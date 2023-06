Struff - Tiafoe 6:4 Nun liegt es an Struff den ersten Satz zu gewinnen! Wieder unterlaufen dem Deutschen gleich zwei Doppelfehler in einem Service Game, aber in den Ballwechseln ist er der aktivere Spieler - zu 30 sichert er sich das Spiel und damit den Satz!

Struff - Tiafoe 5:4 Jetzt hat Struff beim Return auch noch Glück! Seine Rückhand cross trifft er eigentlich nicht ideal, die Kugel tickt dennoch genau auf der Linie auf. In den folgenden Ballwechseln bietet Tiafoe seinem Gegner durchaus Chancen, die Struff allerdings nicht nutzen kann. Per Ass serviert der US-Amerikaner zum 5:4 aus.

Struff - Tiafoe 5:3 Beim Stand von 15:15 geht Struff vor ans Netz und beweist mehrmals gute Reflexe, setzt den Volley reaktionsschnell als Winner ins Feld. Danach muss er wieder über seine zweiten Aufschlage, aber der Amerikaner kann diese nicht gut genug zurückspielen - zu 30 erhöht Struff auf 5:3!

Struff - Tiafoe 4:3 Trotz platzierter Aufschläge des Amerikaners bleibt Struff dank guter Returns im Spiel und geht stellenweise viel Risiko. Auch das Publikum ist zum ersten Mal da und trägt zum ersten Breakball der Partie bei! "Struffi" setzt eine Vorhand inside-out unerreichbar ins Feld und sichert sich im ersten Anlauf das Break!

Struff - Tiafoe 3:3 Struff lässt sich von den aussichtslosen Returnspielen nicht beirren und serviert seine Asse Nummer zwei und drei. Beim Stand von 40:0 rauscht eine Rückhand cross weit ins Seitenaus, mehr lässt der Deutsche dann aber nicht zu und gleicht zum 3:3 aus.

Struff - Tiafoe 2:3 Zum ersten Mal kommt Tiafoes verspielte Spielweise zum Vorschein und er baut einen guten Rückhand-Slice ein. Struff erläuft den Ball im Feld und versucht ebenfalls per Slice zu antworten, doch er bekommt das Spielgerät nicht mehr hoch genug. Wieder geht das Aufschlagspiel des Amerikaners zu Null über die Bühne.

Struff - Tiafoe 2:2 Der Arm des Deutschen wird langsam aber sicher lockerer und sein erstes Ass des Tages bringt ihn auf 40:0 in Führung. Vor dem Spielgewinn unterläuft ihm zunächst eine weiterer Doppelfehler, ehe Tiafoe einen Return in die Feldbegrenzung haut.

Struff - Tiafoe 1:2 Tiafoe lässt bei seinem zweiten Aufschlagspiel keine Türen offen und erhöht zu Null auf 2:1. Für Struff ist im Returnspiel bisher nichts zu holen, aber das kann sich sicher noch ändern.

Struff - Tiafoe 1:1 Auch Struff muss mehrmals über den zweiten Versuch gehen und ihm unterlaufen sogar zwei Doppelfehler, sodass der Amerikaner auf 40:30 herankommt. Am Ende sichert er sich sein erstes Aufschlagspiel mit einem guten Kick-Aufschlag.

Struff - Tiafoe 0:1 Der Amerikaner kann in seinem ersten Service Game nur selten auf seinen ersten Aufschlag setzen, holt sich das erste Spiel aber dennoch relativ unbedrängt zu 15.

Los geht's! Tiafoe eröffnet dieses Endspiel und sichert sich zügig den ersten Punkt dieses Matches. Struff kann noch returnieren, sein zweiter Schlag schafft es dann aber nicht mehr über die Netzkante.

Die Spieler betreten den Platz Die Finalisten haben den Court betreten und werden in wenigen Augenblicken mit dem Warm up beginnen! Struff hat zumindest schon mal den Münzwurf gewonnen und sich für Rückschlag entschieden.

Noch kein Match auf Rasen Für die beiden Finalisten ist es das erste Duell auf Rasen gegeneinander. 2019 kickte Tiafoe den Deutschen auf Hartplatz in Antwerpen mit 6:3, 6:4 aus dem Turnier. Ein Jahr später gelang Struff bei den French Open die Revanche, wobei er sich über fünf Sätze sichtlich strecken musste. Am Ende zog der 33-Jährige durch ein 3:6, 7:6, 6:3, 6:7 und 6:3 in die zweite Runde des Grand Slams ein.

Tiafoe mit gutem Debüt in Stuttgart Der US-Amerikaner Frances Tiafoe schlägt in diesem Jahr zum ersten Mal in Stuttgart auf - dabei scheint dem 25-Jährigen der Rasen der Boss Open besonders gut zu liegen, denn es ist seine erste Finalteilnahme auf Rasen überhaupt. Auch für Tiafoe würde ein Turniersieg in der Weltrangliste für einen Durchbruch sorgen, denn im Falle des Erfolgs würden ihn die Punkte erstmals in die Top 10 katapultieren. Sein Weg ins Finale führte über Lehecka, Musetti und den Fucsovics, wobei der Tiebreak gegen den Ungarn im Halbfinale mit 13:11 fast dramatische Züge annahm.

Struff könnte seinen ersten ATP-Titel feiern Jan-Lennard Struff hat sich in den vergangenen Wochen stetig gesteigert und wird dank seines Finaleinzugs in der Weltrangliste mindestens auf Rang 21 vorrücken. Für den Warsteiner ist es das dritte Finale auf der ATP-Tour: In München und Madrid reichte es noch nicht zum Titel und damit wäre ein Erfolg im heutigen Endspiel gleichbedeutend mit dem ersten Turniersieg für Struff! Gleichzeitig würde er sogar die Top 20 erreichen und seine beste Platzierung noch mal knacken. In Stuttgart setzte sich der 33-Jährige gegen Zhang, Paul, Gasquet und gestern im Halbfinale gegen Hurkacz durch. Das Match gegen den Polen drehte Struff sogar nach Satzverlust - es war sein erster in der ganzen Woche.