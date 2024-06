Einmarsch und Münzwurf In diesem Augenblick betreten unsere Protagonisten den Rasen. Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung trifft man sich zusammen mit dem Stuhlschiedsrichter Jimmy Pinoargote zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten von Zverev, der sich für Rückschlag entscheidet. Anschließend spielen sich beide noch etwas ein.

In Kürze Soeben nutzt Zhizhen Zhang seinen ersten Matchball und gewinnt in gut zwei Stunden überraschend gegen den an drei gesetzten Russen Daniil Medvedev mit 6:3, 2:6 und 7:6. Damit ist der Centre Court in der OWL Arena in Kürze frei für unser Match, welches gegen 19:00 Uhr beginnen dürfte.

Geduld Noch immer lauern wir auf das Ende des Matches zwischen Medvedev und Zhang. Dieses aber lässt auf sich warten. Entsprechend deutet sich an, dass wir in der Halbzeitpause des deutschen EM-Spiels mit unserer Begegnung beginnen können.

Head 2 Head Zum vierten Mal treffen die beiden Profis anlässlich eines offiziellen Matches aufeinander. Bislang gestaltet sich die Bilanz für Zverev makellos. Der Deutsche gewann sowohl das erste Duell 2021 in Monte-Carlo als auch die Viertelfinalpartie 2023 in Dubai. Im letzten Match zu Jahresbeginn beim United Cup holte Sonego erstmals einen Satz (im Tie-Break), doch Zverev drehte das Gruppenspiel zu seinen Gunsten.

Die bislang vergebliche Jagd nach dem Major Stattliche 22 Turniersiege stehen für Zverev zu Buche. Über allem thront der Olympiasieg 2021. Hinzu gesellen sich die ATP Finals 2018 und 2021 sowie sechs Masters-Titel. Nur für den großen Wurf bei einem Grand Slam hat es noch immer nicht gereicht. Kürzlich hatte der Hamburger in Roland Garros nach den US Open 2020 seine zweite Chance, zog aber wieder in fünf Sätzen den Kürzeren – diesmal gegen Carlos Alcaraz. Dennoch spielte der 27-Jährige auf dem Pariser Sand ein starkes Turnier und bestätigte seinen Triumph kurz zuvor beim Masters von Rom.

Sonego 2024 Für Sonego steht als bestes Saisonresultat das Viertelfinale beim 250er von Marrakesch zu Buche. Hinzu kommt die Vorschlussrunde bei einem Challenger vor etwa einem Monat in Turin. Beides geschah auf Sand. So steht der Rechtshänder weiterhin bei fünf Endspielen und drei Turniersiegen. Seinen ersten Titel holte der Italiener 2019 bei den Antalya Open auf Rasen. Bei Grand-Slam-Turnieren kam er nie übers Achtelfinale hinaus. Sein bestes Masters spielte Sonego 2021 in Rom (Halbfinale).

Verzögerung Soeben gelingt Daniil Medvedev in der OWL Arena der Satzausgleich. Das Match gegen Zhizhen Zhang wird also noch ein Weilchen länger dauern. Folglich sind wir allenfalls so gegen 18:30 Uhr am Zug. Das deutsche EM-Spiel wird also tatsächlich sogar vor diesem Tennismatch beginnen.

Sonego in Westfalen Überschaubar gestaltet sich das Wirken von Sonego in Halle. Der 29-Jährige steht erst zum zweiten Mal nach 2023 im Hauptfeld, erreichte in der vergangenen Saison das Achtelfinale. Einen weiteren, seinen ersten Anlauf hat es hier noch gegeben. Der endete 2019 in der ersten Qualifikationsrunde. In diesem Jahr begann der ungesetzte Italiener mit einem Zweisatzsieg gegen den Serben Miomir Kecmanović. Beide Durchgänge gingen am Montag in den Tie-Break und nahmen in der Summe zwei Stunden Zeit in Anspruch.

Zverev in Halle Zverev muss den Frust dieser Ansetzung nun natürlich beiseiteschieben und sich auf seine Aufgaben konzentrieren. Der Hamburger ist bei diesem Turnier seit dem Debüt 2015 zum achten Mal dabei. Gewinnen konnte der 27-Jährige den Titel noch nie, stand aber zumindest zweimal im Endspiel, zog 2016 gegen Florian Mayer und 2017 gegen Roger Federer jeweils den Kürzeren. Auch im Doppel verlor der Deutsche zwei Finals (2017, 2018) – stets mit Bruder Mischa. Vor zwölf Monaten erreichte der Rechtshänder im Einzel das Halbfinale. In dieser Woche verlor Zverev zum Auftakt einen Satz im Tie-Break, drehte das Match gegen Oscar Otte gestern schließlich noch und verbrachte beinahe zweieinhalb Stunden auf dem Platz. Im Doppel mit Andrey Rublev unterlag er bereits am Montag der rein deutschen Paarung Hanfmann/Koepfer.

Warten Aktuell vergnügen sich Daniil Medvedev und Zhizhen Zhang auf dem Centre Court. Der Chinese hat den ersten Satz gewonnen. Noch ist kein Ende abzusehen. Wir werden daher in der Tat nicht vor 18:00 Uhr an der Reihe sein.

Zverev zeitgleich mit den deutschen Fußballern Was direkt absehbar war, ist inzwischen eingetreten. Aktuell schaut es so aus, als wird das Match der deutschen Nummer eins nahezu parallel mit dem EM-Spiel der DFB-Auswahl in Stuttgart gegen Ungarn beginnen – also gegen 18:00 Uhr. Da in Halle zugleich auch EM-Public-Viewing angeboten wird, haben sich die Veranstalter mit ihrer Ansetzung ein Stück weit selbst ins Knie geschossen. Zverev tritt also nicht nur gegen Sonego an, sondern im Ringen um die Gunst der Zuschauer auch gegen die Fußballer.

Zverev sauer Es läuft alles darauf hinaus, dass dieses Match zu einer Konkurrenzveranstaltung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird. Zverev hat dazu bereits sein Missfallen geäußert, hätte sehr gern früher gespielt, um dann Fußball schauen zu können. Der Olympiasieger gab selbst zu, "wenn ich nicht spielen müsste, würde ich mir kein Tennismatch anschauen, sondern würde Fußball gucken". Anderen Menschen wird es zweifellos genauso gehen. Die Organisatoren begründeten die Ansetzung mit der Tatsache, dass alle anderen Spieler ihre erste Runde früher bestritten. Und da Zverev gestern erst gegen 19:00 Uhr fertig war, sollte er eine möglichst ausreichende Erholungspause bekommen.