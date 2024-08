Handball (F) Im Stade Pierre-Mauroy wird heute geklärt, wer welche Medaille im Handballturnier der Frauen gewinnt. Bevor Norwegen ab 15 Uhr im Duell um den Olympiasieg auf Gastgeber Frankreich trifft, spielen Dänemark und Schweden um die Bronzemedaille. Nach fünf Minuten führen die Schwedinnen mit 2:1.

Leichtathletik - Marathon (M) Tola baut seinen Vorsprung nochmal aus und hat drei Kilometer vor dem Ziel fast eine halbe Minute Vorsprung vor den drei Verfolgern Geleta (Äthipien), Abdi (Belgien) und Kipruto (Kenia). Wer holt sich hier im Schlussspurt die Medaillen?

Wasserspringen - Turm, Einzel (M) Letzter Wettbewerbstag im Wasserspringen: Heute springen die Herren vom 10-m-Turm um die Medaillen. Ab 10 Uhr findet das Halbfinale statt, wo 18 Athleten antreten, um sich für einen der zwölf Finalplätze zu qualifizieren. Mit dabei ist Timo Barthel aus Halle an der Saale, der in der gestrigen Vorrunde Zwölfter wurde und das Finale, welches ab 15 Uhr stattfindet, fest im Blick hat.

Tischtennis - Team-Wettbewerb (F) Erst der Achillessehnenriss von Ying Han vor Olympia, dann der Ausfall von Nina Mittelham während des olympischen Einzels. Trotzdem hat die deutsche Tischtennismannschaft der Frauen heute gegen Südkorea die Möglichkeit auf die Bronzemedaille. Einen großen Anteil hat Annett Kaufmann, die erst durch den Ausfall von Ying Han für Olympia nachnominiert wurde. Die 18-Jährige, Nummer 100 der Welt, gewann alle ihrer bisherigen fünf Einzel im Teamwettbewerb und führte das deutsche Team ins Halbfinale, wo sie die Weltranglistenachte Miwa Harimoto glatt in drei Sätzen besiegen konnte. Ihre 23 Jahre ältere Teamkollegin Xioana Shan war auch schon bei der bislang einzigen Olympiamedaille für ein deutsches Frauen-Tischtennisteam in Rio 2016 (Silber) dabei. Shan macht in wenigen Minuten mit Wan Yuan im Doppel den Anfang gegen die Südkoreanerinnen Shin Yubin und Jeon Jihee.

Leichtathletik - Marathon (M) Der Ätiopier Tamirat Tola liegt bei Kilometer 35 nun 18 Sekunden vor einer sechsköpfigen Verfolgergruppe um seinen Landsmann Deresa Geleta und den Kenianer Benson Kipruto. Samuel Fitwi Sibhatu und Richard Ringer liegen auf den Rängen 18 und 19 mit etwa 1:45 Minuten Rückstand. Kann Tola seinen Vorsprung hier ins Ziel retten?

Taekwondo - Schwergewicht (+67 kg) (F) Viertelfinale für Lorena Brandl! Auch in der zweiten Runde behält sie die Nerven, hält Acosta Herrera auf Distanz und lässt keinen Punkt gegen sich zu. Dadurch, dass die bereits die erste Runde aufgrund der Mehrzahl an Hits für sich entscheiden konnte, besiegt sie die Kubanerin in zwei Runden. Ab 14.30 Uhr kämpft sie im Viertelfinale gegen die Französin Althea Laurin.

Taekwondo - Schwergewicht (+67 kg) (F) Lorena Brandl beginnt stark. Die erste Runde ist zwar relativ ausgeglichen, doch Brandl ist im richtigen Moment zur Stelle und sichert sich die Wertung. Zu Beginn der zweiten Runde muss die Kubanerin das Oktagon verlassen und wird verwarnt. Zudem erhält die Europameisterin aus Deutschland einen Punkt. Das sieht gut aus.

Moderner Fünfkampf (F) Am zweiten Tag des Modernen Fünfkampfs der Frauen wollen Rebecca Langhehr und Annika Zillekens ins Finale einziehen. Nach dem Fechten am Donnerstag liegen beide im Mittelfeld ihres achtzehnköpfigen Halbfinals. In Versailles geht es nun weiter mit dem Springreiten. Der abschließende Laserrun steht um 11.10 Uhr an. Die besten neun Atheltinnen qualifizieren sich für das Finale am Sonntag. Bereits heute Nachmittag (ab 17.00 Uhr) kämpfen Marvin Dogue und Fabian Liebig im Finale der Männer um die Medaillen.

Leichtathletik - Marathon (M) An einem der zahlreichen Anstiege knapp 15 Kilometer vor dem Ziel bricht die zwischenzeitlich fünfzehnköpfige Spitzengruppe um den Weltjahresbesten Benson Kipruto aus Kenia und Tamirat Tola (Ätiopien) auseinander. Tola setzt sich vorne ab, aktuell kann niemand folgen. Kipchoge liegt bereits zweieinhalb Minuten zurück und muss den dritten Olympiasieg in Serie wohl abhaken.

Taekwondo - Schwergewicht (+67 kg) (F) Im Grand Palais werden heute die letzten Medaillen im Taekwondo vergeben. Die ersten Kämpfe im Schwergewicht (+80 kg Männer, +67 kg Frauen) laufen bereits. In wenigen Minuten tritt auch die einzige deutsche Taekwondokämpferin auf die Matte. Europameisterin Lorena Brandl trifft im Achtelfinale auf die Kubanerin Arlettys Acosta Herrera.

Leichtathletik - Marathon (M) Der Italiener an der Spitze des Feldes ist nun wieder eingeholt und das Tempo zieht auch zum Leidtragen von Eliud Kipchoge (Kenia) an. Der Äthiopier Tamirat Tola setzt sich an die Spitze und hat an der Halbmarathonmarke bereits mehr als eine Minute Vorsprung auf Kipchoge. Auch der deutsche Rekordhalter Amanal Petros ist im Bereich von Kipchoge. Richard Ringer und Samuel Fitwi Sibhatu liegen besser im Feld, knapp hinter der Spitzengruppe

Golf (F) Letzter Tag in Le Golf National: Die vierte und finale Runde auf dem olympischen Golfkurs steht an. Morgane Metraux (Schweiz) und Lydia Ko (Neuseeland) liegen mit neun Schlägen unter Par an der Spitze des Feldes. Aber auch die Olympiasiegerin Nelly Korda aus den USA und Mitfavoritin Yin Rouning aus China liegen mit -4 in Schlagdistanz. Esther Henseleit (Hamburg) hat fünf Schläge auf den Bronzerang, Alexandra Fösterling (Berlin) liegt mit +6 auf dem geteilten 40. Platz.

Leichtathletik - Marathon (M) An der Spitze legt nun der Italiener Eyob Faniel eine Tempoverschärfung hin und setzt sich vom Feld ab. Nach 15 Kilometern liegt Faniel knapp 25 Sekunden vor der Gruppe der Favoriten.

Leichtathletik - Marathon (M) Die 10-km-Marke wird von der nach wie vor großen Gruppe nach 31 Minuten passiert. In der Nähe vom Pariser Prinzenpark, wo heute um 17 Uhr das Finale der Fußballerinnen zwischen Brasilien und den USA ausgetragen wird, fallen nun langsam die ersten Läufer aus dem Feld heraus. Das deutsche Trio kann das Tempo der Topleute bislang problemlos mitgehen.

Leichtathletik - Marathon (M) Kurz vor der 5-km-Marke geht es vorbei an der berühmten Pyramide des Louvres. Im Feld geht es mit gemäßigtem Tempo los. Alle Favoriten und auch die drei Deutschen sind in der großen Gruppe noch vertreten. Die ersten fünf Kilometer werden in einer Zeit von 15:40 Minuten absolviert.

Leichtathletik - Marathon (M) Die Augen sind vor allem auf ein kenianisches Trio gerichtet: den zweimaligen Olympiasieger und ehemaligen Weltrekordhalter Eliud Kipchoge, den Weltjahresbesten Benson Kipruto sowie deren Landsmann Timothy Kiplagat. Auch die Äthiopier um Sisay Lemma muss man auf dem Zettel haben. Das deutsche Team wird angeführt von Amanal Petros (Berlin), der bei der EM in Rom auf der Halbmarathonstrecke Dritter wurde. Außerdem sind Samuel Fitwi (Trier) und Richard Ringer (Rehlingen) am Start.

Leichtathletik - Marathon (M) Los geht es aber am Pariser Rathaus, wo die 42,195 km lange Marathonstrecke beginnt. Quer durch Paris, vorbei an zahlreichen Wettbewerbsstätten der Spiele, geht es auf der ersten Rennhälfte in südwestlicher Richtung zum Schloss von Versailles. Um die Halbmarathonmarke herum ist ein Großteil der insgesamt etwa 480 Höhenmeter zu absolvieren. Aus Versailles geht es dann wieder zurück ins Zentrum von Frankreichs Hauptstadt, wo am Invalidendom der Zieleinlauf ansteht.

Allgemein Heute stehen weitere 39 Medaillenentscheidungen an. Chancen für Deutschland bestehen unter anderem im Beachvolleyball, wo Clemens Wickler und Nils Ehlers um 22.30 Uhr im olympischen Finale stehen. Neben dem morgendlichen Marathon der Männer (ab 8.00 Uhr) mit drei DLV-Startern gehen am Abend die Wettbewerbe der Leichtathleten im Stade de France mit acht Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung zu Ende, darunter der Hochsprung der Männer (ab 19.00 Uhr), das Finale über 100 m der Hürden (ab 19.35 Uhr) und die beiden 4x400-m-Staffeln (ab 21.00/21.14 Uhr). In Vaires-sur-Marne wollen die Kanuten und Kanutinnen ihre Medaillensammlung erweitern (ab 10.30 Uhr). Für die deutschen Basketball-Herren (11.00 Uhr) und Tischtennis-Damen (10.00 Uhr) geht es um Bronze. Weitere Entscheidungen stehen in den Sportarten Golf, Handball, Wasserball, Gewichtheben, Klettern, Volleyball, Rhythmische Sportgymnastik, Wasserspringen, Fußball, Bahnradsport, Moderner Fünfkampf, Synchronschwimmen, Taekwondo, Breaking und Boxen an.