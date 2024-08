Rollstuhlbasketball (F) In der deutschen Gruppe hat Tokio-Sieger Niederlande in seinem Auftaktspiel eine deutliche Duftmarke gesetzt. Gegen Japan triumphiert Team Oranje nach einer überzeugenden Vorstellung deutlich mit 87:34 gegen Japan. Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen starten um 16.00 Uhr gegen die USA ins Turnier.

Schießen - /R2 (F) Gold: Avani Lekhara (Indien), Silber: Lee Yunri (Südkorea), Bronze: Mona Agarwal (Indien). - ohne deutsche Beteiligung

Schießen - /R2 (F) Das erste Schießgold dieser Paras geht nach Indien! Avani Lekhara sichert sich mit 249.7 Punkten (Paralympischer Rekord) den Olympiasieg. Bronze gewinnt ihre Landsfrau Mona Agarwal, Silber geht an Lee Yunri aus Südkorea.

Goalball (F) Im Gegensatz zu den brasilianischen Männern hat die Frauen-Mannschaft ihre erste Niederlage kassiert. Nach dem Remis gegen die Türkei zum Auftakt unterliegen die Brasilianerinnen mit 4:8 gegen Israel. Wie in den anderen Mannschaftssportarten auch hat die Vorrunde in Paris bei acht teilnehmenden Mannschaften jedoch eher den Charakter, eine Setzliste für das Viertelfinale zu ermitteln.

Rollstuhltennis - Doppel (F) In Roland Garros wird auf acht Plätzen parallel Rollstuhltennis gespielt. Die aktuellen Duelle aus unterschiedlichen Wettbewerben finden derzeit allesamt ohne deutsche Sportler statt.

Leichtathletik - 5000m/T54 (F) Im Vorlauf über die 5000 m mit dem Rennrollstuhl wartet auf Merle Menje eine lösbare Aufgabe, denn die besten fünf der sechs antretenden Athletinnen erreichen den Endlauf der besten Zehn. Das Sommerwetter der vergangenen Wochen hat sich übrigens heute aus Paris verabschiedet. Nach anhaltenden Regenschauern steht das Wasser auf der Laufbahn des Stade de France.

Tischtennis - Doppel/WD5 (F) Die Halbfinals im Tischtennis-Damendoppel der Klasse WD5 (im Rollstuhl sitzend) sind in vollem Gange. Das südkoreanische Duo Seo/Yoon - Nummer eins der Setzliste - spielt gegen Catia und Joyce Oliveira aus Brasilien. Im zweiten Halbfinale duellieren sich Chinas Liu/Xue und Thailands Asayut/Bootwansirina um den Finaleinzug. Da es hier kein Spiel um Platz drei gibt, haben die beiden Verlierer-Duos der Semifinals automatisch Bronze sicher.

Leichtathletik - Kugelstoßen/F41 (F) Gold: Raoua Tlili (Tunesien), Silber: Kubaro Chakimowa (Usbekistan), Bronze: Antonella Ruiz Diaz (Argentinien). - ohne deutsche Beteiligung

Leichtathletik - Kugelstoßen/F41 (F) Das Kugelstoßen der kleinwüchsigen Athletinnen geht ohne europäische Beteiligung über die Bühne. Die größte Weite erzielt mit einem knappen Vorsprung die Tunesierin Raoua Tlili, die nach Gold in London, Rio und Tokio mit 10,40 m bereits zum vierten Mal triumphiert. Vier Zentimeter dahinter hat Kubaro Chakimowa aus Usbekistan als Zweite das Nachsehen.

Goalball (M) Tokio-Paralympicssieger Brasilien gewinnt auch sein zweites Spiel in Paris und festigt seine Tabellenführung in Gruppe A. Keine 16 Stunden nach dem 8:5-Auftakterfolg gegen Gastgeber Frankreich lassen die Südamerikaner ein 13:8 gegen die USA folgen. Nach einer engen ersten Halbzeit ziehen die Brasilianer im zweiten Durchgang entscheidend davon.

Schießen - /R2 (F) Nun geht es auf der Schießanlage in Chateauroux um die Medaillen. Acht Schützinnen aus sechs Ländern kämpfen mit dem Luftgewehr aus 10 Metern um olympisches Edelmetall. Es ist die erste Entscheidung im Sportschießen dieser Paralympischen Spiele.

Bahnradsport - 1000m, Zeitfahren/C4-5 (M) Im Velodrome werden fleißig Runden gedreht. Beim 1000-m-Zeitfahren in der C4/C5-Klasse bewerben sich 24 Fahrer um sechs Finalplätze. Ein deutscher Bahnradfahrer ist bei dieser Qualifikation nicht dabei.

Rollstuhlrugby (O) Das erste Rollstuhlrugby-Spiel des Tages ist soeben gestartet. In Gruppe B trifft Großbritannien im zweiten Gruppenspiel auf Dänemark. In Gruppe A haben die Deutschen gestern zum Auftakt eine Niederlage gegen Japan (44:55) einstecken müssen. Heute, am späten Nachmittag (17.30 Uhr), gibt es aber die Chance für "Team D" gegen Kanada den ersten Sieg einzufahren.

Boccia - Einzel/BC2 (M) Boris Nicolai verliert das Spiel gegen Pornchok Larpyen aus Thailand knapp mit 4:5 und scheidet damit aus dem paralympischen Boccia-Turnier der Herren vorzeitig aus. Der Saarländer ging zunächst mit 4:0 in Führung, doch muss danach alle drei weiteren Ends abgeben. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht sein Gegner im Viertelfinale.

Schwimmen - 100m Rücken/S13 (M) Der sehbehinderte Schüler Philip Hebmüller zahlt auf den 100 m Rücken Lehrgeld. Bei seinem zweiten Start bei diesen Paralympics schlägt der 17-Jährige aus Neuss in seinem Vorlauf als Siebter in 1:05,88 Min an und belegt in der Gesamtwertung abgeschlagen den 13. Platz. Zwei neutrale Athleten erzielen die schnellste Zeit und bleiben jeweils unter 59 Sekunden.

Schießen - /P1 (M) Tobias Meyer ist bereit für die Qualifikation mit der Luftpistole. Doch die Aufgabe für den Schützen aus Rimpar ist schwer: Er muss als einer von 26 Teilnehmern unter die besten Acht kommen, um das Finale zu erreichen. Der 26-Jährige ist durch eine Lähmung am rechten Arm beeinträchtigt.

Rudern - Vierer mit/PR3 Wegen der widrigen Wetterbedingungen in Vaires-sur-Marne sind die Ruderwettbewerbe erstmal unterbrochen. In gut einer Stunde soll es weitergehen. Die deutschen Mixed-Boote müssen sich also noch gedulden.

Schwimmen - 100m Brust/SB9 (M) Starkes Rennen von Vize-Weltmeister Maurice Wetekam, den man auch in Paris für die Medaillen definitiv auf der Rechnung haben muss! Der 18-Jährige, der von Geburt an eine Fehlbildung des linken Arms besitzt, wendet bei seinen ersten Paralympics in seinem Vorlauf als Führender, muss sich dann auf der zweiten Bahn in einer Zeit von 1:07,79 Min nur dem neutralen Athleten Artem Isajew (1:07,48) knapp geschlagen geben, Auch insgesamt hat Wetekam die zweitbeste Zeit aller acht Finalisten aufzuweisen. Das könnte was werden heute im Finale gegen 19.14 Uhr.

Rollstuhlbasketball (F) Die Niederlande spielt im ersten Rollstuhlbasketballmatch des Tages im Frauenturnier gegen die japanische Auswahl. Kurz vor Ende des ersten Viertels führt Oranje klar mit 25:7. Die deutschen Basketballdamen sind um 16 Uhr gegen die USA gefordert.

Leichtathletik - 5000m/T11 (M) Gold: Julio Cesar Agripino dos Santos (Brasilien), Silber: Kenya Karasawa (Japan), Bronze: Yeltsin Jacques (Brasilien) - ohne deutsche Beteiligung

Leichtathletik - 5000m/T11 (M) Die erste von 164 Entscheidungen in der Leichtathletik ist gefallen - und auch der erste Weltrekord. Der sehbehinderte Vize-Weltmeister Julio Cesar Agripino dos Santos aus Brasilien behält auf der längsten Strecke der Para-Leichtathletik in 14:48,85 Min die Oberhand. Sein Landsmann Yeltsin Jacques, bisheriger Weltrekordinhaber, muss sich in 14:52,61 Min mit Bronze zufriedengeben.

Rudern - Einer/PR1 (M) Marcus Klemp kommt in einer Zeit von 9:26,88 Minuten als Vierter ins Ziel und verpasst das Finale deutlich. Dieses erreicht der Brite Benjamin Pritchard, da er in diesem Vorlauf Erster wird. Für den 42-jährigen Deutschen gibt es am morgigen Tag eine weitere Chance im Hoffnungslauf.

Schwimmen - 200m Lagen/SM6 (F) Ein Vorlauf als Muster ohne Wert. Nur acht der zehn gemeldeten Athletinnen werden nach zwei Disqualifikationen mit einer Zeit im Ziel gewertet, alle stehen im Endlauf. Darunter ist auch Vize-Weltmeisterin Verena Schott, die allerdings deutlich hinterherschwimmt. Mit einer Zeit von 3:21,73 Min wird die zweimalige Bronzemedaillengewinnerin von Tokio im Gesamtklassement Siebte - mehr als 23 Sekunden hinter der Tokio-Paralympicssiegerin Maisie Summers-Newton, die in den Vorläufen die Bestzeit erzielt.

Boccia - Einzel/BC4 (M) Bocciasportler Boris Nicolai steht vor seinem zweiten Gruppenspiel schon ordentlich unter Druck. Sollte er sein Duell gegen den Thailänder Pornchok Larpyen, welches in diesen Minuten beginnt, verlieren, stünde der Saarländer mit Muskeldystrophie vor dem Aus. Larpyen konnte sein Duell am gestrigen Tag klar mit 11:0 gegen den Ägypter Allam gewinnen und ist auch in dieser Begegnung favorisiert.

Rudern - Einer/PR1 (M) Nun gilt es für Marcus Klemp. Der Rostocker, der durch eine Cerebralparese eingeschränkt ist, startet in seinen Vorlauf. Um direkt ins Finale einzuziehen, müsste Klemp dieses Rennen gewinnen. Ansonsten wartet der Hoffnungslauf.

Tischtennis - Doppel/WD14 (F) In der Arena Paris Süd 4 fliegen die Bälle wieder über die Platte. Aktuell laufen mehrere Viertelfinals parallel, unter anderem im Frauendoppel. Das deutsche Doppel Greber/Wolf, welches eine Medaille schon sicher hat, spielt erst am heutigen Abend.

Leichtathletik Im Stade de France beginnen am 10.00 Uhr die Wettbewerbe in der Para-Leichtathletik, auch in diesem Jahr womöglich wieder das Herzstück der Spiele. Bis in den frühen Nachmittag hinein steigen bereits die ersten sechs von 164 Entscheidungen - mit der Tokio-Vierten Isabelle Foerder über die 100 m in der Klasse T 35 um 13.15 Uhr zumindest einmal mit deutscher Beteiligung. In Vorläufen im Einsatz sind ab 11.50 Uhr Merle Menje über die 5000 m in ihrem Rollstuhl sowie der unterarmlose Phil Grolla über die 100 m ab 12.57 Uhr.

Schwimmen - 100m Freistil/S5 (F) Tanja Scholz darf am zweiten Tag der Paralympics ihr zweites Finale schwimmen. Nach Addition beider Vorläufe zieht die 40-Jährige mit der fünftschnellsten Zeit in den Endlauf ein. Hohe Favoritin auf Gold dürfte mit der deutlich besten Zeit die Britin Tully Kearney, 100-m-Tokio-Siegerin und Goldmedaillengewinnerin von Paris über die 200 m, sein.

Schwimmen - 100m Freistil/S5 (F) Die inkomplett querschnittsgelähmte Tanja Scholz ist Weltmeisterin und Weltrekordhalterin in der Startklasse S4. Ebenso wie Gina Böttcher muss sie sich in Paris in der Startklasse S5 aber mit weniger eingeschränkten Athletinnen messen. Das ist zwar bitter, hat mit dem Finaleinzug über die 200 m am Eröffnungstag schon ganz gut geklappt. Auch auf der halben Strecke liegt die 40-Jährige aus Neumünster nach dem ersten von zwei Vorläufen auf Finalkurs. Scholz wird Dritte in 1:25,78 Min, einer neuen paralympischen Rekordzeit für S4. Böttcher dürfte dagegen als Siebte in 1:33,28 Min keine Chance auf das Finalrennen der besten Acht am Abend haben.

Rudern - Einer/PR1 (F) Der erste Vorlauf auf der Regattastrecke in Vaires-sur-Marne ist in vollem Gange. Bei der PR1-Klasse des Einers sind 2000 Meter zu bewältigen. Zunächst sitzen die Frauen im Boot. Bei den anschließenden Rennen der Herren ist im zweiten Vorlauf mit Marcus Klemp auch ein deutscher Ruderer mit dabei.

Taekwondo - -63kg/K44 (M) Im Grand Palais sind die Taekwondoka gefordert. Sportlerinnen und Sportler mit einer Beeinträchtigung in den oberen Gliedmaßen treten in unterschiedlichen Gewichtsklassen an. Los geht es mit dem Duell zwischen dem Südkoreaner Lee Dongho und Adnan Milad aus Israel in der Gewichtsklasse bis 63 kg. Ein deutscher Kämpfer ist nicht dabei.

Schwimmen In zwölf Startklassen geht es in Kürze in der La Defense Arena wieder ins Schwimmbecken. Aus deutscher Sicht dürfen sich dort ab 9.39 Uhr Gina Böttcher und Tanja Scholz über die 100 m Freistil, ab 10.15 Uhr Verena Schott über die 200 m Lagen, ab 10.46 Uhr Vize-Weltmeister Maurice Wetekam über die 100 m Brust sowie Philip Hebmüller über die 100 m Rücken beweisen.

Schießen - /R2 (F) Die ersten Schüsse im von Paris weit entfernten Chateauroux sind abgegeben. Seit 9 Uhr kämpfen 17 Schützinnen mit dem Luftgewehr um acht Finalplätze. Favoritinnen der Qualifikation ohne deutsche Starterin sind unter anderem die Chinesin Zhang Cuiping und Iryna Schtschetnik aus der Ukraine.

Bogenschießen - Einzel, Compound/offene Klasse (F) Auf dem Invalidenplatz finden in wenigen Minuten die ersten Duelle im Sechzehntelfinale des Frauenwettbewerbs im Para-Bogenschießen statt. Eine deutsche Schützin konnte sich nicht für Paris qualifizieren.

Goalball (M) Ab 9 Uhr findet die Goalballpartie zwischen den USA und Brasilien statt. Bei der paralympischen Mannschaftssportart versuchen jeweils drei Spieler pro Mannschaft den rasselnden Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Es nehmen sowohl blinde als auch sehbehinderte Athleten teil. Damit alle die gleichen Voraussetzungen haben, wird mit einer Dunkelbrille gespielt.

Badminton - Einzel/SL3 (F) Die ersten Spiele des heutigen Tages sind in der La Chapelle Arena gestartet. In diversen Badmintonklassen finden die Gruppenspiele statt. Mit dabei ist das deutsche Herrendoppel Hellmann/Wandschneider, die ihr zweites Match in diesem Turnier jedoch nicht vor 11.50 Uhr bestreiten werden.

Allgemein Bereits am Vormittag greifen einige deutsche Athleten ins Geschehen ein. So treten unter anderem fünf Deutsche in den Schwimmvorläufen an (ab 9.30 Uhr). Zudem bestreitet Boris Nicolai um 10.30 Uhr sein nächstes Boccia-Spiel, Tobias Meyer schießt ab 11.15 Uhr mit der Luftpistole um einen Finalplatz und ab 11.30 Uhr beginnen die Rudervorläufe mit der Beteiligung von zwei deutschen Mixed-Booten.