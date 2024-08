Reiten - Springen, Einzel (O) Ebenfalls um 10 Uhr beginnt das Einzelspringen der Reiter. Aus deutscher Sicht haben sich Philipp Weishaupt mit Zineday und Christian Kukuk mit Checker 47 qualifiziert. Favorit auf die Goldmedaille ist der Schwede Henrik von Eckermann mit King Edward.

Tischtennis - Team-Wettbewerb (F) Um 10 Uhr beginnt in der Paris Arena Süd 4 das Achtelfinale der Tischtennis-Damen zwischen Deutschland und den USA. Die EM-Zweite Nina Mittelham fällt wegen ihrer im Einzel erlittenen Bandscheibenverletzung für den Mannschaftswettbewerb aus. Für die 27-Jährige rückt Olympia-Debütantin und DM-Finalistin Yuan Wan aus Weinheim ins DTTB-Aufgebot.

Kanu-Rennsport - Kajak-Vierer, 500 m (M) Der deutsche Kajak-Vierer erwischt einen guten Start. An zweiter Stelle liegend kämpft sich das deutsche Boot an die führenden Spanier heran. Am Ende setzt sich Deutschland im Forofinish knapp gegen das spanische Boot durch. Auch die Australier konnten sich gut in Szene setzen und belegten den dritten Platz. Neuseeland und China kommen abgeschlagen auf den Plätzen vier und fünf ins Ziel. Damit steht das deutsche Paradeboot sicher im Halbfinale.

Kanu-Rennsport - Kajak-Vierer, 500 m (M) Den ersten Vorlauf gewinnt der serbische Kajak-Vierer vor Ungarn. Litauen, die Ukraine, Dänemark und Kanada müssen auf den Plätzen drei bis sechs ins Viertelfinale am Nachmittag.

Kanu-Rennsport - Kajak-Vierer, 500 m (M) Der Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz geht als Favorit und Medaillenanwärter in den zweiten Vorlauf. Die Konkurrenz kommt aus Australien, Spanien, China und Neuseeland. Die beiden schnellsten Boote qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Der Rest muss ins Viertelfinale.

Volleyball (F) Die Chinesinnen gewinnen den ersten Satz mit 25:23. Die Türkinnen halten den Satz lange eng, verlieren am Ende aber drei Punkte in Folge, kommen noch einmal heran, können aber den dritten Satzball nicht mehr abwehren und müssen den ersten Satz abgeben.

Wasserspringen - 3-m-Brett, Einzel (M) Um 10 Uhr beginnt im Aquatics Centre die Qualifikation der Herren vom 3-m-Brett. Im 25-köpfigen Teilnehmerfeld befinden sich mit Moritz Wesemann aus Halle an der Saale und Lars Rüdiger aus Berlin zwei deutsche Starter. Die 18 besten Wasserspringer qualifizieren sich für das Halbfinale.

Kanu-Rennsport Ab heute stürzen sich auch die Kanuten und Kanutinnen in das olympische Abenteuer. Los geht es ab 9.30 Uhr mit dem Kajak-Vierer der Männer und Frauen, gefolgt vom Canadier-Zweier und dem Kajak-Zweier. Alle starten über die Distanz von 500 Metern und absolvieren heute die Vorläufe und Viertelfinals. Im Kanu-Rennsport hofft das Team D auf Medaillen. "Ziel des Deutschen Kanu-Verbandes ist es, immer 50 Prozent der Medaillen zu gewinnen". sagte Sportdirektor Jens Kahl mit Blick auf Olympia 2024.

Handball (F) Auch im Handball werden heute die vier Viertelfinalspiele der Frauen ausgetragen. Den Anfang machen im Stade Pierre-Mauroy die Damen aus Dänemark gegen die Niederlande. Die DHB-Auswahl trifft um 13.30 Uhr auf Gastgeber Frankreich. Um 17.30 Uhr duellieren sich Schweden und Ungarn und um 21.30 Uhr kämpfen Norwegen und Brasilien um das letzte Halbfinalticket.

Volleyball (F) Der Wettkampftag beginnt in der Paris Arena Süd 1 mit dem Volleyballturnier der Frauen. China und die Türkei kämpfen ab 9 Uhr um den Einzug ins Halbfinale. Auch die anderen Viertelfinalspiele stehen heute auf dem Programm. Um 13 Uhr stehen sich Brasilien und die Dominikanische Republik, um 17 Uhr die USA und Polen sowie um 21 Uhr Italien und Serbien gegenüber.

Leichtathletik Einen Tag nach dem unfassbaren Weltrekord von Stabhochspringer Armand Duplantis steigen schon am Vormittag im Stade de France mit Julian Weber im Speerwurf (ab 10.20 Uhr) und Malaika Mihambo im Weitsprung (ab 11.15 Uhr) zwei der größten deutschen Medaillenhoffnungen in ihre Qualifikationen ein. Abends fallen in der Leichtathletik dann fünf weitere Finalentscheidungen im Hammerwurf der Frauen (ab 19.57 Uhr), im Weitsprung mit Simon Batz (ab 20.15 Uhr), über die 1500 m der Männer (ab 20.50 Uhr), die 3000 m Hindernis mit Gesa Felicitas Krause und Lea Meyer (ab 21.14 Uhr) und die 200 m der Frauen (21.40 Uhr).