Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Die französische Nationalhymne wird von einer Flötenspielerin angestimmt. Die Tricolore wird vor dem glitzernden Eiffelturm gehisst, der sich über der Pariser Nacht erhebt. Ein Orchester nimmt die Melodie auf. In der Mitte der Bühne wird eine Säule mit ägyptisch-ähnlichen Verzierungen in den französischen Farben angeleuchtet.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Erneut wird ein Film eingespielt. Darin wird die paralympische Geschichte dargestellt, die bis 1948 zurückreicht. Zu sehen sind bewegende Momente vergangener Spiele sowie deren vorangegangene Veranstaltungen, die die paralympische Idee ins Rollen brachten.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Wieder betreten Darstellerinnen und Darsteller die Bühne - mit und ohne Behinderung. Rhythmisch bewegen sie sich zu den Gesängen eines einarmigen Musikers. In seinem Lied besingt er, was laut Meinung Anderer nicht mit seinem Körper in Ordnung sei.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Nun haben die Para-Athletinnen und -Athleten ihre Plätze auf dem Platz eingenommen. Ein Film wird gezeigt. Darin erzählen behinderte Menschen, wie sie mit der Behinderung leben und ihre Lebensfreude auch durch Sport ausleben können.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) "Allez les Bleus" schallt es durch die kleine Arena auf dem Place de la Concorde. Das französische Ensemble dreht eine Ehrenrunde um die Bühne und lässt sich von den Rängen zu französischen Musik-Klassikern feiern.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Der Jubel bricht auf den Rängen aus. Als letzte Delegation kommt die französische Gruppe eingelaufen. Untermalt wird der Einlauf von dem bekannten Lied "Les Champs-Élysées" von Joe Dassin.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Als vorletzte Gruppe betritt die USA den Platz und umkurvt die Bühne. Die Amerikanerinnen und Amerikaner führen momentan den Ewigen Medaillenspiegel der Paralympischen Spielen an.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Auch das ukrainische Team ist steht nun im Rampenlicht des Place de la Concorde. Für das Land, was sich weiterhin gegen den russischen Angriff wehrt, stehen die Politikerinnen und Politiker sowie die Menschen auf den Tribünen auf und geben Standing Ovations. Russische Athletinnen und Athleten laufen bei der Eröffnungszeremonie nicht mit, genauso wie Vertreterinnen und Vertreter aus Belarus. Insgesamt treten 88 Menschen aus beiden Ländern unter neutraler Flagge bei den Spielen an.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Jetzt läuft das historisch größte paralympische Flüchtlingsteam ein. Acht Sportlerinnen und Sportler treten in sechs Disziplinen bei den Paralympischen Spielen 2024 an.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Der deutsche Nachbar Niederlande reist mit 84 Athletinnen und Athleten an und passiert in dem Moment die Bühne. Weiter geht es mit den Philippinen, Polen und Puerto Rico.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Der DJ switch seine musikalische Unterstützung in eine arabisch anmutende Richtung. Mittlerweile sind wir beim Buchstaben M wie Malaysia angekommen.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) In der nun einlaufenden italienische Gruppe befindet sich ein Mensch, der bei den Paralympics von Paris für eine Premiere sorgen wird. Valentina Petrillo ist sehbehindert und tritt im 400-Meter-Lauf an. Als geborener Mann hat Petrillo eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen und wird die erste Transgender-Athletin der paralympischen Geschichte sein.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Großbritannien ist als nächstes an der Reihe in die kleine Arena einzulaufen. England, genau genommen Stoke Mandeville, gilt als Geburtsland der Paralympischen Spiele. 1948 wurden dort die "Stoke Mandeville Games" ausgetragen. Ein Wettkampf von 14 im Zweiten Weltkrieg verwundeten Menschen im Bogenschießen. Damit wurde die paralympische Idee angestoßen. 1960 gab es die erste Ausgabe der damals genannten „Weltspiele der Gelähmten“ in Rom.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Auf der Bühne begleitet ein weiterer Musiker den Einlauf der nächsten Nationen. Mit leichten und rhythmischen Elektro-Beats bringt er nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen des Places de la Concorde in gesellige Stimmung. Auch die Sportlerinnen und Sportler, die das Areal betreten, gehen den Takt mit und treten mit lächelnden Gesichtern ein.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Mit 284 Teilnehmenden stellt Team China das größte Ensemble der Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Die in rot gekleideten Athletinnen und Athleten rollen und laufen nun auf den Platz und umkurven die Bühne, um der Avenue zu folgen.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Viele Nationen reisen mit einer kleinen Athletengruppe nach Paris. Nicht so Brasilien. Bei ihnen steht vor allem das Blindenfußballer-Team im Fokus. Seit 2004 ist der Sport im Programm der Paralympics und seit dem verbuchte Brasilien alle Goldmedaillen für sich.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Bhutan ist durch Kinley Dem erstmals bei Paralympischen Spielen dabei. Später feiern noch weitere Länder ihre Premiere: Eritrea, Grenada, Kiribati und der Kosovo.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Bonna Akter fährt die Flagge von Bangladesch ein. Zuletzt nahm das Land vor 20 Jahren an den Paralympischen Spielen teil.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Und da ist auch schon die schwarz-rot-goldene Flagge. Sie wird getragen von Edina Müller und Martin Schulz. Im ewigen Medaillenspiegel steht das deutsche Team auf Platz drei mit 1550 Medaillen. In Tokio reichte es allerdings nur für den zwölften Platz. Sieben aus Team D sind aktuelle Welt- oder Europameister oder amtieren als Paralympicssieger: Markus Rehm (Leichtathletik), Annika Zeyen-Giles (Radsport), Taliso Engel, Elena Semechin (beide Schwimmen), Natascha Hiltrop (Sportschießen), Valentin Baus (Tischtennis) und Martin Schulz (Triathlon).

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Sieben Flugzeuge versprühen blau-weiß-roten Nebel über dem Platz und der Bühne. Die spielerische Musik der Pariser Spiele ertönt. Die Nationen betreten den Platz. Den Anfang macht das Team aus Afghanistan, was aus einem Taekwondoka besteht.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Ein Feuerwerk nebelt den Platz in den französischen Nationalfarben ein. 140 Menschen in schwarzen Anzügen tanzen abgeschottet von einer kleineren Gruppe Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern. Danach rennt die Gruppe einer Rollstuhlfahrerin hinterher und schiebt sie an. Später versammeln sich die Anzug-Menschen um einzelne Menschen mit Behinderungen, die akrobatische Bewegungen vorführen und dafür bewundert werden.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Nun geht die Action unter dem Motto der Feier, "Paradoxe", auf dem Place de la Concorde los. Ein Klavier wird gespielt. Menschen mit und ohne Behinderung schauen Menschen in Anzügen beim Tanzen zu, stehen auf und agieren mit ihnen. Das Taxi fährt ein. Die Menschen auf der Bühne zählen einen Countdown runter. Die Feier ist eröffnet.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Los geht es mit einem Video. Darin fahren verschiedene französische Athleten und Athletinnen in einem Taxi und sprechen über ihre Träume von den Paralympischen Spielen. Das Auto ist geschmückt mit Plüsch-Exemplaren des paralympischen Maskottchens, welches schon von Olympia bekannt ist.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden auf ihre Plätze gebeten. Der Eiffelturm erstrahlt im Abendlicht. Das Kribbeln beginnt. Gleich startete die Eröffnungszeremonie.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Und so langsam tickt die Uhr. Noch zehn Minuten dauert es, bis die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2024 in Paris losgeht.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Medaillen werden in den nächsten elf Tagen in 22 Sportarten vergeben. Insgesamt stehen 549 Entscheidungen auf dem Programm. 4400 Athletinnen und Athleten von 168 Delegationen haben sich für das Event qualifiziert und werden auch gleich an der Zeremonie teilnehmen. Nur im Blindenfußball, Gewichtheben, Goalball und Taekwondo sind keine Deutschen dabei.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Die Fackel wird nicht wie bei den Olympischen Spielen in Olympia entzündet. Ihr Lauf begann bereits am Samstag, wo sie in Stoke Mandeville (England) angefeuert wurde und sich auf den Weg nach Paris begab. An jenem Ort richtete 1948 der Arzt Ludwig Guttmann die Stoke Mandeville Games aus, wo 14 kriegsverwundete Männer und Frauen mit Rückenmarksverletzungen sich im Bogenschießen gemessen haben. Dieses Event gilt seither als Geburt der paralympischen Idee.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Jolly möchte „eine großartige Inspirationsquelle“ schaffen und verspricht „noch nie dagewesene Darbietungen“, die die Paralympischen Spiele einweihen sollen. Auf dem Place de la Concorde endet die Parade, gefolgt von Kunstperformances, dem zahlende Menschen auf den Zuschauerrängen beiwohnen werden. Wir können also gespannt sein, was die Kreativen und Organisatoren für das Weltpublikum kreiert haben.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Die Paralympischen Spiele werden zum ersten Mal in der französischen Hauptstadt ausgetragen. Wie schon bei den Olympischen Spielen vor wenigen Wochen findet auch die paralympische Eröffnungszeremonie nicht in einem Stadion statt. Geleitet wird die Parade von Thomas Jolly, dem künstlerischen Leiter der Zeremonien für die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024. Die Show soll „die paralympischen Athletinnen und Athleten und die Werte, die sie verkörpern, in den Mittelpunkt stellen“, sagte Jolly vor der Zeremonie.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Kanutin Edina Müller und Triathlet Martin Schulz werden bei der Parade die deutsche Fahne tragen. Insgesamt treten 143 Athletinnen und Athleten für Team D bei den Spielen an. Damit gehen neun Deutsche mehr an den Start als noch bei der letzten Ausgabe in Tokio 2021. Das Geschlechter-Verhältnis des deutschen Teams liegt bei 54,5 Prozent Männern und 45,5 Prozent Frauen in Paris.

Zeremonien - Eröffnungsfeier (-) Herzlich Willkommen zu den XVII. Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris. In ca. einer Stunde beginnt das Sportevent mit einer Eröffnungsfeier auf der Champs-Elysees.