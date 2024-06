Fazit Alexander Zverev gewinnt beim Heimturnier in Halle das Viertelfinale gegen Arthur Fils 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 und zieht damit in das Halbfinale der Terra Wortmann Open ein. Gegen den frech aufspielenden französischen Youngster tat sich Zverev vor allem im ersten Satz schwer. Beide Spieler ließen kein Break und kaum Breakchancen zu, sodass der Satz über den Tiebreak entschieden wurde - mit dem besseren Ende für den Außenseiter. Im zweiten und dritten Satz blieb Zverev in den eigenen Aufschlagspielen aber stabil, während Fils jeweils in der Mitte des Satzes eine kleine Schwächephase hatte und so Zverev die beiden entscheidenden Breaks ermöglichte. Die deutsche Nummer eins konnte sich heute auf seine Aufschlagstärke verlassen und trifft im Halbfinale auf den ebenfalls aufschlagstarken Hubert Hurkacz. Im dritten Viertelfinale ermitteln gleich zudem die neue Nummer eins der Welt Jannik Sinner und der Deutsche Jan-Lennard Struff, wer im anderen Halbfinale um das Finalticket kämpfen darf.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 Spiel, Satz und Sieg - Sascha Zverev! Der Deutsche muss über den zweiten Aufschlag gehen, dieses Mal gibt es also keinen freien Punkt. Fils returniert, doch Zverev feuert schließlich eine klasse Inside-Out-Vorhand auf den grünen Court - und auf die hat Fils keine Antwort mehr parat.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 4:5 Auch den nächsten Aufschlag donnert Zverev auf den Rasen, Fils returniert zu weit. Das Gleiche wiederholt sich ein weiters Mal. 40:0, drei Matchbälle - und nun bei eigenem Aufschlag!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 4:5 Diese Aufgabe geht der gebürtige Hamburger mit einem wuchtigen Servicewinner aber stark an.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 4:5 Fils lebt noch! Inside in gibt er dem gelben Filzball eine gute Härte und Platzierung mit, Zverev kann das nicht erwidern. Das Aufschlagspiel geht also an den jungen Franzosen. Fils schreit nochmal seine Freue heraus, Zverev muss nun ausservieren - keine einfache Aufgabe!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:5 Ass, Vorteil Auf und Spielball für Arthur Fils.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:5 Fils verteilt die Schläge gut, Zverev erläuft diese zwar, kann aber schließlich eine Vorhand nicht mehr ins Feld setzen. Einstand, beide Matchbälle abgewehrt!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:5 Zverev kann longline auf den Gewinnschlag mit der Vorhand gehen, bleibt aber enorm knapp mit dieser an der Netzkante hängen. 30:40, ein Matchball bleibt dem Deutschen noch.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:5 Zverev returniert in dieser Phase stark, dominiert die Rallies und macht kaum mehr Fehler. So erzwingt er einen zu weiten Grundlinienschlag von Fils. 15:40, zwei Matchbälle für die deutsche Nummer eins!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:5 Fils' Rückhandstopp fliegt ins Netz. Dann möchte es der junge Franzose mit einem Serve-and-Volley probieren, der Aufschlag ist allerdings nicht stark. So kann Zverev den klasse platzierten Returnwinner cross als Passierball an Fils vorbeischicken.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:5 Nun hat Zverev auch ein wenig das Glück des Tüchtigen. Erst fälscht die Netzkante seinen Schlag so ab, dass Arthur am Netz stehend kaum reagieren kann. Dann schickt Fils seine Vorhand inside out enorm knapp ins Seitenaus. Zverev bestätigt das Break und stellt auf 5:3.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:4 Bestätigt Zverev das Break und begibt sich damit auf den Weg Richtung Halbfinale? Sein eigenes Aufschlagspiel beginnt die Nummer vier er Welt mit einem Rückhand-Slice an die Netzkante, profitiert anschließend aber von einem Returnfehler von Arthur Fils. 15 beide.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:4 Zverev returniert stark und mit guter Länge. Aus der Rückwärtsbewegung heraus muss Fils die Vorhand schlagen und will das dabei zu aggressiv machen. Cross wuchtet Fils die Vorhand ins Seitenaus.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:3 Und ausgerechnet nun der nächste Doppelfehler! Brechen die am Ende Fils' Genick? 15:40, zwei Breakchancen für Zverev!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:3 Fils antwortet stark und kann seine wuchtige Vorhand mal wieder gewinnbringend einsetzen. Longline donnert er die Filzkugel an Sascha Zverev vorbei in dessen Rückhandecke.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:3 Winkt gleich das Break? Fils macht den Doppelfehler und Zverev übernimmt im zweiten Ballwechsel das Ruder. Wuchtig verteilt er die Schläge und schießt schließlich einen starken Vorhandwinner die Linie herunter. 0:30.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:3 Das Aufschlagspiel bleibt recht eng. Zverev geht entscheidend mit 40:30 in Führung, ist beim Spielball dominant und kann mit einem starken Vorhandschuss den Fehler von Fils provozieren.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:2 Zverev attackiert nun mal häufiger am Netz. Per Rückhandvolleywinner ist er in der ersten Aktion erfolgreich, wird beim zweiten Ballwechsel allerdings von Fils passiert. In der dritten Rally sitzt der noch anspruchsvollere Passierschlag des französischen Youngsters mit noch schwierigerem Winkel.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 3:2 Ein Ass zum 40:15 sowie eine gut aufgebaute Rally mit dem Smashwinner zum Abschluss handeln dem 20-Jährigen wieder die Führung nach Spielen ein.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 2:2 Fils bleibt aktuell ebenfalls stabil, macht aber einfach nicht ganz so viele freie Punkte. Einen Servicewinner schlägt er zur 30:0-Führung, dann geht es in den Ballwechsel und der Franzose verlegt eine Rückhand recht deutlich ins Seitenaus.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 2:2 Die nächsten beiden Servicewinner des Deutschen. Alle vier Punktgewinne in diesem Spiel waren freie Punkte, 2:2 nach Spielen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 2:1 Zverev dreht den 0:15-Rückstand mit einem Servicewinner sowie einem Ass in eine 30:15-Führung.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 2:1 Fils macht den Sack in diesem Spiel zu - mit einem Vorhandwinner longline, der sehr stark in Zverevs Rückhandecke platziert ist.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 1:1 Eine Longline-Vorhand von Zverev fliegt minimal ins Seitenaus. Beim nächsten Ballwechsel möchte sich der in Monaco wohnhafte Zverev mit einem hohen Defensivschlag retten, schickt diesen aber in hohem Bogen ebenfalls knapp ins Aus.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 1:1 Zwei weitere freie Punkte folgen, per Servicewinner stellt Zverev zuerst auf 40:30 und kann sich dann bei Fils bedanken, der einen Returnfehler macht.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 1:0 Wichtig also, dass Zverev nun das Ass nach außen auf den Rasen jagt. 30 beide.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 1:0 Zverev beginnt sein Aufschlagspiel mit einem guten Service, Fils returniert zu weit. Dann macht die deutsche Nummer eins jedoch zwei unforced errors, 15:30.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 1:0 Und den verwandelt Fils mit einem Ass! 1:0-Führung für den Außenseiter im Decider.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 0:0 Im Rückhandcrossduell findet Zverev schließlich etwas mehr Power und den besseren Winkel, auch mit der Rückhand longline erzwingt er bei Fils den Fehler. Zwei Spielbälle sind vergeben, einer bleibt Fils noch - 40:30.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6, 0:0 Ein paar Minuten wurde noch diskutiert, nun kann es weitergehen. Arthur Fils hatte in der Zwischenzeit dem Publikum in Halle ein paar seiner Fußballkünste gezeigt und den Ball kurz hochgehalten. Nun geht es mit seiner besseren Sportart weiter, Fils serviert stark und holt sich die nächsten Punkte zur 40:0-Führung.

Kurze Regenpause Ein paar Tropfen regnet es im westfälischen Halle. In der OWL-Arena kann zwar anders als in anderen Tennisstadien dieser Welt innerhalb von nur Sekunden das Dach eingefahren werden, bei Rasenplätzen können aber ein paar Regentropfen das ganze Geschehen schon zu einer sehr rutschigen Angelegenheit machen. So ist das Match für kurze Zeit unterbrochen, es wird aber wohl bald wieder freigegeben.

Satzfazit Alexander Zverev gleicht im Viertelfinalduell gegen den jungen Herausforderer Arthur Fils nach Sätzen aus. Nachdem es knapp 80 Minuten lang kaum Breakchancen und kein Break gab, hatte der 20-jährige Fils in der Mitte des zweiten Satzes die erste und bis dato einzige Schwächephase. Sascha Zverev nutzte diese aus und holte sich das in diesem Durchgang entscheidende Break. Fils erholte sich zwar wieder von der Schwächephase, konnte aber nicht mehr re-breaken - und so gibt es die Entscheidung im dritten Satz!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:6 Und dieses Mal greift Zverev zu! Er jagt ein Ass durch die Mitte und schreit seinen lautstarken Jubel heraus in die OWL-Arena in Halle.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:5 Wow! Zverev serviert volle Kanne auf den Körper, das war ein enorm harter Aufschlag - und das beim Zweiten. Fils muss gar ausweichen. Zweiter Satzball also für Zverev.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:5 Satzball abgewehrt! Fils returniert wieder mit starker Länge, Zverev macht daraufhin den Fehler. Einstand.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:5 Satzball für Zverev oder Breakball für Fils? Satzball für Zverev! Der Deutsche ist zwar klar weiter hinten positioniert als Fils, der Underdog verlegt einen möglichen Vorhandwinner allerdings knapp hinter die Grundlinie - da hat der Schläger wohl gezittert.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:5 Zverev geht dank guter Aufschläge mit 30:0 in Führung, dann schlägt Fils eine aus Zverev-Sicht unangenehme Rückhand flach über das Netz. Zverev macht den forced error. Und dann ein genialer Return des Franzosen, 30 beide.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 3:5 Die Netzkante ist bei einem Vorhandschuss Zverevs zudem gnädig mit dem jungen Franzosen, denn die gelbe Filzkugel fällt auf der Seite des Deutschen wieder herunter. Kurz darauf macht die Nummer vier der Welt den nächsten Netzfehler. 3:5, Zverev kann nun ausservieren.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:5 Breakt Zverev sich sogar zum Satzausgleich oder kann Fils die Entscheidung im zweiten Durchgang nochmal vertagen? Es sieht nach Letzterem aus, Fils beginnt ordentlich und spielt etwas einen starken Stoppball.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:5 Das Momentum ist nun klar auf der Seite des Favoriten. Fils hadert und meckert deutlich mehr, bei Zverev fliegen die Bälle nun auch auf und nicht hinter oder neben die Linien. Ein Vorhandwinner longline kratzt so noch die Seitenlinie, dann wiederum der Returnfehler von Fils. Zverev bestätigt das Break und hat von den letzten zwölf Ballwechseln elf gewonnen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:4 Fils muss über den zweiten Aufschlag gehen, Zverev returniert mit starker Länge und wuchtig, überrascht den Franzosen damit etwas. Fils kommt nicht mehr rechtzeitig gut hinter den Ball und trifft seine Vorhand nicht gut, schießt sie weit hinter die Grundlinie. Break für den Deutschen!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:3 Und tatsächlich folgt direkt der nächste Doppelfehler! Drei Breakchancen für die deutsche Nummer eins...

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:3 Zverev verteilt nun seine Schläge mal stärker, bringt Fils so mehr ins Laufen und holt sich den ersten Punkt im Returnspiel. Dann der zweite Doppelfehler des Franzosen, der in dieser Phase etwas unsicherer wirkt als in der ersten Stunde der Partie.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:3 Es bleibt der einzige Punkt für Fils in diesem Spiel, in dem Zverev ansonsten stark serviert und durch freie Punkte einen kurzen Prozess macht.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:2 Zverev serviert zweimal gut und geht zügig mit 30:0 in Führung. Dann findet Fils beim Return einen sehr kurzen und starken Winkel, jagt so den Returnwinner in Zverevs Rückhandseite.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 2:2 Fils schlägt in diesen wichtigen Punkten stark auf und holt sich mit den Servicewinnern dann doch das Aufschlagspiel. 2:2, weiterhin kein Break in diesem Match!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:2 Dann der Returnfehler von der Nummer vier der Welt, die beiden Breakbälle vergibt der gebürtige Hamburger damit.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:2 Fils geht bei Breakball gegen sich zum Serve-and-Volley, ein gutes Selbstvertrauen hat der 20-Jährige! Zverev erläuft den Volleystop, der Lob ist aber ein schlechtes Rezept und Fils kann den Smashwinner ins verwaiste Feld schlagen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:2 Mit diesem starken Gewinnschlag in Rücken will Fils erneut auf den Vorhandwinner gehen, gibt dem Ball aber viel zu viel Speed mit. 15:40 also, die ersten beiden Breakchancen für Zverev!

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:2 Erneut muss Fils über den zweiten Aufschlag kommen, eine gute Chance also für Zverev. Der returniert von weit hinten, aber ordentlich. Im Vorhandduell ist Fils dennoch leicht tonangebend, ehe er aus einer ganz guten Position einen enorm tollen Winner cross in Zverevs Vorhandecke platziert.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:2 Wackelt Fils' Schläger nun mal? Zverev geht mit 15:0 in Führung, dann folgt der Doppelfehler des 20-Jährigen. 0:30.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:2 Zwei schnelle Servicewinner folgen, Zverev geht wieder mit 2:1 nach Spielen in Führung.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:1 Ein freier Punkt zur 40:30-Führung tut dem Hamburger dann immerhin gut. Beim Spielball serviert er auch beim zweiten Aufschlag recht hart, das hat er heute schon häufiger gemacht. Nun geht es erstmals schief, Doppelfehler - Einstand also.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:1 Fils bleibt enorm widerständig und könnte dieses Returnspiel wieder eng gestalten. Mit weiteren Fehlern von Zverev geht er sogar mit 30:15 in Führung und lässt den Deutschen die folgende Rally trotz guten Schlägen lange nicht zu machen. Erst der zweite Schmetterball Zverevs sorgt also für den 30:30-Ausgleich.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 1:1 Einen Netzfehler macht Fils noch, das 40:15 lässt ihn aber nichts ins Zittern kommen. Denn beim nächsten Ballwechsel schleudert Zverev eine Vorhand longline ins Aus.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 0:1 Auch Arthur Fils kann sich aber weiterhin auf seine ordentlichen Aufschläge und vor allem seine starke Vorhand verlassen. So erzwingt er die nächsten Fehler beim Deutschen und geht schnell mit 40:0 in Front. Zverev verlegte zuletzt, also im Tiebreak und auch in diesem Returnspiel, zu viele Schläge ins Netz oder Aus.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5), 0:1 Die Reaktion des Deutschen ist immerhin gut. Recht unbeeindruckt beginnt er den zweiten Satz, er holt sich die ersten Punkte und verwandelt den ersten Spielball mit einem kurz cross hinter das Netz gelegten Rückhandstopp.

Satzfazit Alexander Zverev liegt im Vierterlfinalmatch vom Heimturnier in Halle gegen den jungen Herausforderer Arthur Fils nach einem Satz zurück. Die Beiden haben sich im ersten Satz kaum Breakchancen geschenkt und sind bei eigenem Aufschlag weitestgehend souverän gewesen, so ging es also in den Tiebreak. Dort zog Arthur Fils auf 6:3 davon, Zverev wehrte noch zwei Satzbälle mit eigenem Aufschlag ab und hatte dann das Nachsehen. Die Satzführung des jungen Franzosen ist verdient. Häufig gab es freie Punkte - wenn nicht, war aber meistens der Außenseiter der aktivere Spieler mit einer druckvollen Vorhand und besserer Beinarbeit.

Arthur Fils - Alexander Zverev 7:6 (7:5) Der bleibt aber cool und jagt einen ordentlichen Aufschlag mit guter Länge durch die Mitte. Zverev returniert zu kurz und damit ins Netz.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:6 (6:5) Zverev wehrt beide mit starken Aufschlägen und Servicewinnern ab und verlagert damit immerhin den Druck auf Arthur Fils.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:6 (6:3) Das gelingt dem 20-Jährigen! Er baut weiterhin gut Druck auf seine Grundlinienschüsse auf, Zverev ist dazu aktuell fehlerhafter. 6:3, zwei Satzbälle für den Außenseiter...

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:6 (4:3) Und direkt wieder das Mini-Break für den Franzosen! Die Länge der Schläge ist beim jungen Talent gut, Zverev will einen Schlag zwar im Aus gesehen haben. Doch der Ball hat wohl die Grundlinie noch gekratzt und so kann sich Fils nun Satzbälle holen, wenn er beim eigenen Service stabil bleibt.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:6 (3:2) Mini-Break zurückgeholt! Den zweiten Aufschlagpunkt gewinnt Zverev mit einer starken Rückhand mit guter Länge. Auf der anderen Seite macht Fils den Vorhandfehler hinter die Grundlinie, 2:2 also. Da Fils seinen Aufschlag daraufhinh- hält, ist mit der 3:2-Führung alles in der Reihe.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:6 (2:0) Fils holt sich seinen Aufschlagpunkt und kurz darauf das erste Mini-Break! Eine Vorhand schlägt der Franzose enorm wuchtig und flach über das Netz, kann damit den am Netz stehenden Zverev zu einem schwierigen Halfvolley zwingen - und den bringt der Hamburger nicht über das Netz.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:6 Bleibt also noch ein Spielball für Zverev übrig. Fils möchte den Hamburger bei diesem mit einem kurzen Vorhandstopp überraschen, legt diesen aber ins Netz. Es geht in den Tiebreak!

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:5 Nun ein wenig Spektakel! Zverev holt sich im Anschluss die drei Punkte und hat beim Stand von 40:15 zwei Spielbälle. Den ersten verwandelt er aber noch nicht. Zwar ist er am Netz postiert, doch Fils schlägt flach und wuchtig. Zverev wiederum reagiert stark, so werden einige Bälle hin und her geschickt. Am Ende kann Zverev nicht mehr den Schläger hinhalten und Fils pariert den Deutschen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:5 Wow, Szenenapplaus für Arthur Fils! Mit einer hohen Defensivrückhand rettet er sich noch im Ballwechsel, Zverev lässt den hohen Ball noch tropfen und kann mit aller Ruhe den Überkopfschlag in Fils' Rückhandecke spielen. Der spekuliert aber ein wenig und kann dann tatsächlich aus dem Lauf den tollen Passierball mit der Rückhand schlagen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 6:5 Fils macht es im nächsten Aufschlagspiel offenbar ebenfalls sicher. Zumindest zieht er mit guten Aufschlägen auf 40:0 davon. Einen Punkt Zverevs lässt er noch zu, dann sichert sich Fils aber recht zügig die 6:5-Führung und damit den sicheren Tiebreak.

Arthur Fils - Alexander Zverev 5:5 Einen Ballwechsel baut Fils noch stark auf und holt sich per Smashwinner immerhin den Punkt zum 40:15. Ansonsten bleibt es bei weiterhin vielen freien Punkten, Zverev schlug in diesem Spiel zwei Servicewinner und nun ein Ass.

Arthur Fils - Alexander Zverev 5:4 Beim Stand von 15:0 muss Zverev sich nach dem zweiten Aufschlag in die Defensive drängen lassen, Fils baut mit seiner wuchtigen Vorhand Druck auf. Doch Zverev bleibt standhaft, erläuft die Schläge seines Gegners noch und erwidert einen schließlich flach über das Netz, sodass Fils den schwierigen Halfvolley am Netz nicht über dieses bekommt.

Arthur Fils - Alexander Zverev 5:4 Nächster Servicewinner, Zverev returniert fehlerhaft. Und das noch ein zweites Mal, so kann Fils doch weitere Breakchancen Zverevs verhindern und auf 5:4 stellen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 4:4 Gibt es gleich auch die erste Breakchance für Zverev? Fils liegt bereits mit 0:30 hinten, kann dann allerdings auf einen zu kurzen Return Zverevs mit einem wiederum kurzen Rückhandstopp antworten und einen Servicewinner schlagen. 30 beide.

Arthur Fils - Alexander Zverev 4:4 Im Vorhandcrossduell bleibt Zverev in der Ecke von Fils und donnert einen Winner enorm temporeich, flach und toll platziert in die Ecke - entgegen Fils' Laufrichtung.

Arthur Fils - Alexander Zverev 4:4 Und mit nun sehr starken Aufschlägen ist der 4:4-Ausgleich schnell erledigte Sache. Zwei Servicewinner schlägt der Deutsche unter anderem und zeigt sich nun sicherer bei eigenem Service, gewinnt das Spiel zu Null.

Arthur Fils - Alexander Zverev 4:3 Stark! Zverevs Longline-Rückhand küsst noch die Seitenlinie, der ist damit nahezu perfekt gespielt und kommt als Winner daher.

Arthur Fils - Alexander Zverev 4:3 Fils übersteht diese erste Phase, in der er bei eigenem Aufschlag etwas zittert. Seine Aufschläge kommen zweimal gut, Zverev returniert etwa ins Aus. 4:3 nach Spielen, weiterhin kein Break!

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:3 Nun gibt es Diskussionen: Zverev trifft den Ball bei einem Return nicht, er hat den Aufschlag des Franzosen allerdings klar als Netzroller gesehen und regt sich darüber beim Schiedsrichter auf. Das bringt natürlich nichts, Vorteil Auf. Fils verlegt beim Spielball einen Schlag hinter die Grundlinie, Einstand.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:3 Ansonsten versucht es Fils weiterhin mit harten und druckvollen Schlägen, Zverev kann nun aber selber auch besser Geschwindigkeit aufbauen und so auch Fehler des jungen Franzosen provozieren. Und so verlängert der Deutsche dieses Spiel noch in den Einstand.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:3 Einmal Pech, einmal Unvermögen: Erst rutscht Fils aus, Zverev hat eigentlich allen Raum der Welt, um den Gewinner zu platzieren. Doch er verlegt den gelben Filzball knapp hinter die Grundlinie. Im nächsten Ballwechsel ist es dann Pech, denn ein Grundlinienschlag von Fils fliegt in den etwas ungepflegten Bereich des Rasencourts, in der Erde verspringt der Ball so, dass Zverevs Schläger ihn nicht mal trifft.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:3 Nun fliegt Zverevs Aufschlag durch die Mitte, Fils returniert zu hoch und weit. Souveränes Aufschlagspiel also nun auch für den French-Open-Finalisten, 3:3 nach Spielen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:2 Dann macht der Hamburger das aber etwas konsequenter. Einen Vorhandwinnner knallt er inside out auf den Rasen, ein Servicewinner folgt. Und auch der nächste Aufschlag ist stark, Fils returniert recht kurz, sodass Zverevs nächster Gewinnschlag nur noch Formsache ist.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:2 Fils bleibt bei seinem offensiven Returnspiel. Warum auch nicht, bisher war es ja durchaus erfolgreich - wenn es auch noch nicht auf dem Scoreboard zu erkennen ist. Im ersten Ballwechsel kann er so wieder einen Fehler Zverevs erzwingen.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:2 Stand jetzt ist Arthur Fils dem ersten Break näher als Sascha Zverev, der bei Aufschlag seines Gegenspielers bisher nicht viel Land gesehen hat.

Arthur Fils - Alexander Zverev 3:2 Wenn es in die Ballwechsel geht, ist Stand jetzt aber Arthur Fils der druckvollere Spieler. So bereitet er einen Smashwinner vor, den er erneut anspruchsvoll verwandelt. Dazu hat sich der 20-Jährige bereits ein paar Mal mit Serve-and-Volleys probiert, auch das war bisher meist erfolgreich. Ein Returnfehler Zverevs gesellt sich zu den Punktgewinnen des Franzosen, der sein Service Game zum zweiten Mal zu Null gewinnt.

Arthur Fils - Alexander Zverev 2:2 Weil Zverev hart serviert und Fils, wenn er denn zum Return kommt, aggressiv und mit starker Länge returniert, geht es bei Zverevs Aufschlag bisher kaum in längere Ballwechsel. Ein Ass nach außen und ein Returnfehler von Fils entscheiden dieses Spiel passenderweise.

Arthur Fils - Alexander Zverev 2:1 Gut durch die Mitte serviert, Fils' Return fliegt hoch hinter die Grundlinie! Einstand.

Arthur Fils - Alexander Zverev 2:1 Das Publikum hat die deutsche Nummer eins natürlich auf seiner Seite. Nun bewegt er sich zweimal nicht schnell genug hinter die Schläge, mit den aggressiven Returns von Fils hat Sascha Zverev bisher seine Probleme. Und so steht es 30:40 und Fils hat den ersten Breakball dieses Matches!

Arthur Fils - Alexander Zverev 2:1 Fils returniert bei Zverevs Aufschlag wuchtig und mit guter Länge, der Deutsche kann darauf nicht schnell genug reagieren und trifft den Ball bei der Vorhand nur mit dem Rahmen. Der nächste Return des Franzosen fliegt dafür ins Aus, der folgende ins Netz. 30:15.

Arthur Fils - Alexander Zverev 2:1 Zverev macht dazu in diesem Ballwechsel zwei vermeidbare Fehler, beim Stand von 40:0 und Spielball für Fils ist es eine Vorhand, die er knapp ins Seitenaus setzt.

Arthur Fils - Alexander Zverev 1:1 Fils agiert bis dato sehr selbstbewusst, will bei eigenem Aufschlag die Ballwechsel auch selbst bestimmen und jagt nun Zverev einen Vorhandwinner cross um die Ohren. So muss man aufspielen, wenn man einen Favoriten aus dem Turnier werfen möchte!

Arthur Fils - Alexander Zverev 1:1 Nach dem ersten Punktverlust jagt Zverev seine Aufschläge stark auf den Court, bringt viermal den ersten Service ins Feld und schlägt unter anderem ein Ass. So geht auch sein erstes Aufschlagspiel schnell und problemlos über die Bühne, 1:1.

Arthur Fils - Alexander Zverev 1:0 Auch Zverev attackiert beim ersten Ballwechsel bei eigenem Service, wird am Netz aber von einer klasse Cross-Vorhand von Fils passiert. Bei der nächsten Rally bekommt Zverev gut viel Speed auf eine flache Rückhand und gleicht auf 15 beide aus.

Arthur Fils - Alexander Zverev 1:0 Einen Punktverlust lässt Fils noch zu, dann macht er das Spiel mit einem schwierigen Überkopf-Schlag aus der Rückwärtsbewegung zu. Starker Auftakt vom Außenseiter!

Arthur Fils - Alexander Zverev 0:0 Los geht's, der französische Herausforderer serviert zuerst! Arthur Fils eröffnet das Match mit guten ersten Aufschlägen. Den ersten Ballwechsel gibt er zwar her, daraufhin dominiert er aber die Rallies und zeigt sich mit ersten Netzangriffen mutig. 40:15.

Französischer Youngster stellt sich Zverev in den Weg Noch ein kurzer Blick auf Zverevs heutigen Gegenspieler: Der Franzose Arthur Fils gehört zur aufstrebenden Generation, spielte letztes Jahr etwa das Endspiel der Next Gen Finals, das er allerdings verlor. Auf ATP-Ebene hat der 20-Jährige zwar noch nicht allzu viel Erfahrung, hat etwa erst zwei Rasen-Matches bestritten, die er beide verlor. In den letzten Monaten hat er dennoch einige große Schritte gemacht und ist in der Weltrangliste auf aktuell Rang 37 geklettert. Kann er heute Zverev ein Bein stellen?

Sinner und Zverev größten Favoriten Ein erster Turniersieg auf Rasen ist Zverev wohl aktuell am ehesten zuzutrauen, in diesem Jahr präsentiert sich die deutsche Nummer eins seit Beginn der Sandplatzsaison sehr stark und kommt nach dem Finaleinzug in Roland Garros natürlich auch mit breiter Brust angereist. Da mit Medvedev, Rublev und Tsitsipas die anderen großen Teilnehmer in Halle bereits früh die Segel strichen, gehört Zverev nun zu den größten Titelfavoriten - wohl gemeinsam mit Hubert Hurkacz, der ja bereits das Halbfinalticker gelöst hat und Jannik Sinner. Der neue Weltranglistenerste trifft nach dem Match von Zverev auf den zweiten verbliebenen Deutschen Jan-Lennard Struff. Gelingt Struff die Überraschung, ist sogar ein deutsches Finale möglich!

Nicht gerne auf Rasen unterwegs Für Sascha Zverev ist der grüne Belag bekanntlich der Untergrund, auf dem er am schwächsten performt. "Nur" knapp 65% seiner Matches hat der Deutsche auf Rasenplätzen gewonnen, zum Vergleich: Auf Hartplätzen liegt die Quote bei knapp 68%, auf seinem Lieblingsbelag Sand sind es gar 72%. Noch eklatanter ist die Titelbilanz: 22 Titel hat Zverev auf ATP-Ebene gewonnen, noch kein einziges davon auf Rasen. Ein gutes Omen könnte immerhin sein, dass die beiden einzigen Finalteilnahmen auf Rasen in Halle waren.

Stuttgart ausgelassen, Halle-Titel im Blick? Alexander Zverev hatte das Heimturnier in Stuttgart letzte Woche nach dem langen und harten Weg bei den French Open abgesagt, die vielen Grand-Slam-Matches inklusive der Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz hatten dem Hamburger zu viel Kräfte abverlangt. Nun schlägt er also stattdessen in Halle beim ersten Heimturnier des Jahres auf. Der Beginn seiner Rasenplatzsaison ist geglückt, Zverev schlug Oscar Otte im deutschen Erstrundenduell in drei Sätzen und Lorenzo Sonego in der zweiten Runde in zwei Durchgängen. Da viele Favoriten bereits aus dem Turnier flogen, gehört Zverev nun zum Mitfavoriten auf den Titel.

Hurkacz setzt sich durch Soeben hat der Pole Hubert Hurkacz sein Viertelfinalduell mit Marcos Giron erfolgreich nach zwei Sätzen beendet (7:6, 6:4). Damit steht Hurkacz, die Nummer neun der Welt, als erster Halbfinalist von Halle fest und der Rasencourt in der OWL-Arena ist frei für Zverev und Fils, die den Halbfinalgegner von Hurkacz ermitteln werden.