Allgemein

Natürlich gehen heute auch schon einige deutsche Sportler an den Start. Der Vormittag sieht aus deutscher Sicht aus, wie folgt: Badmintonspieler Marcel Adam trifft in der Gruppenphase auf Chigozie Nnanna aus Nigeria (nicht vor 11.10 Uhr). Das deutsche Duo Rick Hellmann und Thomas Wandschneider treffen im Badminton-Doppel auf die chinesischen Vertreter (nicht vor 11.50 Uhr). Schwimmerin Verena Schott tritt im 50 Meter-Freistil an (10.43 Uhr) sowie Philip Hebmueller im 100 Meter-Butterfly (11.03 Uhr). Den Schwimmvormittag beendet Weltrekordhalterin (ihrer Klasse S4) Tanja Scholz im 200 Meter-Freistil (11.31 Uhr). Die Tischtennis-Doppel-Damen Stephanie Grebe und Juliane Wolf starten bereits im Viertelfinale gegen die Lokalmatadorinnen aus Frankreich ins Turnier (10.45 Uhr), ebenso die Herren Valentin Baus und Thomas Schmidberger in der Round of 16 gegen Tschechien (11.30 Uhr). Ab 10.30 Uhr treffen die deutschen Rollstuhlbasketballer in Gruppe A auf Großbritannien. Ab Mittag starten selbstverständlich weitere deutsche Sportler in die paralympischen Spiele.