Am heutigen vorletzten Wettkampftag der Paralympics stehen insgesamt 75 Medaillenentscheidungen an. Zahlreiche deutsche Athletinnen und Athleten sind auch heute wieder am Start: Unter anderem fahren die Medaillengewinner aus dem Einzel, Maike Hausberger, Matthias Schindler und Michael Teuber im Rad-Straßenrennen um Edelmetall (ab 9.30 Uhr). Die deutsche Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek spielt um die Finalteilnahme (11.00 Uhr). In der Judo-Klasse bis 90 kg bestreitet Daniel Rafael Goral am Vormittag sein Viertelfinale. Zudem findet im Reiten zum Abschluss die Kür in den fünf Wettkampfklassen statt. Die deutschen Rollstuhlbasketballer spielen gegen Kanada um die Bronzemedaille (ab 16 Uhr). Im 400 m Finale in der Klasse T38 sind mit Lindy Ave und Nele Moos gleich zwei deutsche Anwärterinnen auf die Medaillen vertreten (ab 20.35 Uhr).