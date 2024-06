Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 7:6, 1:0 Heute läuft die Vorhand von Jannik Sinner augenscheinlich gut. Vermehrt schwingt er den Arm voll durch und landet große Schläge. Das Momentum aus dem vorherigen Tie-Break nimmt der Südtiroler mit und gewinnt das erste Spiel ohne auch nur einen Punkt abzugeben.

Satz-Fazit Der erste Satz im Endspiel hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Beide Spieler servierten auf sehr hohem Niveau und bekamen ein Service-Rating von über 313 zugeschrieben. Hurkacz hatte die bessere Quote bei erstem Aufschlag (77 Prozent), Sinner gewann dafür mehr seiner ersten Aufschläge die im Feld landeten (88 Prozent). Insgesamt gewann der Weltranglisten-Erste im ersten Durchgang 54 Prozent der Punkte.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 7:6 (10:8) Sinner holt sich den ersten Satz, nachdem er Hurkacz einen Ball punktgenau auf die Linie spielt, den der Pole nicht mehr über das Netz schlagen kann.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (9:8) Hurkacz kann erneut einen freien Punkt generieren. Danach ist Sinner aber zur Stelle, erhöht mit jedem Schlag der Rallye das Tempo und hat dann den Vorhand-Winner im Schläger.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (8:7) Sinner serviert ohne Antwort und hat seinerseits einen Satzball.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (7:7) Der Pole kann einen Return schlagen, wird von der folgenden Sinner-Vorhand in die gegenüberliegende Ecke aber geschlagen.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (6:7) Das ist großes Tennis von Hurkacz, der einen Torpedo mit 216 km/h unerreichbar durch die Mitte feuert und sich nach anfänglichem Rückstand im Tie-Break den ersten Satzpunkt schnappt.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (6:6) Sinner geht in Führung, doch Hurkacz kontert in dieser schwierigen Situation mit einem Ass über Außen. Ein wahnsinnig guter Service, den Sinner trotz vollkommener Streckung nicht erreichen kann.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (5:5) Sinner lässt eine Vorhand-Longline liegen und platziert den Ball im Aus.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (5:4) Sinner serviert auf die Vorhand von Hurkacz, wartet auf den Return und knallt dann eine Vorhand zurück in dieselbe Ecke, womit sein polnischer Konkurrent nicht gerechnet hat. Danach schlägt Hurkacz auf und hält sich mit zwei unbeantworteten Punkten im Tie-Break.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (4:2) Sinner attackiert weiter und hat in einer langen Rallye den längeren Atem und wird dafür mit einem Fehler auf der Hurkacz-Rückhand belohnt.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (3:1) Hurkacz spürt den Druck, das ist deutlich zu erkennen. Sinner erläuft einen Aufschlag auf letzter Rille und spielt einen Return, der eigentlich ein sicherer Punkt für Hurkacz sein sollte. Der Pole lässt diesen am Netz aber mit einem Fehler auf der Vorhand liegen.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz (2:1) Sinner spielt seinen ersten Service in diesem Tie-Break ohne einen Return zu erhalten. Sein nächster Service wird allerdings zurückgeschlagen und sorgt beim Südtiroler für Probleme. Er kommt aus dem Gleichgewicht und vergibt eine Vorhand ins Aus.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 6:6 (1:0) Es geht in den Tie-Break, der für beide Spieler in diesem Turnier kein Novum ist. Auf seinem Weg ins Endspiel gewann Hurkacz in jedem Match mindestens einen Tie-Break. Jetzt startet er aber mit einem Rückschlag, gibt den ersten Punkt trotz eigenem Aufschlag an Sinner ab, der wieder einen Vorhand-Winner zeigt, nachdem er den zweiten Aufschlag des Polen zuvor attackieren konnte.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 6:6 Sinner serviert sich in den Tie-Break, überzeugt aber nicht nur mit seinem Aufschlag, sondern ebenso mit seiner temporeichen Vorhand, die er für einen sauberen Winner in die letzte Ecke schwingt.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 5:6 Hurkacz muss beim ersten Punkt einen seiner wenigen zweiten Aufschläge zeigen. Sofort versucht Sinner auf den Punkt zu gehen, scheitert mit einem versuchten Rückhand-Winner aber im Netz. Das Highlight in diesem Spiel ist jedoch ein Ballwechsel, indem beide Akteure mehrfach einen verloren geglaubten Ball in letzter Sekunde erreichen und irgendwie über das Netz bekommen, bis Hurkacz auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ein erstes Mal steht das Publikum Kopf und applaudiert frenetisch.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 5:5 Im ersten Satz bewegen sich die beiden Top-10 Spieler durchgehend auf Augenhöhe und haben ihre Aufschlagspiele größtenteils im Griff. Hurkacz kann in diesem Spiel nur einen einzigen Return ins Feld spielen, wird ansonsten jedoch ohne jegliche Chancen vom Weltranglisten-Ersten zurückgelassen.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 4:5 Hurkacz serviert in diesem Spiel gegen die Sonne. Beim ersten Punkt scheint ihn das ein wenig zu stören, danach arrangiert er sich jedoch mit den Gegebenheiten und dreht den frühen Rückstand in ein erfolgreiches Aufschlagspiel. Sinner seinerseits zeigt einen ersten Drop-Shot, mit dem er einen Vorhand-Winner am Netz vorbereitet.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 4:4 Sinner serviert in seinem ersten Endspiel auf Rasen bislang ebenfalls brillant. Ähnlich wie im Fall von Hurkacz hat sein Aufschlag bislang ein Rating von über 300 verdient (317). Zusätzlich hat der Weltranglisten-Erste nach diesem Spiel sogar ein Ass mehr geschlagen (5) als sein Gegenüber (4).

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 3:4 Hubert Hurkacz hatte über die vergangenen 52 Wochen auf der Tour des beste Service-Rating aller Spieler (299,2) Bis jetzt liegt er im Endspiel mit einem Service-Rating von 325 sogar deutlich über diesem Wert und präsentiert seine große Stärke.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 3:3 Große Freude kann Hurkacz in diesem Returnspiel nicht entwickeln, dafür sind die Aufschläge von Sinner zu platziert für den Polen. Die Nummer Eins der Welt gibt keinen Punkt ab und hat bis jetzt knapp über 80 Prozent der Punkte bei eigenem Aufschlag gewonnen.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 2:3 Hubert Hurkacz hat eine gigantische Quote von 94,1 Prozent erster Aufschläge und gewinnt davon 75 Prozent. Sein drittes Service-Game in diesem Endspiel hat kaum begonnen, da ist es schon wieder vorbei.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 2:2 Nicht nur Hurkacz muss früh im Match einen ersten Break-Ball abwehren. Sinner bekommt im vierten Spiel die identische Aufgabe wie sein Gegenüber, obwohl er zwei der ersten drei Punkte mit einem Ass für sich entscheiden konnte. Der 22-Jährige hält seine Nerven eindrucksvoll beisammen, spielt erst einen Vorhand-Winner, dann ein weiteres Ass und schließlich noch einen unbeantworteten Aufschlag nach Außen.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 1:2 Ein erstes Mal hechtet Sinner einem Aufschlag von Hurkacz erfolgreich hinterher, übernimmt beim folgenden Ballwechsel die Kontrolle und zwingt den Polen zu einem Fehler mit der Rückhand. Es ist der Anfang eines fantastischen Return-Spiels des Südtirolers, indem er sogar einen ersten Break-Ball erhält, diesen aber liegen lässt. Hurkacz bereinigt die Situation und vollendet mit einem Ass über Außen, welchem Sinner bewegungslos hinterher blickt.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 1:1 Konzentriert schreitet auch der Weltranglisten-Erste zur Tat und übt mit seinem Service genügend Druck aus, um ohne Punktverlust aus diesem Spiel zu gehen.

Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 0:1 Hurkacz beginnt mit einem Aufschlagspiel und zeigt direkt einen lockeren Arm. Sein Service-Game bringt er problemlos durch und das Publikum sieht abschließend ein erstes Ass durch die Mitte.

Erstes Duell auf Rasen Das Finale der Terra Wortmann Open ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Hubert Hurkacz und Jannik Sinner auf Rasen. Bisher gewannen die beiden Top-10 Spieler jeweils zwei ihrer vier Begegnungen in einem abwechselnden Rhythmus. Nachdem der Weltranglisten-Erste 2023 in Monte Carlo (Sand) gewonnen hat, wäre sein polnischer Konkurrent heute eigentlich wieder an der Reihe.

Sinner in neuer Rolle In dieser Woche absolviert Jannik Sinner erstmals ein ATP-Turnier als Nummer Eins der Welt. Ebenfalls neu für den Südtiroler ist die Erfahrung des Endspiels in Halle. Seinen ersten Auftritt im Jahr 2023 beendete der 22-Jährige noch im Viertelfinale.

Wiederholt Hubert Hurkacz seinen Erfolg? 2022 triumphierte Hubert Hurkacz erstmals in Halle. Vergangenes Jahr kam der aufschlagstarke Pole nicht über das Achtelfinale hinaus, doch in der diesjährigen 31. Ausgabe der Terra Wortmann Open hat er erneut die Möglichkeit auf den Titel.