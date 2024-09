Leichtathletik - 1500m/T13 (M) Gold: Alexandr Kostin (neutrale Athleten), Silber: Rouay Jebabli (Tunesien), Bronze: Anton Kuliatin (neutrale Athleten) - ohne deutsche Beteiligung.

Leichtathletik - 1500m/T13 (M) Foto-Finish beim 1500 Meterlauf in der T13-Klasse! Der neutrale Athlet Alexandr Kostin läuft mit 3:44,43 Minuten einen neuen paralympischen Rekord und holt Gold. Rouay Jebabli aus Tunesien gewinnt Silber (3:44,67) und der ebenfalls neutrale Athlet Anton Kuliatin erläuft sich Bronze.

Tischtennis - Einzel/K44 (M) Es geht hin und her im MS3-Viertelfinale. Im dritten Satz unterliegt Brüchle erneut knapp mit 9:11. Jetzt muss der Deutsche aufpassen, Feng fehlt nur noch ein Satzsieg zum Halbfinaleinzug.

Leichtathletik - 1500m/T11 (M) Gold: Yeltsin Jacques (Brasilien), Silber: Yitayal Silesh Yigzaw (Äthiopien), Bronze: Julio Cesar Agripino dos Santos (Brasilien) - ohne deutsche Beteiligung.

Leichtathletik - 1500m/T11 (M) Weltrekord über 1500 Meter in der T11 Klasse! Der Brasilianer Yeltsin Jacques hat seinen eigenen Weltrekord in der Klasse mit Sehbeeinträchtigung (mit Guide-Läuferin) eingestellt. Er meistert die 1,5 Kilometer in 3:55,82 Minuten - klares Gold! Silber geht an den Äthiopier Yitayal Silesh Yigzaw. Jacques' Landsmann Julio Cesar Agripino dos Santos freut sich über Bronze.

Schwimmen Verena Schott verpasst den Einzug in das Finale über 50 m Schmetterling (S6). Die 35-Jährige schlägt in 41,07 Sekunden als Fünfte in ihrem Vorlauf an.

Schießen - /R8 (F) Natascha Hiltrop mit einem hervorragenden zweiten Durchgang in der Bauchlage - 397 von 400 möglichen Ringen. Die gebürtige Bonnerin führt somit aktuell das Feld an. Weiter so!

Tischtennis - Einzel/K44 (M) Tatsächlich entscheidet Thomas Brüchle Satz zwei zu seinen Gunsten. Der Frickenhausener gleicht mit einem 11:7 zum 1:1-Gleichstand aus. Das Match ist offen.

Bogenschießen - Einzel, Recurve/offene Klasse (F) Flora Kliem steht in der nächsten Runde! Nach dem 2:4-Anschluss der Peruanerin Campos Marzano bleibt die Göttingerin cool und erhöht mit 23 Ringen im vierten Satz auf 6:2. Damit steht sie in der nächsten Elimination und trifft auf die Slowenin Lavrinc (ab 10.42 Uhr).

Tischtennis - Einzel/K44 (M) Thomas Brüchle unterliegt in seinem ersten Satz gegen Feng Panfeng knapp mit 10:12. Ein ausgeglichenes Spiel. Fällt der zweite Satz zugunsten des Deutschen aus?

Leichtathletik In der Para-Leichtathletik stehen in der Vormittagssession bereits zwei Entscheidungen mit deutscher Beteiligung an. Den Anfang macht die deutsche Martina Willing im Speerwurf-Finale in der Kategorie F56 (10:05 Uhr). Irmgard Bensusan geht in der Startklasse T64 über die 200 m an den Start. Das zweite Finale bestreitet Charleen Kosche im Kugelstoßen (F34). Jule Ross und Kim Marie Vaske starten in der Kategorie T47 über die 100 m Distanz.

Bogenschießen - Einzel, Recurve/offene Klasse (F) Die Deutsche Flora Kliem ist in ihre Achtelfinale im Dameneinzel der offenen Klasse im Recurve gestartet. Gegen die Peruanerin Daniela Campos Marzano liegt sie bereits 4:0 in Führung. Alles steht auf Viertelfinale!

Schießen - /R8 (F) Nach dem ersten Durchgang, dem knienden Schießen, liegt Hiltrop mit 388 Punkten auf dem siebten Rang. Es folgt Durchgang zwei in der nächsten Position.

Schwimmen Seit 9:30 Uhr sind in der La Defense Arena wieder die Schwimmerinnen und Schwimmer im Becken unterwegs. Für Deutschland gehen vier Athleten an den Start. Verena Schott startet in der Kategorie S6 über 50 m Schmetterling. Philip Hebmüller und Taliso Engel schwimmen 200 m Lagen in der Startklasse SM13. Auch Johanna Döhler geht bei den 200 m Lagen an den Start (SM13).

Tischtennis - Einzel/K44 (M) Das Herreneinzel im Tischtennis der Klasse MS3 geht in die nächste Runde. Im ersten Viertelfinale trifft der Frickenhausener Thomas Brüchle auf den Chinesen Feng Panfeng (10.00 Uhr). Ab ungefähr 10.45 Uhr kämpft der Düsseldorfer Thomas Schmidberger im vierten Viertelfinale gegen den Lokalmatadoren Florian Merrien um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem Halbfinaleinzug wären den Deutschen die Bronzemedaille jeweils schon sicher, da es hier kein Spiel um Platz drei gibt.

Schießen - /R8 (F) Die Qualifikation der Frauen im Gewehrschießen aus 50 Metern aus drei Positionen ist in den Startlöchern. Natascha Hiltrop aus Lengers ist auch dabei und versucht sich als eine der besten acht Schützinnen für das Finale zu qualifizieren. Start ist um 09.30 Uhr.

Reiten - Einzel/Grade III (O) Der Einzelwettkampf im Reiten der Klasse III eröffnet diesen sechsten paralympischen Turniertag. Im diesigen Regen von Versailles geben die Reiter und Pferde ihr Bestes in der Dressur. Es geht bereits um Edelmetall. Hier sind keine deutschen Reiter*innen vertreten.

Allgemein Zudem stehen weitere Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung an. Insgesamt werden heute im Reiten bzw. in der Dressur, in der Leichtathletik, im Tischtennis, im Schießen, im Schwimmen, im Bogenschießen und im Rollstuhlfechten Medaillen vergeben.