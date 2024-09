Aktuell laufen schon die Wettbewerbe im Para-Radsport auf der Straße. Heute fallen bereits 19 der 34 Medaillen-Entscheidungen. Im Einzelzeitfahren wird es deutscher Sicht ab 8.46 Uhr spannend. Dann geht der fünfmalige Paralympics-Sieger Michael Teuber in der Klasse C1 an den Start.

Allgemein

Willkommen zum siebten Wettkampftag der Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Schon um 8 Uhr geht's gleich los für die ersten deutschen Athletinnen und Athleten . Auf dem Plan steht das Para-Rad-Einzelzeitfahren auf der Straße. Michael Teuber, Maike Hausberger, Annika Zeyen-Giles, Jana Majunke und Matthias Schindler werden die größten Medaillenhoffnungen sein. Para-Schütze Tobias Meyer geht um 9.30 Uhr mit der Pistole in die Qualifikation. Zur selben Zeit schwimmen Naomi Maike Schwarz, Mira Jeanne Maack und Gina Böttcher in der La Defense Arena um den Einzug in die finalen Wettkämpfen. Im Dressurreiten zählt es ab 10 Uhr für Anna-Lena Niehues. Ab 10.45 Uhr stößt Kugelstoßerin Kim Marie Vaske um Medaillen und auch Para-Tischtennisspielerin Stephanie Grebe steigt in ihr Einzel-Turnier ein. Sandra Mikolaschek folgt um 11.30 Uhr. Zur Mittagszeit geht auch Moritz Alexander Möbius mit dem Gewehr in die Qualifikation (12.30 Uhr). Außerdem reiten um 12.55 Uhr Isabell Nowak und Regine Mispelkamp um einen Platz auf dem Podium. Ab 20.30 Uhr springen Markus Rehm und Noah Bodelier im Weitsprung. Rehm gewann 2012, 2016 und 2021 Gold im paralympischen Weitsprung. Danach (21.30 Uhr) steht für die deutschen Rollstuhlbasketballerin die Partie im Viertelfinale gegen Kanada auf dem Programm.