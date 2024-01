Zverev muss mutig sein Der direkte Vergleich der beiden spricht für Medvedev. Nachdem Zverev die ersten vier Duelle für sich entscheiden konnte, war in den letzten Jahren nicht mehr viel zu holen. Von den letzten zwölf Duellen gewann der Russe zehn, auch die letzten zwei Matches gingen an Medvedev. In jüngerer Vergangenheit gab es auch hin und wieder auch Zwist. Zverev bezeichnete seinen Kontrahenten sogar als einen der unfairsten Spieler auf der Tour, weil dieser ihn immer wieder mit Psychospielchen aus der Bahn geworfen hatte, wenn es nicht rund lief. das muss Zverev heute ausblenden und sein eigenes Ding so durchzeihen wie gegen Alcaraz. Nur wenn der Deutsche auf sich schaut und ähnlich aggressiv zu Werke geht, wird er hier eine gute Chance auf den Finaleinzug haben.

Medvedev beißt sich durch Ähnlich wie Zverev hat auch Daniil Medvedev in seinem Turnierverlauf Höhen und Tiefen erlebt. Der fünffache Grand-Slam-Finalist ging ohne Vorbereitungsmatch ins Turnier und stand in Runde zwei gegen den Finnen Emil Ruusuvuori bei 0:2-Satzrückstand schon vor dem Aus. Medvedev drehte die Partie aber noch und zeigte dann beim klaren Dreisatzerfolg gegen Felix Auger-Aliassime erstmals seine ganze Klasse. Gegen Nuno Borges aus Portugal musste der Russe dann über vier Sätze gehen, gegen den Polen Hubert Hurkacz ging es gar in den Decider. Den schnappte sich Medvedev mit 6:4 und hat damit heute die Chance auf sein drittes Melbourne-Finale.

Der beste Zverev, den es je gab? Sascha Zverev war nach seinen starken Auftritten beim United Cup mit viel Selbstvertrauen nach Melbourne gereist. Zunächst tat der Hamburger sich aber schwer und mühte sich durch die ersten beiden Runden gerade so durch. Gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen zeigt er dann in der dritten Runde die erste souveräne Leistung, anschließend bestand er den ersten echten Härtetest gegen den Briten Cameron Norrie im entscheidenden Match-Tiebreak. Im Viertelfinale drehte Zverev dann richtig auf und fegte den favorisierten Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz in vier Sätzen vom Court. Viele sprachen anschließend vom "besten Zverev aller Zeiten" und sehen ihn reif für den ersten Major-Titel.

Es gibt einen neuen Champion! Melbourne wird 2024 einen neuen Sieger sehen. Nachdem Jannik Sinner im ersten Halbfinale dank einer grandiosen Leistung Novak Djokovic ausgeschaltet hat, wird es mit Sicherheit einen frischen Namen auf der Trophäe geben. Sinner erwartet in seinem ersten Grand-Slam-Finale entweder Daniil Medvedev, der hier shcon zweimal im Endspiel stand oder Sascha Zverev, der zum zweiten Mal nach 2020 das Halbfinale beim ersten Major des Jahres erreicht hat. Beide haben sich bisher in toller Form präsentiert und wir dürfen und auf ein hochklassiges Duell freuen.