2:4 Altmaier lässt eine Chance liegen, als er nach einem zu hohen und langsamen Volley Shapovalovs diesen nur cross passieren muss - die Rückhand bleibt aber an der Netzkante hängen. Mit einem Aufschlag nach außen kommt Shapovalov zu zwei Spielbällen.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 2:4 Etwas wild setzt Shapovalov den Vorhand-Drive-Volley nach dem Aufschlag ins Netz. Dann spielt der Kanadier Serve-and-volley und erzwingt durch Aufschlag nach außen und Rückhandvolley cross Altmaiers Fehler - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 2:4 Mit einem Ass durch die Mitte stellt Altmaier auf 4:2, bei eigenem Aufschlag hat der Deutsche gar keine Probleme mehr.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 2:3 Shapovalovs langer Return kommt kurz vor der Grundlinie auf und ist für Altmaier nicht mehr kontrollierbar. Der findet dann einen guten Aufschlag durch die Mitte und erzwingt Shapovalovs Rückhandreturnfehler - 40:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 2:3 Shapovalovs Netzangriff mit der Vorhand cross ist nicht gut genug vorbereitet, Altmaiers Rückhand-Passierball longline passt. Dann setzt Shapovalov den Rückhandreturn ins Netz - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 2:3 Shapovalov ist beim Vorhand-Drive-Volley nicht konsequent, zeigt dann aber beim Rückhandvolley Touch und kommt zum Spielball. Mit einem Aufschlag nach außen verkürzt der Kanadier erneut.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:3 Shapovalov baut den Punkt eigentlich gut auf, die Vorhand aus dem Halbfeld bleibt dann aber im Netz hängen. Bei Breakball gegen sich rückt Shapovalov mit einer Vorhand inside-out vor, Altmaiers Lob geht seitlich ins Aus - Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:3 Shapovalovs Doppelfehler Nummer 16 bringt den Kanadier wieder unter Druck, dann bekommt er durch einen Aufschlag nach außen einen Service-Winner das 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:3 Mit einem langen Vorhandreturn kommt Altmaier gut in den Ballwechsel und punktet mit einem Vorhandwinner durch die Mitte des Platzes. Dann setzt der Deutsche eine Vorhand knapp hinter die Linie - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:3 Mit einem starken Vorhand-longline-Konter kommt Altmaier in eine gute Position und vollendet per Rückhand-cross-Winner.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:2 Mit einem Ass durch die Mitte holt sich Altmaier drei Spielbälle, den Ersten lässt er mit einem Vorhandfehler liegen.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:2 Immer wieder klappt die Kombination aus Aufschlag nach außen und Serve-and-volley bei Altmaier. Beim ersten Punkt reicht der Volley direkt, beim Zweiten reicht der dritte Volley - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 1:2 Mit einem Aufschlag durch die Mitte verkürzt Shapovalov.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:2 Shapovalov rückt mit einer Vorhand longline vor und verwertet den Überkopfball diesmal überlegt. Dann verzieht Altmaier den Vorhandreturn seitlich - 40:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:2 Der jetzt aber auch viel trifft, diesmal schlägt die Vorhand longline ein. Mit einem Aufschlag nach außen erzwingt Shapovalov immerhin mal wieder einen Returnfehler - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:2 Auch den nächsten Aufschlag nach außen kann Shapovalov nicht returnieren. Es geht weiter pfeilschnell in Richtung Altmaier.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:1 Shapovalov setzt einen Rückhandslice ins Netz, dann ist Altmaier wieder per Serve-and-volley erfolgreich und hat zwei Spielbälle zum 2:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:1 Mit einem Service-Winner durch einen Aufschlag nach außen startet Altmaier gut in sein Aufschlagspiel. Dann gelingt Shapovalov mal wieder ein guter Ballwechsel, den er nach einer Vorhand cross per Rückhandvolley-Stopp beendet - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:1 Shapovalov legt eine Vorhand aus der Rückwärtsbewegung weit ins Aus und führt auch im vierten Satz direkt mit einem Break.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:0 Doppelfehler Nummer 14 und 15 bringen Altmaier zwei frühe Breakbälle in Satz vier. Es ist eine ganz seltsame Phase von Shapovalov.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 0:0 In eine lange Rally kommt Altmaier immer besser rein und punktet schließlich per Vorhand-inside-out-Winner. Dann ist der Rückhandreturn auf einen guten Aufschlag nach außen von Shapovalov kurz, der vollendet sicher per Vorhand cross - 15:15.

Satzfazit: Altmaier rauscht durch Satz drei Bei 1:1 vergab Denis Shapovalov noch einen Breakball, nach einem desaströsen Aufschlagspiel bei 1:2 mit drei Doppelfehlern eilte Daniel Altmaier davon und sicherte sich Satz drei im Eiltempo. Shapovalov gab den Satz auch lustlos her. Nun wird es interessant zu sehen, wie schnell der Kanadier den Fokus wieder finden kann.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:6 Den Vorhand-Stopp Altmaiers erläuft Shapovalov zwar, zum folgenden Passierball Altmaiers bewegt sich der Kanadier dann gar nicht mehr.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:5 Ein weiterer Returnfehler von Shapovalov sowie ein Ass durch die Mitte Altmaiers bringen dem Deutschen zwei Satzbälle.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:5 Shapovalov setzt den Return auf die Linie, Altmaiers Rahmen-Rückhand fliegt weit ins Aus. Mit einem Service-Winner durch einen Aufschlag durch die Mitte kommt Altmaier zum 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:5 Shapovalov scheint den zweiten Satz herzugeben und verlegt nach zwei inkonsequenten Schmetterbällen eine Vorhand inside-out. Auch die nächste Vorhand nach dem Aufschlag legt der Kanadier ins Aus und gibt Satz drei hier im Eiltempo her.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:4 Beim Seitenwechsel lässt sich Altmaier kurz vom Physio behandeln. Shapovalov macht fehlerhaft weiter und setzt eine Vorhand leichtfertig ins Netz. Auch den nächsten Punkt gibt der Kanadier leichtfertig her, legt einen Angriffsball mit der Rückhand nach einem kurzen Return ins Netz - 0:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:4 Altmaier ist dominant und rückt mit einer Rückhand cross vor, Shapovalovs Passierball fliegt weit ins Aus. Den folgenden Vorhandreturn verschlägt Shapovalov schon fast lustlos cross.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:3 Shapovalov legt einen weiteren Angriffsball mit der Vorhand ins Netz. Auch eine Rückhand cross setzt der Kanadier im folgenden Ballwechsel ins Aus - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:3 Doppelfehler Nummer drei in diesem Spiel besorgt Altmaier das frühe Break in Satz drei.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:2 Mit dem elften Doppelfehler schenkt Shapovalov Altmaier drei Breakbälle. Den Ersten wehrt der Kanadier dann aber mit einer guten Vorhand longline ab. Zwei weitere bleiben Altmaier.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:2 Shapovalov startet mit seinem zehnten Doppelfehler in sein Aufschlagspiel und legt einen Unforced Error mit der Rückhand nach. Altmaier hat mal wieder ein 0:30 bei Aufschlag Shapovalov.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:2 Diesmal funktioniert Serve-and-volley mit Aufschlag nach außen und Vorhandvolley longline. Dann bleibt Altmaier beim folgenden Ballwechsel am Netz stabil und punktet nach einem Rückhandslice longline per Rückhandvolley kurz cross.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Mit einem weiteren Service-Winner erarbeitet sich Altmaier den nächsten Spielball, bei dem er einen Vorhand-Halbvolley kurz cross knapp ins Aus setzt. Es geht erneut über Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Ein guter Aufschlag durch die Mitte reicht Altmaier zum Service-Winner und nächsten Spielball. Bei dem spielt der Deutsche Serve-and-volley, Shapovalovs hoher Return fällt genau auf die Grundlinie, Altmaiers Notschlag gerät zu lang - wieder Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Immer häufiger spielt Altmaier nun Serve-and-volley, nach einem Vorhand-Halbvolley reicht der Schmetterball zum Punktgewinn. Den Spielball gibt Altmaier dann mit einem leichten Rückhandlicefehler ins Netz wieder her.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Shapovalov attackiet mit dem Vorhandreturn direkt Altmaiers zweiten Aufschlag, rückt mit der nächsten Vorhand nach und punktet mit einem Vorhandvolley-Stopp. Es gibt den ersten Breakball im dritten Satz, dabei wird es spektakulär. Altmaier rückt schnell vor, Shapovalov wirft alles rein, springt zu einem Volley-Stopp Altmaiers hin und spielt den Ball im Hechten rüber. Altmaier lässt sich nicht beirren und volliert den Ball sicher in den offenen Platz. Breakball abgewehrt.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Altmaier geht jetzt mehr Risiko, will aktiver sein und punktet per Vorhand-longline-Winner. In der folgenden Rally trifft Altmaier eine Vorhand unsauber und legt diese weit ins Aus - 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Abermals spielt Altmaier erfolgreich Serve-and-volley, nach Aufschlag nach außen und Rückhandvolley cross geht Shapovalovs Vorhand-Passierball ins Netz. Dann rückt der Deutsche erneut direkt nach dem Aufschlag vor, diesmal ist Shapovalovs cross-Return aber zu gut, der Volley Altmaiers geht ins Netz - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 1:1 Den nächsten guten Aufschlag durch die Mitte kann Altmaier nicht returnieren. Dann verspringt der zweite Aufschlag des Kanadiers augenscheinlich, Altmaier schlägt beim Rückhandreturn am Ball vorbei.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 0:1 Shapovalov eröffnet sein erstes Aufschlagspiel des dritten Satzes mit einem Ass durch die Mitte. Dann reicht ein Aufschlag auf den Körper zum Service-Winner - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 0:1 Shapovalovs Rückhandreturn auf Altmaiers zweiten Aufschlag ist kurz, der Deutsche geht mit einer Rückhand cross direkt nach und erzwingt Shapovalovs Fehler. Der Kanadier kann dann den Rückhandreturn nicht über das Netz bringen, Altmaier befreit sich aus einer brenzligen Situation und bringt seinen Service durch.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 0:0 Altmaier spielt Serve-and-volley, der Rückhandvolley ist lang, Shapovalov challenged direkt. Der Ball war jedoch genau auf der Linie, sodass der Punkt an Altmaier geht. Dann rückt Altmaier mit einem Vorhandslice cross nach vorne, Shapovalovs Rückhand-Passierball geht weit ins Aus - 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 0:0 Nach einer langen Satzpause sind die beiden Spieler zurück, Altmaier eröffnet Satz vier und wird direkt von Shapovalov unter Druck gesetzt. Der Kanadier rückt mit einer Vorhand cross vor, Altmaiers Lob segelt ins Aus. Dann rückt Altmaier mit einer Rückhand longline vor, setzt den Vorhandvolley aber ins Netz - 0:30.

Satzfazit: Starker Beginn reicht Shapovalov Shapovalov zog gleich zu Beginn des zweiten Satzes in Windeseile auf 3:0 davon und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Altmaier blieb in Folge bei eigenem Aufschlag schadlos, konnte bei den Aufschlagspielen des Kanadiers aber nicht viel ausrichten. Trotz nur drei (!) Unforced Errors im zweiten Satz, verliert Altmaier diesen deutlich. Shapovalov ist und bleibt der dominantere Spieler (11:5 Winner in Satz zwei) und kann sich eigentlich nur selbst schlagen.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 6:3 Dann bleibt Altmaiers Rückhandreturn an der Netzkante hängen, Shapovalov holt sich auch den zweiten Satz. Beide verlassen zur Satzpause den Court.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 5:3 Jetzt läuft die Vorhand bei Shapovalov, der die nächste longline direkt nach dem Aufschlag zum Winner verwertet. Den ersten von drei Satzbällen wehrt Altmaier mit einem starken Vorhand-cross-Passierball aus vollem Lauf ab.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 5:3 Mit einem schnellen Aufschlag durch die Mitte erzwingt Shapovalov einen guten Return und vollendet sicher per Vorhand-cross-Winner aus dem Halbfeld. Dann gerät Altmaiers Rückhandreturn auf Shapovalovs zweiten Aufschlag zu lang - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 5:3 Mit einem guten Aufschlag durch die Mitte kommt Altmaier zu drei Spielbällen und zwingt Shapovalov durch einen weiteren Service-Winner zum Ausservieren des zweiten Durchgangs.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 5:2 Mit einem Aufschlag durch die Mitte erzwingt Altmaier Shapovalovs Returnfehler, der in der folgenden Rally eine Rückhand cross an den Zaun setzt - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 5:2 Wieder ist Shapovalov aktiv, geht mit der Vorhand longline nach dem Aufschlag nach und holt sich den Punkt per Vorhandvolley-Stopp cross. Mit einer guten Serve-plus-one-Kombination aus Aufschlag nach außen und Vorhand cross gegen die Laufrichtung kommt der 25-Jährige zum 5:2.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 4:2 Shapovalovs neunter Doppelfehler setzt ihn selbst unter Druck, darauf reagiert der Kanadier mit einer dominanten Rally, die er nach einer Rückhand cross per Vorhandvolley problemlos am Netz beendet - 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 4:2 Shapovalov streut wieder deutlich mehr Fehler ein, verlegt diesmal eine Vorhand cross deutlich. Dann muss der Kanadier über den zweiten Aufschlag, mit dem er auf den Körper viel Risiko geht, das belohnt wird. Altmaiers Block-Return geht seitlich ins Aus - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 4:2 Der nächste Rückhandreturn Shapovalovs segelt ins Aus. Dann spielt Altmaier Serve-and-volley, Shapovalovs Rückhandreturn geht aber sowieso ins Netz, der Deutsche bringt wieder sicher durch.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 4:1 Shapovalov streut einen Unforced Error mit der Rückhand ein und kann dann Altmaiers ersten Aufschlag durch die Mitte nicht returnieren - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 4:1 Altmaiers Rückhandslicereturn ist unangenehm kurz, Shapovalov setzt die Vorhand longline ins Netz. Mit einem guten Aufschlag nach außen kommt der Kanadier dann aber zum Service-Winner und Spielgewinn.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 3:1 Altmaier kommt gut in den Ballwechsel, rückt mit einer Rückhand longline vor, Shapovalovs Rückhand-Passierball fliegt vom Rahmen weit ins Aus. Dann unterläuft Altmaier im folgenden Ballwechsel ein leichter Rückhandfehler - 40:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 3:1 Einen Aufschlag durch die Mitte kann Altmaier nicht returnieren. Mit einem Ass durch die Mitte stellt Shapovalov schnell auf 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 3:1 Durch einen guten Aufschlag nach außen verkürzt Altmaier auf 1:3 und bejubelt das lautstark.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 3:0 Mit einem Aufschlag nach außen spielt Altmaier Serve-and-volley und setzt den Rückhandvolley longline sicher gegen die Laufrichtung. Mit einer Kombination aus Aufschlag nach außen und Vorhand-cross-Winner erarbeitet der Deutsche sich zwei Spielbälle.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 3:0 Altmaier rückt mit einer Rückhand cross direkt nach dem Aufschlag vor und erzwingt so Shapovalovs Fehler. Dann schlägt ein starker Vorhandreturn des Kanadiers longline zum Winner ein - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 3:0 Shapovalov schlägt gut auf, bekommt einen kurzen Return und geht mit der Vorhand inside-out gut nach, Altmaiers Lob segelt ins Aus. Mit einem Service-Winner durch einen Aufschlag auf den Körper nutzt Shapovalov diesmal den Spielball.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 2:0 Shapovalov dominiert die Rally mit seiner Vorhand bis ein Rückhandslice Altmaiers im Netz hängen bleibt. Beim Spielball verzieht der Kanadier dann eine Vorhand inside-out und muss über Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 2:0 Shapovalov unterläuft gleich der nächste Doppelfehler. Dann hat der Kanadier Glück, dass ein Schmetterball von der Netzkante ins Feld springt - 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 2:0 Das Spiel rauscht nun etwas an Altmaier vorbei, Shapovalov kommt per Vorhand longline zum nächsten Punkt, Altmaiers Lob geht weit ins Aus. Dann schenkt ihm der Kanadier einen Doppelfehler - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 2:0 Den nächsten nutzt Shapovalov dann, baut den Punkt gut auf und erzwingt mit einer Vorhand longline Altmaiers Fehler.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 1:0 Etwas wild verlegt Altmaier eine Rückhand cross mit dem Rahmen deutlich. Den ersten von drei Breakbällen kann der Deutsche durch Serve-and-volley abwehren, Shapovalovs Vorhand-Passierball bleibt an der Netzkante hängen.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 1:0 Mit einer starken Kombination aus Rückhand-Stopp und Rückhand-Lob schnappt sich Shapovalov den ersten Punkt. Altmaier muss dann über den zweiten Aufschlag und fängt sich einen Rückhand-longline-Winner des Kanadiers ein. Der Deutsche steht gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs unter Druck.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 1:0 Ein weiterer Service-Winner bringt Shapovalov das erste Spiel in Satz zwei.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 0:0 Ein Service-Winner durch einen Aufschlag durch die Mitte bringt Shapovalov drei Spielbälle. Den Ersten lässt der Kanadier mit einem Doppelfehler liegen.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 0:0 Mit zwei guten ersten Aufschlägen kommt Shapovalov direkt in eine gute Position, beendet den ersten Punkt mit einem Vorhand-cross-Winner und den Zweiten mit einem Schmetterball am Netz - 30:0.

Satzfazit: Shapovalov im Tie-Break stark Es war ein eher durchwachsener Satz, in dem Shapovalovs Spiel von vielen Vorhandfehlern geprägt war und Altmaier das Maximum herausholte. Der Kanadier gab einen frühen Breakvorsprung leichtfertig her und musste durch den Tie-Break. Shapovalov hat das Spiel in der eigenen Hand, entscheidet selbst in welche Richtung es geht. Trifft er alles (18:6 Winner), hat Altmaier nicht viel entgegenzusetzen. Macht Shapovalov zu viele Fehler (15:7 Unforced Error), kann Altmaier wie im ersten Satz mithalten.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 7:6 (7:3) Nach dem Aufschlag nach außen erzwingt Shapovalov mit einer Vorhand cross Altmaiers Fehler und sichert sich den ersten Satz.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 6:6 (6:3) Altmaier muss über den zweiten Aufschlag gehen, wird von Shapovalov unter Druck gesetzt und legt eine Vorhand ins Netz. Shapovalov hat vier Satzbälle, vergibt den Ersten aber mit einem Rahmentreffer, der in die Zuschauer springt.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 6:6 (5:2) Nach einem kurzen Return Altmaiers rückt Shapovalov per Vorhand longline ans Netz und vollendet dort per Vorhandvolley cross. Nach dem Seitenwechsel feuert Shapovalov einen Aufschlag durch die Mitte und eine Vorhand cross zum Winner ins Feld.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 6:6 (3:2) Eine längere Grundlinienrally beendet Shapovalov mit einer Rückhand, bei der der Ball vom Rahmen in die Zuschauer fliegt. Dann rückt der Kanadier eigentlich unzureichend ans Netz vor, Altmaier legt den Rückhand-Passierball longline aber ins Aus. Shapovalov sichert sich das erste Mini-Break im Tie-Break.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 6:6 (2:1) Shapovalov setzt eine Vorhand cross nach dem Aufschlag nach außen genau auf die Linie, das reicht zum Winner. Ein weiterer Aufschlag nach außen bringt dem Kanadier den Service-Winner zum 2:1.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 6:6 (0:1) Der Tie-Break beginnt mit einer intensiven Rally, die mit einem Unforced Error auf der Rückhandseite von Shapovalov endet.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 6:6 Jetzt serviert Shapovalov gut und kommt mit einem guten Aufschlag durch die Mitte zum Service-Winner und Spielball. Dabei spielt der Kanadier stark Serve-and-volley und punktet nach dem Aufschlag nach außen per Vorhandvolley longline. Es geht in den Tie-Break.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:6 Mit einem Rückhandslice cross treibt Altmaier Shapovalov raus, der die Vorhand cross erneut an die Netzkante setzt. Darauf reagiert der Kanadier mit einem starken Aufschlag nach außen, den Altmaier kaum noch erreicht - 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:6 Altmaiers Rückhandslicereturn segelt ins Aus, es folgt der nächste Doppelfehler Shapovalovs - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:6 Shapovalov bestimmt den Ballwechsel nach Altmaiers zweitem Aufschlag, legt aber einen Angriffsball per Vorhandslice ins Aus und zeigt darauf erstmals etwas emotionale Wirkung als er sich mit dem Schläger auf den Schuh schlägt. Mit einem Aufschlag durch die Mitte kommt Altmaier zum Service-Winner und ist zumindest sicher im Tie-Break.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:5 Altmaier spielt stark Serve-and-volley und punktet durch Aufschlag nach außen und Rückhandvolley cross. Dann ist Shapovalovs Vorhandreturn kurz, Altmaier setzt den Ball aus dem Halbfeld aber an die Netzkante - wieder Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:5 Diesmal funktioniert der Netzangriff Altmaiers, der mit einer Vorhand cross vor rückt und per Rückhandvolley longline den ersten Breakball abwehrt. Dann wird beim ersten Aufschlag ein Fußfehler gecallt, mit einer Rückhand longline erzwingt der Deutsche aber Shapovalovs Rückhandfehler - Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:5 Mit einem Doppelfehler setzt sich Altmaier selbst unter Druck. Dann hat der Deutsche Pech, ein Passierball Shapovalovs springt von der Netzkante über Altmaier ins Feld. Shapovalov bekommt zwei Breakbälle.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:5 Wieder kommt Altmaier mit einem Aufschlag nach außen zum Service-Winner. Dann baut Shapovalov den Puntk mit seiner Vorhand gut auf und vollendet mit einem longline-Winner zum 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 5:5 Ein Aufschlag nach außen reicht zum Service-Winner und Spielgewinn für Shapovalov.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:5 Ein Unforced Error mit der Vorhand von Altmaier bringt Shapovalov drei Spielbälle ein. Den Ersten vergibt der 25-Jährige mit einem weiteren Doppelfehler.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:5 Eine Vorhand longline von Shapovalov kann Altmaier nicht mehr über das Netz bringen. Mit einem Ass durch die Mitte stellt der Kanadier schnell auf 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:5 Mit einem Service-Winner durch einen Aufschlag auf den Körper bekommt Altmaier drei Spielbälle. Auch den nächsten Rückhandreturn kann Shapovalov nicht im Feld unter bringen, Altmaier rauscht zum 5:4.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:4 Der nächste Unforced Error Shapovalovs mit der Vorhand bringt Altmaier den ersten Punkt. Auch in der nächsten Rally setzt der Kanadier eine Vorhand inside-out weit ins Aus - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:4 Dann muss Shapovalov über den zweiten Aufschlag, wird von Altmaier in eine Rally verstrickt und verlegt die Vorhand cross leicht seitlich ins Aus. Altmaier bekommt seinen ersten Breakball, bei dem Shapovalov wieder keinen ersten Aufschlag trifft. Auf eine starke Vorhand cross geht Shapovalov nicht gut nach und wird von einem Rückhandslice longline erwischt, da kommt der Kanadier gar nicht mehr ran. Altmaier breakt zurück.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:3 Mit zwei Assen befreit sich Shapovalov und kommt zum 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:3 Die Angriffsbälle passen bei Shapovalov noch gar nicht, wieder setzt der Kanadier eine Vorhand aus dem Halbfeld leichtfertig ins Netz. Sein dritter Doppelfehler bringt ihn bei 0:30 in die Bredouille.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:3 Mit einem Aufschlag nach außen verkürzt Altmaier auf 3:4 aus seiner Sicht.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:2 Shapovalov kann den zweiten Aufschlag von Altmaier mit der Rückhand nicht returnieren. Auch der nächste zweite Aufschlag reicht Altmaier zum Service-Winner, diesmal setzt "Shapo" den Vorhandreturn ins Netz - 40:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:2 Ein Vorhand-inside-out-Returnwinner von Shapovalov bringt Altmaier direkt wieder bei eigenem Service unter Druck. Mit einem Aufschlag durch die Mitte erzwingt der Deutsche dann aber Shapovalovs Returnfehler und kommt zum 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 4:2 Shapovalov spielt stark Serve-and-volley, Altmaiers Lob ist zu schwach, den volliert der Kanadier problemlos weg. Mit einem Ass nach außen schnappt sich Shapovalov das Spiel.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 3:2 Leichtfertig lässt Shapovalov auch den zweiten Spielball liegen und legt die Vorhand aus dem Halbfeld direkt nach dem Aufschlag ins Aus. Dann kommt es zu einer längeren Rally, in der Shapovalov ein Unforced Error mit der Vorhand unterläuft. Nach 40:0 muss der Kanadier über Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 3:2 Mit einem zweiten Aufschlag durch die Mitte kommt Shapovalov zum Service-Winner und hat drei Spielbälle. Den Ersten vergibt der 25-Jährige mit einem Doppelfehler.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 3:2 Einen schnellen Aufschlag durch die Mitte kann Altmaier nicht im Feld unter bringen. Dann dominiert Shapovalov den nächsten Punkt mit seiner Vorhand und beendet diesen mit einem inside-out-Winner zum schnellen 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 3:2 Mit einem Unforced Error auf der Rückhandseite schenkt Altmaier Shapovalov einen weiteren Breakball. Dabei muss er über den zweiten Aufschlag und setzt die Rückhand longline nach dem Aufschlag nach außen knapp neben die Linie. Das bestätigt auch die Challenge des Deutschen, Shapovalov führt früh mit einem Break.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 2:2 Ein Service-Winner durch einen Aufschlag nach außen bringt Altmaier den Spielball. Dabei will der Deutsche zaubern, setzt einen Vorhand-Stopp inside-out aber ins Netz - wieder Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 2:2 Mit dem zweiten Aufschlag spielt Altmaier Serve-and-volley, der Halbvolley springt aber viel zu hoch weg, Shapovalov verwertet sicher per Vorhand longline und kommt zum ersten Breakball der Partie. Dann setzt der Kanadier jedoch eine Rückhand longline an die Netzkante - Einstand.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 2:2 Shapovalov macht vom Return weg Druck, treibt Altmaier weit hinter die Grundlinie und lockt ihn dann mit dem Vorhand-Stopp nach vorne. Altmaier kommt noch ran, legt die Kugel aber seitlich ins Aus. Dann verteidigt Altmaier gut bis Shapovalov eine Vorhand leichtfertig ins Netz setzt - 30:30.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 2:2 Vom Rahmen des Schlägers geht Shapovalovs Rückhandreturn ins Aus. Dann verzieht Altmaier eine Rückhand longline leicht und gibt den ersten Punkt bei eigenem Aufschlag ab - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 2:2 Altmaiers Rückhandreturn auf Shapovalovs zweiten Aufschlag gerät deutlich zu lang. Zu Beginn haben beide Spieler keinerlei Probleme ihren Service durchzubringen.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 1:2 Altmaiers Vorhandslice-Return ist zu wenig, Shapovalov punktet per Vorhand inside-in. Dann treibt der Kanadier mit seiner typischen Linkshänder-Vorhand Altmaier weit raus und beendet den Punkt sicher per Rückhandvolley - 40:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 1:2 Shapovalov eröffnet sein zweites Aufschlagspiel mit seinem ersten Doppelfehler, reagiert aber mit einem Ass durch die Mitte zum 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 1:2 Mit seinem ersten Ass durch die Mitte holt sich Altmaier drei Spielbälle. Dann legt Shapovalov den Rückhandreturn auf Altmaiers zweiten Aufschlag hinter die Grundlinie, Altmaier bringt auch sein zweites Aufschlagspiel zu Null durch.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 1:1 Zu Beginn serviert Altmaier auffällig viel auf Shapovalovs Rückhand, auch diesmal bekommt er mit dem Aufschlag nach außen den Service-Winner. Dann muss der Deutsche über den zweiten Aufschlag, Shapovalovs Vorhandreturn gerät zu lang - 30:0.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 1:1 Die erste längere Rally der Begegnung geht an Shapovalov, der Altmaier erfolgreich passiert nachdem dessen Netzangriff die letzte Konsequenz fehlt.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 0:1 Auch den nächsten Aufschlag durch die Mitte kann Altmaier nicht erreichen. Dann muss Shapovalov über den zweiten Aufschlag, der Rückhandslice-Return Altmaiers landet aber im Netz - 40:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 0:1 Shapovalov wartet weiter auf seinen ersten Punktgewinn, verlegt eine Vorhand aus dem Halbfeld leichtfertig seitlich ins Aus. Mit einem Ass durch die Mitte sichert er sich dann aber seinen ersten Punkt der Partie - 15:15.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 0:1 Auch der nächste Aufschlag geht nach außen auf Shapovalovs Rückhand, Altmaier lässt einen Rückhand-cross-Winner auf den Slice-Return des Kanadiers folgen. Ein Unforced Error mit der Rückhand von Shapovalov bringt Altmaier ein souveränes erstes Aufschlagspiel.

Denis Shapovalov - Daniel Altmaier 0:0 Altmaier eröffnet die Partie mit eigenem Aufschlag und bekommt direkt zwei Service-Winner, indem er Shapovalov zwei Mal auf die Rückhand serviert - 30:0.

Geht was für Altmaier? Daniel Altmaier ließ die Vorbereitung auf Rasen komplett aus, zeigte sich stattdessen bei Challenger-Turnieren auf Sand recht erfolgreich. In Runde eins konnte er dennoch Lokalmatador und Wildcard-Inhaber Arthur Fery in fünf Sätzen ausschalten. Denis Shapovalov, einstiger Halbfinalist in Wimbledon, kann auf Rasen ganz vorne mitspielen, schwankt aber in seiner Form extrem. Der Auftakt in Wimbledon gelang dem Kanadier beeindruckend gut, den an 19 gesetzten Chilenen Nicolas Jarry bezwang der 25-Jährige glatt in drei Sätzen.

Strahlender Sonnenschein am Donnerstag Nach zwei verregneten Tagen meint es der Wettergott am heutigen Donnerstag gut mit London und Wimbledon. Bei strahlendem Sonnenschein sind Denis Shapovalov und Daniel Altmaier, deren Zweitrundenmatch beim Rasenklassiker gestern gar nicht beginnen konnte, nun auf dem Court 17 und spielen sich ein.

Bis bald! Folglich rücken wir nun unverrichteter Dinge ab. Danke für die Geduld und das Ausharren über den Tag! Zumindest haben wir derzeit ja noch das Match von Jan-Lennard Struff live im Programm. Viel Spaß dabei! Und morgen nehmen wir einen neuen Anlauf – dann hoffentlich ohne Regen. Bis dahin!

Absage Nun ist es amtlich. Denis Shapovalov und Daniel Altmaier müssen heute nicht mehr antreten. Angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit macht das schließlich auch wenig Sinn. Entsprechend werden wir morgen einen neuen Anlauf nehmen.

Shapovalov 2024 Nach der letztjährigen Achtelfinalniederlage in Wimbledon bremste Shapovalov für den Rest des Jahres 2023 eine Knieverletzung aus. Erst zu Beginn dieser Saison kehrte der Kanadier zurück. Mehr als zwei Matches pro Turnier konnte er aber seither nicht gewinnen und erreichte allenfalls mal ein Achtelfinale.

Davis-Cup-Sieger Einstmals war Shapovalov die Nummer zehn der Welt, knapp vier Jahre ist das her. Gleich sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour konnte er 2019 in Stockholm gewinnen. Einen weiteren Turniersieg hat es seither nicht gegeben. Es folgten fünf Finalniederlagen – unter anderem beim Masters in Paris-Bercy 2019. Die letzte Pleite setzte es 2022 in Wien. In jenem Jahr allerdings feierte Shapovalov mit Kanada den Davis-Cup-Sieg.

Zeit wird knapp Soeben ist Jan-Lennard Struff der Satzsausgleich gelungen. Was gut für den einen Deutschen ist, kommt dem anderen eher in die Quere. Da Court 15 nun noch ein Weilchen belegt sein wird, könnte es für Daniel Altmaier allenfalls gegen 21:00 Uhr MESZ losgehen. Gegenüber der Londoner Zeit sind wir übrigens eine Stunde voraus. Das ist dann fast schon der Bereich, in dem auf den unüberdachten Plätzen der Spielbetrieb in aller Regel eingestellt wird. Es macht ja auch wenig Sinn, die Profis für vielleicht 20 Minuten Tennis rauszuschicken. Einige Matches sind für heute bereits abgesagt worden – unseres noch nicht.

Einstiger Halbfinalist Shapovalov ist auf der Anlage zwischen Church und Somerset Road bereits zum siebten Mal seit 2017 dabei. Und der Kanadier verbuchte auf dem heiligen Rasen tatsächlich sein bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis, stand hier 2021 im Halbfinale. In diesem Jahr profitiert der 25-Jährige nach einer Verletzung vom Protected Ranking, bekam so einen Platz im Hauptfeld, denn in der Weltrangliste ist der Linkshänder deutlich abgerutscht, wird aktuell als 121. geführt.

Altmaier in Wimbledon In der Hoffnung, dass wir vielleicht heute noch zum Zug kommen, stimmen wir jetzt aufs Match ein. Zum dritten Mal seit 2022 steht Altmaier beim Rasenklassiker im Hauptfeld, nachdem im ersten Anlauf 2021 bereits in der Qualifikation Endstation war. In den vergangenen beiden Jahren ist der Rheinländer allerdings nie über die erste Runde hinausgekommen. In dieser Woche jedoch gelang ihm im All England Club erstmals ein Matchgewinn. Der ungesetzte Deutsche rang am Montag den britischen Wildcard-Spieler Arthur Fery in fünf Sätzen nieder.

Wird später Inzwischen hat es eben eine weitere Regenunterbrechung gegeben. Mittlerweile wird wieder gespielt. Auf Court 15 läuft die zweite Begegnung des Tages. Dabei ist Jan-Lennard Struff der erste Satz gegen Zhizhen Zhang verlorengegangen. Nun muss sich zeigen, inwieweit sich der Warsteiner aufbäumt. Davon hängt ab, wie lange das Match andauern wird. Realistisch eingeschätzt, bedeutet das für uns, dass wir uns eher in Richtung 20:30 Uhr MESZ orientieren müssen. Sollte Struff das Match drehen, dürfte es noch später werden. Allzu viel Tennis werden wir an dieser Stelle dann vermutlich nicht mehr präsentieren können. Das gesamte Match von Daniel Altmaier geht heute mit Sicherheit nicht mehr über die Bühne. Da werden wir dann morgen weitermachen.

Warten Allmählich stellt sich die Frage, ob wir mit unserem Match heute überhaupt noch drankommen werden. Noch immer dauert die erste Partie auf Court 15 an – und das inzwischen weit über drei Stunden. Entsprechend läuft es darauf hinaus, dass die Herren Shapovalov und Altmaier vermutlich nicht vor 20:00 Uhr MESZ zur Tat schreiten dürfen.

Am frühen Abend Zumindest wird inzwischen auch auf den unüberdachten Plätzen gespielt. Dennoch werden wir uns noch eine ganze Weile gedulden müssen, denn vor unserer Partie sind auf Court 15 zwei andere Matches angesetzt. Daher sind wir vielleicht so gegen 18:00 Uhr MESZ an der Reihe – wenn es gut läuft. Zu gegebener Zeit melden wir uns mit dem Stand der Dinge.