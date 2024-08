Leichtathletik - Marathon (F)

Die letzte der 48 Entscheidungen in der Leichtathletik fällt am heutigen Sonntag ab 8 Uhr im Marathon der Frauen. 92 Athletinnen sind am Start. Anders als bei anderen Großevents müssen die Läuferinnen auf ihren 42,195 km 436 Höhenmeter überwinden und laufen eine große Runde vom Pariser Rathaus bis nach Versailles und wieder zurück. Neben der Titelverteidigerin Peres Jepchirchir aus Kenia, die unter anderem den London-Marathon in 2:16:16 Stunden gewann, zählen auch die Weltmeisterin Amane Shankule aus Äthiopien und die Kenianerin Hellen Obiri zu den Top-Favoritinnen. Obiri holte sich unter anderem in Boston den Sieg, hat aber noch keinen Marathon im Hochsommer bestritten. Zudem ist die Niederländerin Siffan Hassan zu beachten. Sie holte schon die Bronzemedaille über die 5000 m und 10.000 m, ob sie nun auch über die Marathonstrecke an den Start geht, bleibt abzuwarten. Die Niederländerin stellt im vergangenen Jahr in Boston einen neuen Europarekord auf (2:13,44 Stunden). Für Deutschland gehen drei deutsche Läuferinnen an den Start. Die Sechste von Tokio Melat Kejeta möchte auch in Paris wieder angreifen. Außerdem sind Dominika Mayer und Laura Hottenrott am Start.