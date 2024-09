Tischtennis - Einzel/WS8 (F) Eine weitere Medaille nach Silber im Doppel hat Juliane Wolf mit dem Halbfinaleinzug im Einzel bereits sicher. Bei einem Erfolg in der Vorschlussrunde würde das Finale winken. Die Aufgabe gegen die Weltranglistenerste Aida Husic Dahlen aus Norwegen ist aber maximal ambitioniert. Die Athletinnen betreten die Halle und spielen sich kurz warm.

Straßenrad - /C4-5 (M) Gold: Jehor Dementyew (Ukraine), Silber: Kevin le Cunff (Frankreich), Bronze: Martin van de Pol (Niederlande) - ohne deutsche Beteiligung

Straßenrad - /C4-5 (M) Jehor Dementyew aus der Ukraine gewinnt Gold im Straßenrennen der Startklassen C4-5. Über annährend die gesamte Renndauer besteht einen Vierergruppe an der Rennspitze, aus der sich der Ukrainer im Zielsprint lösen kann. Die Silbermedaille geht an Kevin le Cunff aus Frankreich. Martin van de Pol gewinnt Bronze.

Judo - -73kg/J2 (M) Auch im Hoffnungskampf gibt es für Nikolai Kornhass trotz eines engagierten Beginns leider nichts zu holen. Gegen Nathan Petit (Frankreich) verliert er im Bodenkampf durch eine Ippon-Wertung vorzeitig. Nach zwei Kämpfen gegen starke Gegner ist der Mannheimer damit ausgeschieden.

Leichtathletik - 100m/T52 (M) Gold: Maxime Carabin (Belgien), Silber: Marcus Perrineau Daley (Großbritannien), Bronze: Tomoki Sato (Japan) - ohne deutsche Beteiligung.

Leichtathletik - 100m/T52 (M) Weltmeister Maxime Carabin gewinnt nach den 400 m in der Startklasse T52 in Paris über die 100 m sein zweites Gold. Der 23-jährige Belgier setzt sich in 16,70 Sek in seinem Rennrollstuhl unter anderem gegen die dahinter platzierten Marcus Perrineau Daley aus Großbritannien (17,27) und Tomoki Sato aus Japan (17,44) durch.

Judo - -73kg/J1 (M) Im Halbfinale gibt es für Lennart Sass die Neuauflage des WM-Finals 2022 gegen den Kasachen Jergali Schamei. Damals verlor Sass das Duell, heute könnte er mit einem Sieg den Finaleinzug perfekt machen.

Straßenrad - /C4-5 (F) Gold: Sarah Storey (Großbritannien), Silber: Heidi Gaugain (Frankreich), Bronze: Paula Andrea Ossa Veloza (Kolumbien) - ohne deutsche Beteiligung

Kanusport - Kajak, Einzel, 200m/KL2 (F) Neue Startklasse, dieselben Regeln - auch in der Kategorie KL2 muss die deutsche Athletin den Umweg über das Halbfinale nehmen. Anja Adler kann als Dritte in 54,99 Sek das enorme Tempo der beiden Spitzenathletinnen in ihrem Vorlauf vom Start weg nicht mitgehen. Die Ungarin Katalin Varga, Dritte in Tokio 2021, setzt sich in 52,52 Sek knapp vor der Britin Emma Wiggs (52,74), die in Rio Gold und in Tokio Silber gewann, durch. Die schnellste Zeit beider Läufe fährt aber Tokio-Goldmedaillengewinnerin Charlotte Henshaw aus Großbritannien. Das Halbfinalrennen wird am Sonntag um 10.14 Uhr ausgetragen.

Straßenrad - /C4-5 (F) In der Klasse C4-5 geht die Goldmedaille im Straßenrennen nach Großbritannien. Sarah Storey setzt sich im Zielsprint knapp gegen die Lokalmatadorin Heidi Gaugain durch. Die beiden hatten sich aus einer lange bestehenden Vierer-Spitzengruppe gelöst. Bronze geht an Paula Andrea Osso Veloza aus Kolumbien, die mit 20 Sekunden Rückstand über die Ziellinie kommt.

Judo - -73kg/J1 (M) Lennart Sass startet perfekt in das paralympische Turnier! Mit einem O-soto-gari nach nur einer Minute Kampfzeit bringt er seinen Gegner Djibrilo Iafa auf den Rücken und zieht damit ins Halbfinale ein. Sein Gegner dort wird im nächsten Duell zwischen dem Kasachen Schamei und dem Franzosen Rodrigues ermittelt.

Leichtathletik - Weitsprung/T47 (F) Gold: Kiara Rodriguez (Ecuador), Silber: Petra Luteran (Ungarn), Bronze: Bjoerk Noerremark (Dänemark), ... 11. Jule Roß (Leverkusen)

Leichtathletik - Weitsprung/T47 (F) Die 6,05 m aus dem ersten Versuch reichen der Ecuadorianerin Kiara Rodriguez zum Sieg - nach Bronze in Tokio gewinnt die Südamerikanerin nun Gold. Bei ihrer paralympischen Premiere gewinnt die Ungarin Petra Luteran mit 5,85 m die Silbermedaille.

Reiten - Mannschaft (O) Regine Mispelkamp liefert mit ihrem Pferd Highlander Delight's einen erneut ausdrucksstarken Ritt ab. Mit einem Ergebnis von 75,500 Prozentpunkten, ein persönlicher Rekord für Mispelkamp, bringt sie die deutsche Equipe wieder zurück auf den zweiten Rang, knapp vier Punkte hinter den Niederlanden. Durch den Start in der Reihenfolge der verschiedenen Klassen haben aber auch zahlreiche Nationen, wie die starken US-Amerikaner, noch einzigen keinen Ritt hingelegt. Als dritte und letzte Deutsche startet Heidemarie Dresing mit Dooloop um 15.08 Uhr.

Kanusport - Kajak, Einzel, 200m/KL1 (F) Nur die Gewinnerinnen der beiden Vorläufe rücken direkt in das Finale vor, alle anderen Athletinnen müssen den Umweg über ein Halbfinale gehen. Die querschnittsgelähmte Tokio-Siegerin Edina Müller liegt in einem Zweikampf mit der Ukrainerin Marina Maschula, die in Tokio Zweite wurde, fast konstant über das ganze Rennen zwei Meter zurück - und auch im Ziel hat die Bergisch-Gladbacherin als Zweite in 55,27 Sek mit 42 Hundertstelsekunden Rückstand das Nachsehen. Damit muss Müller mit dem Halbfinale am Sonntag um 10.00 Uhr kurz vor dem Endlauf ein zusätzliches Rennen bestreiten, was sicherlich ein Nachteil sein dürfte.

Judo - -73kg/J1 (M) Als letzter deutscher Judoka des Tages steht noch der Kampf von Lennart Sass aus. Der Rendsburger tritt in der Klasse J1 der blinden Judoka bis 73 kg gegen Djibrilo Iafa aus Portugal an. Im Achtelfinale hatte Sass ein Freilos erhalten.

Reiten - Mannschaft (O) Vor der zweiten deutschen Reiterin Regine Mispelkamp hat sich neben der niederländischen, auch die französische Equipe am deutschen Team vorbeigeschoben. Beide haben jedoch bereits zwei von drei Auftritten hinter sich. Mit Highlander Delight's kann Mispelkamp nun nachziehen. Im Einzel der Klasse V gewann sie mit 73,231 Prozentpunkten die Silbermedaille. Nun betritt sie das Dressurviereck für das Team.

Schwimmen - 50m Freistil/S4 (F) Weltrekordhalterin Tanja Scholz, die bereits Gold über 150 m Lagen gewonnen hat, schwimmt im Vorlauf bisher noch nicht an ihre Bestzeit heran. Die 40-Jährige zieht dennoch als Zweite ihres Vorlaufs in 40,99 Sek hinter der US-Amerikanerin Leanne Smith (40,72) souverän in das Finale ein. In Addition beider Rennen bietet Scholz die drittbeste Zeit an.

Leichtathletik - 1500m/T20 (F) Gold: Barbara Bieganowska-Zajac (Polen), Silber: Ljudmila Danilina (Ukraine), Bronze: Antonia Keyla da Silva Barros (Brasilien) - ohne deutsche Beteiligung.

Leichtathletik - 1500m/T20 (F) Im Frauen-Rennen über die 1500 m der Klasse T20 setzt sich die Polin Barbara Bieganowska-Zajac etwa 250 Meter vor dem Ziel von ihren Mitkonkurrentinnen ab. Die 43-Jahre alte Weltrekordhalterin holt sich in 4:26,06 Min bereits den vierten Sieg bei den Paralympics nacheinander.

Judo - -57kg/J2 (F) Die Türkin Dondu Yesilyurt lässt Ramona Brussig kaum eine Chance und zieht mit einem Ippon ins Viertelfinale ein. Für Brussig gehen die Paralympics damit zum zweiten Mal in Folge ohne Medaille zu Ende.

Leichtathletik - 1500m/T20 (M) Gold: Ben Sandilands (Großbritannien), Silber: Sandro Baessa (Portugal), Bronze: Michael Brannigan (USA) - ohne deutsche Beteiligung.

Leichtathletik - 1500m/T20 (M) Auch auf der Laufbahn gibt es im Rennen der intellektuell eingeschränkten Athleten einen neuen Weltrekord: Der 21-jährige Brite Ben Sandilands rennt in der Klasse T20 bei seiner paralympischen Premiere in 3:45,40 Min mit der schnellsten in dieser Kategorie jemals gelaufenen Zeit zu Gold.

Schwimmen - 50m Freistil/S3 (M) Josia Topf schwimmt im Vorlauf ein sehr kontrolliertes Rennen und zeigt wie an den Tagen zuvor in den Morgenstunden noch längst nicht alles. Der 21-Jährige schlägt in 49,11 Sek diesmal mit der Hand und nicht mit dem Kopf hinter dem Türken Umut Unlu (44,90) und dem Ukrainer Dennis Ostaptschenko (46,55) als Dritter an. Insgesamt schwimmt Topf die fünftbeste Zeit.

Judo - -57kg/J2 (F) Im nächsten Kampf auf Matte 2 der Champ-de-Mars Arena wird es für Ramona Brussig ernst. Die Judoka vom PSV Schwerin nimmt zum sechsten Mal an Paralympics teil und gewann bereits zwei Gold- und zwei Silbermedaillen. Nun kämpft sie im Achtelfinale gegen die Weltmeisterin Dondu Yesilyurt aus der Türkei, ein schwieriger Auftakt.

Leichtathletik - Kugelstoßen/F12 (F) Gold: Assunta Legnante (Italien), Silber: Safija Burchanowa (Usbekistan), Bronze: Zhao Yuping (China) - ohne deutsche Beteiligung

Leichtathletik - Kugelstoßen/F12 (F) Im Wettbewerb der stark sehbehinderten Athletinnen der Klassen F11 und F12 kehrt die Italienerin Assunta Legnante nach ihrem Sieg in Rio auf den Paralympics-Thron zurück. Die 46 Jahre alte Weltrekordlerin setzt sich mit ihrer Bestweite von 14,54 m gegen fünf Mitkonkurrentinnen durch.

Leichtathletik - Weitsprung/T47 (F) Für Jule Roß ist ihr finaler Wettkampf bereits nach drei Versuchen beendet. Gleich alle drei Athletinnen, die nach zwei Sprüngen hinter ihr platziert waren, ziehen an der Leverkusenerin vorbei und reichen sie bis auf den elften Platz durch. Schade!

Schwimmen - 100m Rücken/S14 (M) Bereits in den Vorläufen der Klasse S14 der intellektuell beeinträchtigten Athleten sehen wir den ersten Weltrekord des Tages: Der 24-jährige Australier Benjamin Hance schwimmt in 56,52 Sek in Vergleich zu seinen Mitstreitern in zeitlich ganz andere Sphären vor. In wenigen Minuten steigt Josia Topf zu seinem Vorlauf über 50 m Freistil der Klasse S3 ins Becken.

Rollstuhlfechten - /A (M) Maurice Schmidt kommt nicht gut in sein Achtelfinaleduell gegen den Ukrainer Artem Manko und von Beginn an zurück. Der Böblinger schafft es kaum mehrere Treffer in Serie zu setzen und unterliegt schlussendlich mit 7:15. Wenn es nun nach Säbel-Gold noch eine Medaille geben soll, muss Schmidt sich über die Hoffnungsrunde beweisen. Um 12.40 Uhr trifft er hier auf Dariusz Pender aus Polen.

Tischtennis William Bayley steht nach dem Sieg in Rio und dem zweiten Platz in Tokio erneut im Finale der Startklasse MS7. Der Brite, der im Viertelfinale mit einem 3:1 den Deutschen Björn Schnake geschlagen hatte, besiegt in der Vorschlussrunde den Niederländer Jean Paul Montanus glatt mit 11:7, 11:6, 11:2. Im Endspiel kommt es zur Neuauflage des bislang letzten paralympischen Finals gegen den Chinesen Yan Shuo, der in seinem Halbfinalspiel gegen Chalermpong Punpoo bei einem 5:11, 19:17, 11:8, 3:11, 11:3 weitaus mehr Mühe hat.

Leichtathletik - Weitsprung/T47 (F) Jule Roß gelingt mit 4,83 m im dritten Versuch keine Verbesserung. Damit muss die weiterhin achtplatzierte Leverkusenerin nun hoffen, dass keine der drei hinter ihre liegenden Athletinnen noch an ihr vorbeizieht, wenn die 18-Jährige drei zusätzliche Sprünge erhalten soll.

Reiten - Mannschaft (O) Nach dem Ritt von Sanne Voets aus den Niederlanden mit Demantur rutscht die deutsche Dressur-Equipe auf den zweiten Rang ab. Voets, die bereits Silber im Einzel gewinnen konnte, gelingt ein Ergebnis von 76,567 Prozentpunkten. Als zweite Niederländerin tritt Demi Haerkens, Goldmedaillengewinnerin vor Voets und Anna-Lena Niehues im Einzel der Klasse IV, an.

Schwimmen - 100m Schmetterling/S9 (M) Der EM-Zweite Malte Braunschweig, der von einer Dysmelie an einem Arm betroffen ist, macht es in seinem Vorlauf sehr spannend. Der 24-Jährige wendet als Zweiter hinter dem italienischen Top-Favoriten Simone Barlaam, fällt dann auf der zweiten Bahn aber um zwei Plätze zurück. Braunschweig wird Vierter in 1:02,02 Min und rutscht als Achter im Gesamtklassement gerade noch ins Finale am Vorabend. Barlaam erzielt in 1:00,17 Min die schnellste Vorlaufzeit.

Judo - -73kg/J2 (M) Der Usbeken Utschkun Kuranbajew ist der erwartet unangenehme Gegner im Achtelfinale von Nikolai Kornhaß. Der Mannheimer, der in Rio 2016 bereits Paralympics-Bronze gewann, kassiert die erste Waza-ari-Wertung des Kampfs und muss danach offensiver agieren. Das kann Utschkun für sich nutzen und entscheidet den Kampf mit der zweiten Wertung vorzeitig für sich. Als nächste Deutsche betritt Ramona Brussig die Matte im Achtelfinale der Klasse J2 bis 57 kg. Die Schwerinerin trifft auf Dondu Yesilyurt aus der Türkei.

Leichtathletik - Weitsprung/T47 (F) Jule Roß lässt sich nach ihren ersten beiden Sprüngen noch etwas Luft nach oben und startet mit 4,70 m und 4,84 m in den Finalwettbewerb. Nach aktuellem Stand reicht diese Weite für den achten Platz. Damit muss die 18-Jährige um drei weitere Versuche zittern. Es führt die 100-m-Gewinnerin dieser Startklasse, Kiara Rodriguez aus Ecuador mit 6,05 m.

Leichtathletik - 200m/T12 (F) Ein lockerer Aufgalopp für die sehbehinderte Katrin Müller-Rottgardt und ihren Guide Noel-Philippe Fiener! Im ersten Vorlauf über die 200 m kommt das Duo bereits mit einem deutlichen Vorsprung aus der Kurve. Im Ziel steht dann mit 25,20 Sek eine neue Saisonbestzeit zu Buche. Mit 77 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Anna Kulinitsch-Sorokina qualifiziert sich die 42-Jährige für das Halbfinalrennen am Vorabend um 19.42 Uhr.

Kanusport Im Vaires-sur-Marne Stadium beginnen in diesem Minuten die ersten Kanuwettbewerbe bei diesen Paralympics in Paris mit sämtlichen Vorläufen. Nach ihrem Sieg in Tokio vor drei Jahren geht Edina Müller im Kajak-Einer über die 200 m der Klasse KL1 auch in der französischen Hauptstadt ab 11.25 Uhr wieder chancenreich an den Start. Anja Adler in der Klasse KL2 (ab 11.35 Uhr) und Felicia Laberer in der Klasse KL3 (ab 11.55 Uhr) zählen in dieselben Disziplin ebenfalls zu den Medaillenkandidatinnen.

Reiten - Mannschaft (O) Nun tritt Anna-Lena Niehues als erste Deutsche mit ihrer Stute Quimbaya in das Dressurviereck. Die 40-Jährige steigert ihren Bronze-Auftritt im Einzelwettbewerb sogar noch und setzt sich mit 75,351 Prozentpunkten an die Spitze des Feldes. Ein hervorragender Start für das deutsche Team! Die nächste deutsche Reiterin Regine Mispelkamp geht mit Highlander Delight's um 11.28 Uhr an den Start.

Judo - -73kg/J2 (M) Für gleich drei deutsche Judoka wird es heute in der Champs-de-Mars Arena ernst. Nikolai Kornhaß, Ramona Brussig und Lennart Sass gehen auf Medaillenjagd. Den Anfang macht der Mannheimer Kornhaß der mit einer Sehbehinderung in der Klasse J2 bis 73 kg gegen den Usbeken Utschkun Kuranbajew antritt.

Rollstuhlfechten - /A (M) Maurice Schmidts Gegner im Achtelfinale steht nun fest. Für den Böblinger geht es gegen Artem Manko aus der Ukraine, der sich in der ersten Runde gegen den Kanadier Ryan Rousell durchsetzt. Schmidt tritt mit einer Dysmelie in Kategorie A an. Die Fechterinnen und Fechter dieser Kategorie haben eine Beeinträchtigung, die mindestens eine der beiden unteren Gliedmaße betrifft.

Leichtathletik Im Stade de France fallen in der Vormittagssession gleich acht weitere Entscheidungen. Aus deutscher Sicht wird es schon früh mit dem Weitsprung der Klasse T47 ab 10.00 Uhr interessant. Jule Roß geht in einem Elferfeld als krasse Außenseiterin an den Start - eine Konstellation, die es jedoch am Vortag in ähnlicher Form in der Klasse T38 auch gab und mit drei persönlichen Bestleistungen und dem sensationellen Silber für ihre Leverkusener Mannschaftskameradin Nele Moos endete. Ab 10.08 Uhr möchte zudem Katrin Müller-Rottgardt den Schwung aus ihrem Bronzerennen über die 100 m mitnehmen und gemeinsam mit ihrem Guide Noel-Philippe Fiener auch über die 200 m der Klasse T12 den Sprung ins Halbfinale schaffen.

Straßenrad - /C4-5 (M) In Clichy-sous-bois, knapp 15 Kilometer östlich von Paris gelegen, werden heute vier Medaillensätze vergeben. Bei deutlich besserem Wetter als gestern, machen die Männer der Klassen C4-5 den Anfang. Wenige Minuten später gehen die Frauen in der selben Klasse an den Start. Auf dem 14,2 km langen Rundkurs absolvieren die Männer sieben und die Frauen fünf Runden. Am Mittag (13.00 Uhr) finden außerdem die Rennen der Blinden statt. Alle vier Entscheidungen gehen jedoch ohne deutsche Beteiligung über die Bühne.

Reiten - Mannschaft (O) Vor malerischer Kulisse am Schloss von Versailles steht der Teamwettberb in der Dressur an. Je drei Teilnehmende pro Nation treten an. Für Deutschland startet neben Anna-Lena Niehues (Klasse IV) und Regine Mispelkamp (Klasse V), die bereits mit der Silber- bzw. Bronzemedaille aus dem Einzel dekoriert sind, auch Heidemarie Dresing (Klasse II), die älteste deutsche Teilnehmerin bei den Paralympics in Paris. Los gehts um 9.30 Uhr. Erste deutsche Starterin in Niehues um 9.57 Uhr.

Rollstuhlfechten - Degen/A (M) Der paralympische Tag beginnt heute im Grand Palais bei den Fechterinnen und Fechtern. Die Einzelwettbewerbe im Degenfechten stehen an. Mit dabei ist auch wieder Maurice Schmidt, der am Dienstag bereits sensationell mit dem Säbel triumphieren konnte. Der 25-Jährige greift allerdings erst im Achtelfinale gegen 10.40 Uhr ein. Sein Gegner wird zuvor in der Runde der letzten 32 ermittelt.

Allgemein Zahlreiche deutsche Athletinnen und Athleten sind heute wieder am Start: Das deutsche Team startet in der Dressur im Teamwettbewerb. Daneben stehen die Judoka Ramona Brussig, Lennart Sass und Nikolai Kornhaß auf der Matte. Zudem ist der bereits mit Gold dekorierte Maurice Schmidt auf der Planche im Degenfechten gefordert. In den Schwimm-Wettbewerben sind Malte Braunschweig über die 100 m Schmetterling (Vorlauf ab 10.18 Uhr) sowie die Paralympics-Champions Josia Topf (ab 10.54 Uhr) und Tanja Scholz (ab 11.11 Uhr) über die 50 m Freistil in ihrer Startklasse im Rennen um die Medaillen alles andere als chancenlos. Ab 12 Uhr spielt Juliane Wolf ihr Halbfinale im Tischtennis. Felicia Laberer, Anja Adler und Edina Müller sitzen fürs Team D im Kajak und starten in ihre Vorläufe. Um 15 Uhr startet das Duell um Bronze für die deutschen Sitzvolleyballer gegen Ägypten. In der Leichtathletik hat vor allem Johannes Floors über die 400 m ab 19.31 Uhr wieder Gold im Visier.