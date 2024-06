Zum vierten Mal steht Zverev in Halle im Halbfinale

Nach seinem Finaleinzug bei den French Open ist das Heimturnier in Halle sein erstes Turnier auf Rasen und der gebürtige Hamburger brauchte wie schon in Paris lange, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Der 27-Jährige setzte sich in der zweiten Runde gegen seinen Landsmann Oscar Otte mit mit 6:7, 6:3 und 6:4 durch. Im Achtelfinale besiegte der Olympiasieger von Tokio dann den aufstrebenden Italiener Sonego mit 6:4 und 7:6 bevor der Masters-Sieger von Rom 2024 sich im Viertelfinale gegen den starken und jungen Franzosen Fils mit 6:7, 6:3 und 6:4 durchsetzte. Alexander Zverev steht damit zum vierten Mal in seiner Karriere in Halle im Halbfinale. Zweimal erreichte die aktuelle Nummer vier der Welt das Finale, doch 2016 und 2017 unterlag die deutsche Nummer eins jeweils klar gegen Florian Mayer (2:6, 7:5, 3:6) und Roger Federer (1:6, 3:6). Damit wartet der 1,98m große weiter auf seinen ersten Titel beim ATP-Turnier in Halle.