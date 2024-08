Boccia - Einzel/BC4 (M) In wenigen Augenblicken will sich Boris Nicolai mit einem Sieg aus dem paralympischen Boccia-Turnier (Klasse BC4) verabschieden. Nach zwei Niederlagen in den ersten Spielen hat der 39-jährige keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Doch gegen den ebenfalls bereits ausgeschiedenen Ägypter Mahmoud Allam ist ein Sieg sicherlich möglich.

Tischtennis - Doppel/XD17 Diverse Tischtennishalbfinals ohne deutsche Beteiligung sind entschieden. Im Mixed-Doppel der Klasse XD17 setzen sich je chinesische Duos 3:2 durch und bilden so ein rein chinesisches Finale (Zhao/Mao gegen Peng/Xiong). Damit haben die jeweiligen Halbfinalgegner Ukraine und Polen Bronze sicher. Im Frauendoppel der Klasse WD10 holen zwei südkoreanische Duos Bronze (Kang/Lee und Jung/Moon), da sie Serbien (Matic/Peric-Rank) und China (Gu/Pan) unterliegen. In der Klasse WD20 im Damendoppel gewinnt Australien und beschert dem brasilianischen Duo Bronze. Das zweite WD20-Halbfinale zwischen Taiwan und Polen findet um 12.00 Uhr statt.

Rollstuhlrugby (O) In wenigen Minuten startet die dritte Vorrundenpartie der deutschen Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft. In der Champ-de-Mars-Arena trifft das Team von Bundestrainer Christoph Werner auf die USA. Ein Sieg ist Pflicht, um die Chancen auf das Halbfinale zu wahren. Zudem muss Deutschland auf eine Niederlage der Kanadier gegen Japan hoffen. Nur die beiden besten Teams der Gruppe erreichen das Halbfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier spielen die Plätze fünf bis acht aus.

Leichtathletik - 1500m/T46 (M) Gold: Alexander Ijaremschuk (neutrale Athleten), Silber: Michael Roeger (Australien), Bronze: Antoine Praud (Frankreich). - ohne deutsche Beteiligung.

Badminton - Einzel/SL4 (M) Im Badminton-Einzel der "stehenden" Klasse SL4 kommt Marcel Adam gegen den Bronzegewinner von Tokio Fredy Setiawan (Indonesien) überhaupt nicht in sein Spiel. Der Grasdorfer unterliegt in Satz eins deutlich mit 4:21. Kann sich Adam in Satz zwei steigern?

Bahnradsport - 1000m, Zeitfahren/C1-3 (M) Pierre Senska ist nicht im 1000 Meter-Bahnradfinale! Der Radsportler aus Cottbus (Klasse C1) belegt Rang zehn mit einer faktorisierten Zeit von 1:11,449 Minuten und scheidet somit aus. Die ersten sechs Platzierten stehen im Finale. In den Klassen C2 und C3 birgt diese Qualifikation sogar zwei Weltrekorde: Alexandre Leaute (Frankreich) mit 1:08,020 in C2 und Jaco van Gass (Großbritannien) mit 1:05,083 in C3.

Leichtathletik - 5000m/T54 (F) Gold: Catherine Debrunner (Schweiz), Silber: Susannah Scaroni (USA), Bronze: Madison de Rozario (Australien), ... 7. Merle Menje (Singen).

Schwimmen - 400m Freistil/S13 (F) Johanna Döhler verpasst das Finale! Die 14-jährige Berlinerin scheidet als insgesamt Neunte in der 400 Meter-Freistil-Qualifikation der Klasse S13 aus. Knapp zwölf Sekunden fehlen ihr auf den rettenden achten Rang. Bitter - doch Döhler (5:10,84 Minuten) kann durchaus stolz auf sich sein. Schnellste ist die US-Amerikanerin Olivia Chambers mit 4:33,28 Minuten.

Leichtathletik - 5000m/T54 (F) Schweizerin Debrunner gewinnt paralympisches Gold über 5000 Meter der Klasse T54! Mit einem paralympische Rekord von 10:43,62 Minuten wird Catherine Debrunner Erste. Knapp zwei Sekunden dahinter muss sich US-Amerikanerin Susannah Scaroni mit Silber zufrieden geben. Bronze geht an die Australierin Madison de Rozario. Die deutsche Vertreterin Merle Menje kommt als Siebte ins Ziel mit einer Zeit 11:49,97 Minuten. Eine enttäuschte Singenerin.

Badminton - Doppel/WH1-2 (M) Auch im letzten Gruppenspiel verliert das deutsche Rollstuhldoppel mit 0:2 (19:21, 17:21). Wandschneider und Hellmann gestalten Satz zwei offen, doch letztlich reicht es einfach nicht - Malaysia ist zu stark. Schade. Heute Mittag tritt Wandschneider im Einzel an (nicht vor 13.10 Uhr).

Rudern - Einer/PR1 (M) Marcus Klemp verpasst das A-Finale! In Hoffnungslauf zwei belegt der Rostocker nur Platz drei mit einer Zeit von 9:36,29 Minuten. Dafür hat er morgen noch die Möglichkeit auf den insgesamten siebten Rang im B-Finale.

Schwimmen - 100m Rücken/S8 (F) Maack für das S8-Finale im Rückenschwimmen über 100 Meter qualifiziert! Die Berlinerin schwimmt eine gute Zeit von 1:19,69 Minuten und geht als Zweite in Heat eins und als insgesamt Drittschnellste ins Finale, welches heute ab 18.06 Uhr starten soll.

Badminton - Doppel/WH1-2 (M) Das deutsche Duo wirkt unbeschwerter als zuvor. Sie halten mit den malaysischen Vize-Weltmeistern sauber mit, doch haben kurz vor Ende des ersten Satzes das Nachsehen. Die Grasdorfer unterliegen knapp mit 19:21. Was bringt Satz zwei?

Bahnradsport - 500m, Zeitfahren/C1-3 (F) Doppelter Weltrekord im Bahnrad der Frauen in den Klassen C1 und C 3! Die Chinesin Qian Wangwei (C1) hat ihren eigenen Weltrekord eingestellt und erreicht in nur 40,883 Sekunden das Ziel. Mel Pemble aus Kanada stellt einen neuen Weltrekord der Klasse C3 auf und braucht nur 38,512 Sekunden. Die deutsche Maike Hausberger wird Dritte und ist somit für das Finale qualifiziert. Da die Klassen C1 bis C3 zusammengelegt antreten, gelten aus Fairnessgründen gewisse Faktorenzahlen, die den Grad der Beeinträchtigung berücksichtigen und mit der Zeit verrechnet werden. Das Finale findet schon heute ab 13.35 Uhr statt.

Goalball (M) Das erste Goalballspiel des Tages ist vorüber. Die chinesischen Männer gewinnen auch ihr zweites Gruppenspiel und lassen Ägypten mit 7:4 wenig Chancen. China führt Vorrundenpool B an. Die Teams des Pools A spielen im Laufe des Tages.

Rudern - Einer/PR1 (M) Ab 10.10 Uhr geht der Rostocker Marcus Klemp in den Einer-Hoffnungslauf im Rudern der Klasse PR1. Der Deutsche startet in Hoffnungslauf zwei. Pro Lauf treten vier Ruderer an. Die ersten zwei qualifizieren sich für Finale A, die Anderen für Finale B.

Schwimmen - 100m Rücken/S12 (F) Naomi Schwarz steht im 100-Meter-Finale im Rückenschwimmen! Die Potsdamerin macht es denkbar spannend, doch qualifiziert sich als insgesamt achtschnellste für das Finale. Ein Platz langsamer und sie wäre ausgeschieden. Aber so lebt Schwarz' Traum weiter. Das Finale steigt heute am späten Nachmittag ab 17.37 Uhr.

Bahnradsport - 500m, Zeitfahren/C1-3 (F) Das National Velodrome öffnet auch heute wieder seine Pforten. Über 500 Meter-Bahnrad der Klassen C1-3 fahren die Frauen um den Finaleinzug (10.00 Uhr). Die schnellsten sechs erreichen das Endrennen. Die deutsche Maike Hausberger (C2) hofft auf ein erfolgreiches Rennen. Um 10.19 Uhr geht Pierre Senska (C1) aus Cottbus in der 1000 Meter-Qualifikation an den Start. Auch hier ziehen die schnellsten Sechs ins Finale ein.

Leichtathletik - Sperrwurf/F13 (F) Um 10.00 Uhr beginnen die ersten Medaillenentscheidungen des Tages in der Leichtathletik. Ein vollgepackter Vormittag im Stade de France. Speerwerfen der Frauen - Klasse F13, sehbeeinträchtigt - macht den Anfang. Im Abstand von wenigen Minuten folgen das Kugelstoßen der Männer (F12) und das Diskuswerfen der Frauen (F57). Edelmetall für die 5000 Meter der Männer der Klasse T13 entscheidet sich ab 10.14 Uhr. Beim 5000 Meter-Rennen der Frauen (Klasse T54) mischt auch Merle Marie Menje für "Team D" mit (ab 10.40 Uhr). Später kämpfen die Männer über 1500 Meter in der Klasse T46 um Gold (11.11 Uhr) sowie die Weitspringerinnen der Klasse T64 (ab 11.37 Uhr).

Schwimmen - 100m Rücken/S12 (F) Gleich beginnen die Schwimmvorläufe in der La Defense Arena. Dabei wird es für drei Deutsche spannend. Um circa 9.38 Uhr tritt Naomi Maike Schwarz (Potsdam) im 100 Meter-Rückenschwimmen in der Klasse S12 an. Wenig später will sich die Berlinerin Mira Jeanne Maack ebenfalls im 100 Meter-Rückenschwimmen, Klasse S8, für das Finale qualifizieren. Außerdem schwimmt die erst 14-jährige Johanna Döhler (Berlin) ab 10.37 Uhr im 400 Meter-Freistil der Klasse S13. Bei allen drei Runden treten die Schwimmerinnen in zwei "Heats" verteilt an. Die insgesamt schnellsten Acht sind im Finale.

Badminton - Doppel/WH1-2 (M) Wie gehabt, beginnt der Wettkampftag mit den Para-Badmintonspielern, die heute in jeglichen Klassen im Einzel und Doppel antreten. Das deutsche Rollstuhl-Duo Thomas Wandschneider und Rick Hellmann hoffen auf einen versöhnlichen Abschied aus dem Turnier gegen Malaysia (nicht vor 9.10 Uhr) - nach zwei Niederlagen ist ein Weiterkommen für die Deutschen nicht mehr realistisch. Später fliegen die Federbälle auch im Einzel der Deutschen. Marcel Adam trifft auf Fredy Setiawan aus Indonesien (nicht vor 11.10 Uhr). Der 60-jährige Wandschneider ist wieder gefragt - sein Einzel gegen den Chinesen Yang Tong folgt am frühen Nachmittag (nicht vor 13.10 Uhr).