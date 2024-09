Leichtathletik - Marathon/T54 (M) Bei den Männern führt der Weg zu Gold wohl nur über den Schweizer Marcel Hug. Der Weltrekordhalter will nach Rio 2016 und Tokio 2021 seine dritte Goldmedaille in dieser Disziplin gewinnen. Zudem siegte der 38-Jährige in Tokio über die 800 Meter, 1500 Meter und 5000 Meter.

Leichtathletik - Marathon/T54 (F) Das Rennen Frauen in der Klasse T54 ist gestartet. Merle Menje will im Marathon überraschen, zu den Favoritinnen zählt die 20-Jährige nicht. Aussichtsreiche Chancen auf Edelmetall haben Tokio-Gewinnerin Madison de Rozario aus Australien und Manuela Schär (Schweiz), die in dieser Saison bisher die schnellste Zeit auf dieser Strecke ablieferte. Schär gewann in Paris zudem Gold über die 800 Meter.

Allgemein Was schon jetzt feststeht: Das Medaillen-Ergebnis aus Tokio (43 Medaillen, 13 Gold-, 12 Silber- und 18 Bronzemedaillen) wird in Paris 2024 getoppt. Schon vor den letzten Wettkämpfen hat die deutsche Delegation 46 Medaillen (10 Gold-, 14 Silber- und 22 Bronzemedaillen) gesammelt. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat am Samstag ein positives Fazit gezogen. "Wir stehen gut da mit den sportlichen Ergebnissen. Wir haben in elf Sportarten Medaillen geholt, das sind drei mehr als in Tokio", sagte Chef de Mission Karl Quade.

Allgemein Am letzten Wettkampftag der Paralympics stehen insgesamt 14 Medaillenentscheidungen an. Aus deutscher Sicht starten Merle Menje im T54 Marathon (8.15 Uhr), Edina Müller im KL1-Kajak (10 Uhr), Anja Adler im KL2-Kajak (10.14 Uhr) und Felicia Laberer im KL3-Kajak (10.42 Uhr) über die Distanz von 200 Metern. Weitere Entscheidungen fallen im Gewichtheben und im Rollstuhlbasketballturnier der Frauen. Ab 20.30 Uhr findet die Abschlussfeier statt und das Stade de France verwandelt sich in den größten Dancefloor von Paris. Die Goldmedaillen-Gewinner Elena Krawzow und Maurice Schmidt werden dort das deutsche Team bei der Paralympics-Schlussfeier ins Stade de France führen. Die Schwimmerin und der Fechter wurden als Fahnenträger benannt. Auch von dort berichten wir live!